มาแหวกแนว!สหรัฐฯทดสอบระบบโจมตีพิสัยไกลจากฮ. หลังทรัมป์เตือนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3

นาวิกโยธินสหรัฐฯทดสอบระบบโจมตีพิสัยไกลแหวกแนว สำหรับฝูงบินเฮลิคอปเตอรืโจมตีของพวกเขา ไม่กี่วันตามหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 3
เหนือสนามทดสอบแอตแลนติก นาวิกโยธินสหรัฐฯยิงจรวดร่อน Red Wolf ล้ำสมัย จากเฮลิคอปเตอร์ไวเปอร์ AH-1Z โจมตีเป้าหมายที่อยู่กลางทะเลด้วยความแม่นยำเหมือนจับวาง
จรวดร่อน Red Wolf ซึ่งพัฒนาโดย L3Harris เป็นขีปนาวุธแบบแยกส่วนและความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่สามารถดักจับข้อมูลเป้าหมายและโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกล เปิดทางให้เฮลิคอปเตอร์มีศักยภาพที่ครั้งหนึ่งมีไว้เฉพาะกับยุทโธปกรณ์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่
อาวุธต่างๆที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบัน อาทิ AGM-114 Hellfire และ JAGM-MR มีพิสัยทำการจำกัดเพียง 33 กิโลเมตร และ 16 กิโลเมตร ตามลำดับ ขณะที่ Red Wolf มีพิสัยทำการสูงสุดถึง 370 กิโลเมตรและมีเพดานการบินระดับต่ำ
ความสำเร็จในการทดสอบถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของโครงการขีปนาวุธโจมตีระยะไกล (LRAM) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอาวุธลับของนาวิกโยธินสหรัฐฯ และมันพิสูจน์ถึงระบบอาวุธรุ่นถัดไปที่สามารถขยายขอบเขตพิสัยการโจมตีของเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างน่าตื่นตะลึง
ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในแปซิฟิก ระบบนี้อาจช่วยก่อความปั่นป่วนชั่วคราวแก่เซ็นเซอร์ของเรือรบ เปิดโอกาสให้ทำการโจมตีตามมา ด้วยอาวุธขนาดใหญ่กว่าเดิม อย่างเช่นขีปนาวุธต่อต้านเรือพิสัยไกลหรือขีปนาวุธโจมตีร่วม(JSM)
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน ทรัมป์ส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สงครามรัสเซีย-ยูเครน อาจลุกลามบานปลายสู่สงครามโลก "สิ่งต่างๆเช่นนี้ ดูเหมือนจะไปลงเอยด้วยสงครามโลกครั้งที่ 3" เขาบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม "ถ้าทุกคนเอาแต่เล่นเกมแบบนี้ คุณจะลงเอยด้วยสงครามโลกครั้งที่ 3 เราไม่ต้องการเห็นมันเกิดขึ้น"
คำเตือนของทรัมป์ ก่อความสงสัยเกี่ยวกับความล่อแหลมของสถานะการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ปะทุขึ้นครั้งที่มอสโกเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 ความพยายามหาทางออกอย่างสันติหยุดชะงัก เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างมาก
(ที่มา:เดลิเมล)