งามไส้ฮุนเซน!ทหารเขมรแนวหน้าถูกธนาคารขู่ยึดบ้าน-ที่ดิน ติดสู้รบกับไทยไม่มีเวลาชำระเงิน

ประชาชนชาวกัมพูชาแสดงความไม่พอใจในวงกว้าง หลังได้ทราบข่าวว่าธนาคารแห่งหนึ่งได้ทำการยึดบ้านและที่ดินของทหารนายหนึ่ง ซึ่งถูกส่งเข้าประจำการในแนวหน้า เพียงเพราะเขาขาดชำระไปราวๆ 1 เดือน เนื่องจากง่วนอยู่กับการสู้รบกับไทย
ข้อความที่โพสต์บนบัญชีเฟซบุ๊กของตนเองเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ชาม โบนี ทหารแนวหน้า สาธยายเกี่ยวกับความรู้สึกผิดหวัง ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาเข้าร่วมทำสงครามภายใต้สังกัดกองทัพปลดแอกของกัมพูชา ในการปกป้องดินแดนเป็นเวลา 21 วัน และเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
โบนี เล่าว่าแต่ทันใดนั้น ธนาคาร PRASAC สาขาอำเภอกระลัญ จังหวัดเสียมราฐ ได้ต่อสายโทรศัพท์เข้ามาและขู่ให้เขาทำการชำระเงิน ไม่อย่างนั้นจะยึดบ้านและที่ดินของเขาไป
"ทำไมพวกเขาถึงไม่เข้าใจผม ผมเป็นทหารในแนวหน้า ผมไม่เคยค้างเงินพวกเขา ไม่แม้แต่เดือนเดียว มีแค่เดือนนี้ ผมง่วนอยู่กับการสู้รบกับศัตรู และไม่มีเวลาพักเลยด้วยซ้ำ แล้วผมจะมีเวลาที่ไหนไปจ่ายเงิน ทำไมพวกเขาถึงไม่เข้าใจ" ทหารรายนี้กล่าว "ทำไม่พวกคุณไม่ช่วยผมและไม่จัดทำข้อตกลงใดๆ พวกคุณคิดถึงแต่ดอกเบี้ย ผมไม่เคยติดหนี้ใคร กรุณเช็คยอดเงิน ผมชำระมาตลอดในทุกๆเดือน"
ในช่องแสดงความคิดเห็น ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์กัมพูชา ร่วมแสดงความผิดหวังกับทางธนาคาร ที่ไม่ยอมเข้าใจถึงสถานการณ์ เนื่องจากทหารรายดังกล่าวไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงชำระเงิน แต่เขาเป็นวีรบุรุษที่ประจำการอยู่ในแนวหน้า เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องประเทศ เพราะฉะนั้น ในฐานะสถาบันเอกชนที่ทำธุรกิจในกัมพูชา ธนาคารแห่งนี้ควรมอบทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจะดีกว่า
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา ทางสมาคมนายธนาคารกัมพูชาระบุในวันพุธ(31ธ.ค.) ว่าเคสของทหารชื่อว่า ชาม โบนี ซึ่งถูกพนักงานธนาคารขู่ยึดบ้านและที่ดิน เวลานี้คลี่คลายแล้ว พร้อมบอกว่าแนวทางแก้ไขปัญหาในเคสนี้ เป็นไปตามคำสั่งก่อนหน้านี้ของธนาคารกลางแห่งกัมพูชา
(ที่มา:kbn)