ตามคาด!รัสเซียลั่นแข็งกร้าวกว่าเดิมในการเจรจายุติศึกยูเครน ตามหลังเหตุโดรนโจมตีบ้านพักปูติน

วังเครมลินในวันอังคาร(30ธ.ค.) ประกาศกร้าวจะวางจุดยืนที่แข็งกร้าวกว่าเดิมในการเจรจายุติสงครามในยูเครน หลังกล่าวหาเคียฟโจมตีบ้านพักหลังหนึ่งของปะธานาธิบดีรัสเซีย คำกล่าวอ้างที่เคียฟบอกว่าไร้หลักฐานและมีเจตนาลากยาวความขัดแย้ง
เคียฟบอกว่าคำกล่าวหาของรัสเซีย "โกหก" และมีเป้าหมายอ้างความชอบธรรมสำหรับโจมตียูเครนเพิ่มเติม และกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุในวันอังคาร(30ธ.ค.) ว่ารัสเซียไม่ได้ให้หลักฐานใดๆ เพราะว่า "ไม่มี"
รัสเซียระบุในวันจันทร์(29ธ.ค.) ว่าเคียฟโจมตีบ้านพักประธานาธิบดีในแคว้นนอฟโกรอด ด้วยโดรนโจมตีพิสัยไกล 91 ลำ พร้อมประกาศกร้าวว่าจะแก้แค้น และทบทวนจุดยืนในการเจรจา อย่างไรก็ตามพวกเขายืนยันว่าจะไม่ถอนตัวจากโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพ
"การกระทำก่อการร้ายมีเป้าหมายที่โค่นล้มกระบวนการเจรจา" ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกวังเครมลินบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันอังคาร(30ธ.ค.) "ผลลัพธ์ทางการทูตจะหนักหน่วง เกี่ยวกับจุดยืนในการเจรจาของสหพันธรัฐรัสเซีย" เขาระบุด้วยว่ากองทัพรู้ว่าควรตอบโต้เมื่อไหร่และอย่างไร
อันดรี ซีบาฮา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน ระบุในวันอังคาร(30ธ.ค.) ว่ารัสเซียไม่ได้ให้หลักฐานทีน่าเชื่อถือใดๆมาสนับสนุนคำกล่าวอ้าง "เพราะว่ามันไม่มี มันไม่มีการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้น" เขาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
เขากล่าวต่อว่าเคียฟรู้สึกผิดหวังต่อต่อถ้อยแถลงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดียและปากีสถาน แสดงความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่าการโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้น "รัสเซียมีประวัติการกล่าวอ้างอันเป็นเท็จมาช้านาน มันเป็นกลยุทธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา"
เมื่อถูกพวกผู้สื่อข่าวถามว่า รัสเซีย มีหลักฐานทางกายภาพใดๆเกี่ยวกับเหตุโจมตีด้วยโดรน เปสคอฟบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สอยร่วงโดรนเหล่านั้น แต่เรื่องเกี่ยวกับเศษซากโดรน ขอให้ไปสอบถามกับทางกระทรวงกลาโหม
ถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม ไม่ได้ให้หลักฐานใดๆ โดยเพียงแต่บอกว่าได้สอยร่วงโดรน 91 ลำ ขณะที่มุ่งหน้าไปยังบ้านพักประธานาธิบดี ที่อยู่ห่างจากทางเหนือของกรุงมอสโก ไปราวๆ 360 กิโลเมตตร
เปสคอฟ กล่าวหาด้วยว่าบรรดาสื่อมวลชนตะวันตกกำลังเล่นตามเกมของเคียฟ กระพือข่าวเกี่ยวกับคำปฏิเสธของยูเครน "เราเห็นตัวเซเลนสกีเองกำลังพยายามปฏิเสธเรื่องนี้ และสื่อตะวันตกหลายสำนัก กำลังเล่นตามเกมของรัฐบาลเคียฟ เริ่มเผยแพร่เนื้อหาว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้น มันเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จโดยสิ้นเชิง"
โฆษกรายนี้ไม่ขอเปิดเผยว่า ปูติน อยู่ที่ไหนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุโจมตี ระบุตามหลังเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ รายละเอียดลักษณะดังกล่าวไม่ควรถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ
(ที่มา:รอยเตอร์)