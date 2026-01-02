รัสเซีย-ยูเครนต่างกล่าวหาเล็งเป้าพลเรือนวันปีใหม่ เคียฟโจมตีโรงแรมตาย24ราย

รัสเซียและยูเครนกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเล็งเป้าเล่นงานพลเรือนในวันปีใหม่ ท่ามกลางรายงานข่าวที่ระบุว่าเคียฟโจมตีนองเลือดเล่นงานโรงแรมแห่งหนึ่งในดินแดนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของมอสโก ทางใต้ของยูเครน ขณะที่เคียฟเผยว่าที่ตั้งทางพลังานของพวกเขาถูกโจมตีอีกระลอกใหญ่
รายงานเกี่ยวกับการโจมตีของทั้ง 2 ฝ่าย มีขึ้นท่ามกลางการเจรจาอันเข้มข้นที่มีเป้าหมายยุติสงครามที่ลากยาวมานานเกือบ 4 ปี ที่กำกับดูแลโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยรัสเซียและยูเครนกล่าวหาอีกฝ่ายว่าพยายามทำทุกทางเพื่อมีอิทธิพลเหนือมุมมองของประธานาธิบดีสหรัฐฯ สำหรับกำหนดผลลัพธ์ให้เป็นไปตามต้องการ
"ในวันปีใหม่ รัสเซียจงใจนำพาสงคราม โดรนโจมตีกว่า 100 ลำถูกปล่อยเข้าสู่ยูเครนในคืนนั้น" ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เขียนบนเทเลแกรม พร้อมระบุโครงการพื้นฐานทางพลังานใน 7 แคว้นทั่วยูเครน ถูกเล่นงาน
ทางรัสเซียกล่าวหายูเครนสังหารผู้คนไปอย่างน้อย 24 ราย ในนั้นมีเด็ก 1 คน ในปฏิบัติการโดรนโจมตีโรงแรมแห่งหนึ่งและคาเฟ่ ที่พลเรือนมารวมตัวกันฉลองต้อนรับปีใหม่ ในแคว้นเคียร์ซอน ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมอสโกบางส่วน ทางใต้ของยูเครน
กองทัพยูเครนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ แต่ที่ผ่านๆมา พวกเขากล่าวหารัสเซียเข่นฆ่าพลเรือนจำนวนมากจากการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครน
เซเลนสกี กล่าวว่าการโจมตีในช่วงฤดูกาลพักผ่อนของรัสเซีย แสดงให้เห็นว่ายูเครนไม่อาจปล่อยให้การจัดหายุทโธปกรณ์ด้านการป้องกันภัยทางอากาศล่าช้าต่อไปได้ "พันธมิตรทั้งหลายของเรา มีรายนามยุทโธปกรณ์ที่เราขาด เราคาดหมายว่าทุกๆอย่างจะเห็นพ้องกับสหรัฐฯในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อการป้องกันตนเองของเราจะมาถึงทันเวลา"
วลาดิมีร์ ซัลโด ผู้ว่าการแคว้นเคียร์ซอน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซีย เผยว่าโดรนของยูเครนพุ่งโดนงานเฉลิมฉลองในคอร์ลี หมู่บ้านริมชายฝั่ง ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการจงใจโจมตีพลเรือน ส่งผลให้ชาวบ้านหลายรายถูกไฟเผาทั้งเป็น
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ระบุวามีผู้เสียชีวิต 24 รายและบาดเจ็บ 50 คน ในนั้น 5 คนเป็นผู้เยาว์และกำลังรักษาตัวในโณงพยาบาล "ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การโจมตีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดรนจงใจเล่นงานพื้นที่ต่างๆที่พลเรือนรวมตัวกันฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" ถ้อยแถลงระบุ พร้อมเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็น "อาชญากรรมสงคราม"
ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์(29ธ.ค.) มอสโกกล่าวหาเคียฟพยายามโจมตีบ้านพักของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แต่ทางเจ้าหน้าที่ยูเครนและยุโรปบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็มีรายงานเช่นกันว่า เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอเมริกาไม่พบว่ายูเครนเล็งเป้าเล่นงานบ้านพักของผู้นำรัสเซีย อย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดี(1ม.ค.) รัสเซียเผยว่าจะมอบหลักฐานข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้แก่วอชิงตัน
ดมิทรี เมดเวเดฟ รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซีย ให้สัมภาษณ์กับทาสส์นิวส์ ว่าพวกที่ลงมือโจมตีโรงแรมและบรรดาผู้บังคับบัญชาของพวกเขา ควรเป็นเป้าหมายแก้แค้น
เคียร์ซอนเป็น 1 ใน 4 แคว้นในยูเครน ที่รัสเซียกล่าวอ้างผนวกเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในปี 2022 ความเคลื่อนไหวที่ทางเคียฟและบรรดาชาติตะวันตกประณามว่าเป็นการยึดดินแดนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
