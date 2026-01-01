ระเบิด-ไฟไหม้บาร์ในสกีรีสอร์ตสวิตเซอร์แลนด์ เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 10 คน-บาดเจ็บจำนวนมาก

ตำรวจสวิตเซอร์แลนด์แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (1 ม.ค.) ว่า มีผู้เสียชีวิตหลายคนและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ที่บาร์แห่งหนึ่งในรีสอร์ทสกีหรู แครนส์-มอนทานา (Crans-Montana) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
สำนักข่าวสกายนิวส์รายงานโดยอ้างตำรวจว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 คนจากเหตุการณ์นี้ ขณะที่สื่อท้องถิ่นบางแห่งระบุว่าตัวเลขอาจสูงกว่านั้น โฆษกตำรวจปฏิเสธที่จะยืนยันตัวเลข แต่กล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้จำนวนมากกำลังได้รับการรักษา
เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นเวลา 01.30 น. (0030 GMT) ในบาร์ชื่อ "เลอ คอนสเตลลาซิอง" (Le Constellation)
ตำรวจระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ และมีการประกาศเขตห้ามบินเหนือแครนส์-มอนทานา โดยเสริมว่าสาเหตุของการระเบิดยังไม่เป็นที่แน่ชัด
โฆษกตำรวจกล่าวว่า มีคนมากกว่า 100 คนอยู่ในบาร์ขณะเกิดระเบิด
ที่มา: รอยเตอร์