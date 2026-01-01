รีบอ้างเครดิต!สหรัฐฯยินดีไทยปล่อย18ทหารเขมร ชมทั้ง2ชาติยึดถือข้อตกลงหยุดยิงที่USเป็นคนกลาง

สหรัฐฯเมื่อวันพุธ(31ธ.ค.) แสดงความยินดีต่อกรณีที่ไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ยกย่องทั้ง 2 ชาติ "มุ่งมั่นพยายาม" ยึดถือข้อตกลงหยุดยิงที่มีอเมริกาและมาเลเซียเป็นคนกลาง
"เรายินดีที่ไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ในฐานะก้าวย่างในแง่บวกในการมุ่งหน้าสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์และความไว้วางใจกันของเพื่อนบ้าน" ทอมมี พิกอตต์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลง
"อเมริกายืนหยัดพร้อมสนับสนุนทั้งรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทย ในขณะที่พวกเขากลับสู่มาตรการดำเนินการอันสำคัญยิ่งที่เห็นพ้องต้องกันในปฏิญญาร่วมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม" เขากล่าว
รายงานข่าวระบุว่าทหารกัมพูชา 18 นาย ถูกส่งตัวกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี เชื่อมต่อกับ เมืองพรม จังหวัดไพลิน ของกัมพูชา
ข้อตกลงหยุดยิงมีขึ้นตามหลังเหุปะทะนองเลือดตามแนวชายแดนที่ลากยาวเกือบ 3 สัปดาห์ เข่นฆ่าชีวิตไปอย่างน้อย 99 ราย ในนั้นรวมถึงพลเรือน
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทหารทั้ง 18 นายที่ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่เหตุปะทะรอบแรกเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฏาคม ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 48 ราย จะได้กลับสู่กัมพูชา ถ้าข้อตกลงหยุดยิงยังคงไม่พังครืน ในการหยุดยิงเบื้องต้นเป็นเวลา 72 ชั่วโมง
(ที่มา:อนาโดลู)