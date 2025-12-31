'สี จิ้นผิง' ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2026 ชูจีนประสบความสำเร็จทุกด้านในปีที่ผ่านมา ย้ำการรวมชาติ 'ไต้หวัน' คือกระแสที่ไม่อาจหยุดยั้ง

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนได้ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2026 ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธ.ค. ผ่านทางกลุ่มสื่อจีนและทางอินเทอร์เน็ต
"สวัสดีทุกท่าน! ปีแล้วปีเล่า ชีวิตเปิดบทใหม่ เมื่อปีใหม่เริ่มต้นขึ้น ผมขอส่งความปรารถนาดีจากปักกิ่งถึงทุกท่าน!
ปี 2025 เป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีนเสร็จสมบูรณ์ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เราได้เดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นและอดทน และเอาชนะความยากลำบากและความท้าทายมากมาย เราบรรลุเป้าหมายในแผนและก้าวหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางใหม่ของการพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัย ผลผลิตทางเศรษฐกิจของเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะแตะระดับ 140 ล้านล้านหยวนในปีนี้ ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศักยภาพด้านการป้องกันประเทศ และความแข็งแกร่งของชาติโดยรวม ล้วนก้าวไปสู่ระดับใหม่ น้ำใสและภูเขาเขียวขจีกลายเป็นจุดเด่นของภูมิทัศน์ของเรา ประชาชนของเรามีความรู้สึกถึงความมั่งคั่ง ความสุข และความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้น ห้าปีที่ผ่านมาเป็นการเดินทางที่น่าประทับใจอย่างแท้จริง และความสำเร็จของเราไม่ได้มาโดยง่าย ความทุ่มเทและทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อของท่านทั้งหลาย ทำให้ประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรือง ผมขอคารวะท่านทั้งหลายสำหรับความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศและคุณูปการอันล้ำค่า
ปีนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน เราได้ร่วมกันรำลึกครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นของประชาชนจีน และสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก และได้กำหนดวันฟื้นฟูไต้หวันขึ้น เหตุการณ์สำคัญระดับชาติเหล่านี้ยิ่งใหญ่และทรงพลัง และเกียรติยศแห่งชัยชนะจะส่องประกายผ่านหน้าประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านี้คือแรงบันดาลใจให้ลูกหลานชาวจีนทุกคนจดจำประวัติศาสตร์ ยกย่องวีรบุรุษผู้ล่วงลับ รักษาความสงบสุข และสร้างอนาคตที่ดีกว่า พวกมันกำลังรวมพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อการฟื้นฟูประเทศชาติของเรา
เรามุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพสูงผ่านนวัตกรรม เราบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับภาคอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โมเดล AI ขนาดใหญ่จำนวนมากได้แข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุด และมีการค้นพบที่สำคัญในการวิจัยและพัฒนาชิปของเราเอง ทั้งหมดนี้ทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมเติบโตเร็วที่สุด ยานสำรวจเทียนเหวิน-2 ได้เริ่มต้นการเดินทางไล่ล่าดวงดาวเพื่อสำรวจดาวเคราะห์น้อยและดาวหางแล้ว การก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณลุ่มน้ำยาร์ลุงซังโปตอนล่างได้เริ่มต้นขึ้น เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนที่ติดตั้งระบบดีดตัวด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าได้รับการประจำการอย่างเป็นทางการ หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์แสดงท่าเตะกังฟู และโดรนแสดงแสงสีตระการตา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มมิติสีสันให้กับชีวิตของเรา
เราพยายามบำรุงเลี้ยงบ้านเกิดทางจิตวิญญาณของเราด้วยการพัฒนาทางวัฒนธรรม ความสนใจของประชาชนต่อโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก สถานที่ทางวัฒนธรรมจีนแห่งใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทรัพย์สินทางปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น ซุนหงอคงและนาจา กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก คนรุ่นใหม่มองว่าวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมเป็นรูปแบบการแสดงออกทางสุนทรียภาพที่ดีที่สุด ภาควัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเจริญรุ่งเรือง การแข่งขันฟุตบอล "ซูเปอร์ลีก" ในเมืองและหมู่บ้านของเราดึงดูดแฟน ๆ จำนวนมาก กีฬาบนน้ำแข็งและหิมะจุดประกายความหลงใหลของผู้คนที่มีต่อฤดูหนาว ประเพณีดั้งเดิมกำลังผสานเข้ากับความทันสมัย และวัฒนธรรมจีนก็เปล่งประกายเจิดจรัสยิ่งกว่าเดิม
พวกเราจับมือกันสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและสนุกสนานไปด้วยกัน ผมได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในทิเบตและซินเจียง จากที่ราบสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะไปจนถึงสองข้างทางของเทือกเขาเทียนซาน ผู้คนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์รวมเป็นหนึ่งเดียว เหมือนเมล็ดทับทิมที่เกาะกลุ่มกัน พวกเขาสวมผ้าขาวและร้องเพลงเต้นรำอย่างสนุกสนาน แสดงออกถึงความรักชาติและความสุขที่พวกเขามีอยู่ ไม่มีปัญหาใดของประชาชนที่เล็กเกินไป เราใส่ใจทุกใบไม้และบำรุงทุกกิ่งก้านในสวนแห่งความสุขของประชาชน ตลอดปีที่ผ่านมา สิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานในรูปแบบการจ้างงานใหม่ได้รับการคุ้มครองอย่างดียิ่งขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ และแต่ละครอบครัวที่มีความต้องการด้านการดูแลเด็กได้รับเงินอุดหนุน 300 หยวนต่อเดือน เมื่อเสียงแห่งความสุขในชีวิตประจำวันเติมเต็มทุกบ้าน ครอบครัวใหญ่ของชาติเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ
เรายังคงเปิดรับโลกด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง การประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่เมืองเทียนจินและการประชุมผู้นำสตรีระดับโลกประสบความสำเร็จอย่างมาก และมีการเปิดตัวปฏิบัติการศุลกากรพิเศษทั่วทั้งเกาะในเขตการค้าเสรีไห่หนาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น จีนได้ประกาศข้อกำหนดการมีส่วนร่วมที่กำหนดโดยประเทศ (Nationally Determined Contributions) ฉบับใหม่ หลังจากประกาศโครงการริเริ่มระดับโลกสามประการ ได้แก่ การพัฒนา ความมั่นคง และอารยธรรมแล้ว ผมได้เสนอโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาลระดับโลก เพื่อส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลระดับโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมยิ่งขึ้น โลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความผันผวน และบางภูมิภาคยังคงจมอยู่กับสงคราม จีนยืนอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก และสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ
เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และรู้สึกยินดีที่ได้เห็นกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า ผนึกกำลังและร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพ เราควรยึดมั่นในนโยบายหนึ่งประเทศ สองระบบ และสนับสนุนฮ่องกงและมาเก๊าให้บูรณาการเข้ากับการพัฒนาโดยรวมของประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรักษาความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในระยะยาว พวกเราชาวจีนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันต่างมีสายเลือดและความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง การรวมชาติของมาตุภูมิ ซึ่งเป็นกระแสของยุคสมัยนี้ เป็นสิ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้!
มีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศของเราเข้มแข็งได้ เราได้ริเริ่มโครงการศึกษาและอบรมเกี่ยวกับการนำมติ 8 ข้อของผู้นำพรรคส่วนกลางไปปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของพรรคและรัฐบาล เราได้ใช้อำนาจการกำกับดูแลพรรคอย่างเข้มงวดผ่านมาตรการที่น่าเชื่อถือ และส่งเสริมการปฏิวัติภายในพรรคเพื่อต่อสู้กับการทุจริตและส่งเสริมการปกครองที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานของพรรคและรัฐบาลของเราดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราต้องยึดมั่นในความปรารถนาและภารกิจดั้งเดิมของเรา และมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายด้วยความเพียรพยายามและความทุ่มเท เราควรให้คำตอบที่ดีต่อไปเกี่ยวกับวิธีรักษาการปกครองระยะยาวที่ได้ตั้งคำถามไว้ในถ้ำที่เหยียนอาน และพิสูจน์ให้เห็นว่าเราคู่ควรกับความคาดหวังของประชาชนในยุคใหม่
ปี 2026 เป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จควรเริ่มต้นด้วยแผนที่ดีและเป้าหมายที่ชัดเจน เราควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายและภารกิจของเรา เสริมสร้างความมั่นใจ และสร้างแรงผลักดันเพื่อก้าวไปข้างหน้า เราควรดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เร่งการปฏิรูปและการเปิดประเทศในทุกด้าน สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ทุกคน และเขียนบทใหม่ในเรื่องราวปาฏิหาริย์ของจีน
ความฝันอันยิ่งใหญ่ การเดินทางอันยาวนาน – ก้าวที่กล้าหาญจะนำพาเราไปถึงที่หมาย ขอให้เราก้าวไปข้างหน้าดุจม้าศึกด้วยความกล้าหาญ พลัง และความแข็งแกร่ง ต่อสู้เพื่อความฝันและความสุขของเรา และเปลี่ยนวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของเราให้กลายเป็นความจริงที่งดงาม
ดวงตะวันแห่งปีใหม่กำลังจะขึ้นแล้ว ขอให้แผ่นดินเกิดอันยิ่งใหญ่ของเราเจริญรุ่งเรือง! ขอให้ไร่นาทั่วประเทศให้ผลผลิตดี! ขอให้ประเทศชาติของเราอาบแสงแห่งรุ่งโรจน์! ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับชีวิตอย่างเต็มที่ และประสบความสำเร็จทุกประการ! ขอให้ความฝันของท่านเป็นจริง!"
ที่มา: ซินหวา