เพนตากอนแฉ “ปักกิ่ง” แอบส่งกว่า 100 หัวรบนิวเคลียร์พิสัยโจมตีไกลถึงอเมริกาไปฐานยิงใต้ดินสำคัญทั่วประเทศ ก่อนซ้อมรบยิงมิสไซล์ตรงใส่ “ไต้หวัน”

เอเจนซีส์ – เพนตากอนออกรายงานก่อนคริสมาส(25 ธ.ค)ไปยังรัฐสภาคองเกรสระบุว่า ปักกิ่งส่งหัวรบนิวเคลียร์ DF-31 พิสัยโจมตีข้ามทวีปสามารถโจมตีไกลไปถึงอเมริกาแผ่นดินใหญ่ไม่ต่ำกว่า 100 หัวรบไปยังพิกัดฐานยิงสำคัญทั่วประเทศใต้ดินก่อนเริ่มซ้อมรบใหญ่ยิงมิสไซล์ตรงเข้าไต้หวัน
GB นิวส์ของอังกฤษรายงานวันที่ 30 ธ.ค ว่า ในรายงานของกระทรวงการสงครามสหรัฐฯที่ยื่นต่อรัฐสภาสหรัฐฯไม่นานก่อนวันที่ 25 ธ.คล่าสุดระบุว่า มิสไซล์หัวรบนิวเคลียร์เหล่านี้ถูกส่งไปประจำที่ไซโลใต้ดินของจีน
พิกัดฐานยิงสำคัญที่ห่างไกลได้แก่ ฮามี( Hami) ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ , ยูเหมิน (Yumen) ในมณฑลกานซู่ และ ยูลิน (Yulin) ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในภูมิภาคทางเหนือที่ห่างไกลของจีน
มีการประมาณว่ามีไซโลเก็บหัวรบร่วม 320 แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ แต่เจ้าหน้าที่อเมริกันประเมินว่ามีกว่า 100 แห่งเท่านั้นปัจจุบันที่เก็บมิสไซล์
ความเคลื่อนไหวนี้เปิดโอกาสให้ปักกิ่งสามารถเคลื่อนอาวุธที่ไซโลหนึ่งไปยังอีกไซโลเพื่อตบตาศัตรู
มิสไซล์ DF-31 พิสัยข้ามทวีปใช้เชื้อเพลิงแข็งเปิดโอกาสให้สามารถยิงออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่ใช้เวลาการเตรียมจำกัดต่างจากพวกรุ่นเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
มิสไซล์นี้สามารถเดินทางไกล 6,800 ไมล์ส่งผลทำให้ส่วนใหญ่ของสหรัฐฯและอังกฤษตกอยู่ในพิสัยทำการ
ปักกิ่งได้สาธิตการยิงทดสอบในปี 2024 ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เฟรนช์โปลินีเซีย ดินแดนอาณานิคมฝรั่งเศสไม่ห่างจากนิวซีแลนด์
บิสซิเนสอินไซเดอร์รายงานว่า แผนที่ล่าสุดของเพนตากอนได้ประเมินพิสัยทำการนิวเคลียร์จีนได้แก่ DF-5, DF-41, และ DF-31 โดยทั้งหมดมีพิสัยทางการโจมตีไกลไปถึงแผ่นดินใหญ่อเมริกา
GB นิวส์ รายงานอ้างอิงจากรายงานจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯว่า “การสะสมกำลังทางทหารครั้งประวัติศาสตร์ของจีนทำให้แผ่นดินใหญ่มาตุภูมิอเมริกาตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้น” รายงานจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
และเสริมว่า “จีนยังคงมีคลังแสงขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นของอาวธนิวเคลียร์ อาวุธทางน้ำและอาวุธโจมตีไกลตามธรรมเนียมปกติ การโจมตีไซเบอร์ และความสามารถทางอากาศที่คุกคามทางตรงต่อความมั่นคงอเมริกา”
เพนตากอนเชื่อว่า การแพทเทิร์นการขยายนี่เป็นส่วนหนึ่งของความทะเยอทะยานของปักกิ่งที่จะมีหัวรบนิวเคลียร์ไม่ต่ำกว่า 1,000 หัวรบภายในปี 2030
รายงานยังประเมินว่า ปักกิ่งกำลังเตรียมความพร้อมทางการทหารสำหรับการบุกยึดไต้หวันภายในปี 2027
ซึ่งการซ้อมรบขนาดใหญ่รวมไปถึงการซ้อมยิงโจมตีพิสัยไกลที่สามารถมีเป้าหมายไปที่กองกำลังสหรัฐฯที่พยายามเข้าขวาง
อ้างอิงจากกระทรวงการสงครามสหรัฐฯพบว่า เป้าหมายสูงสุดของจีนคือการก้าวขึ้นสู่สถานะมหาอำนาจทางการทหารโลกภายในปี 2049 พร้อมความสามารถทางการทหารในการยึดไต้หวัน
โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีรายงานมองว่าควบคุมอำนาจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอ้างสิทธิดินแดนเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถเจรจาได้
โดยในระยะสั้นนี้นักสังเกตการณ์ต่างมองไปที่ “ไต้หวัน”
โดยในเช้าวันอังคาร(30) กองทัพจีนระดมยิงจรวดเข้าใส่ไต้หวันก่อนส่งเรือโจมตีสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกของใหม่มาพร้อมกับเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือรบซ้อมรบล้อมไต้หวันทั้งหมด
และส่งผลทำให้กลายเป็นการซ้อมรบวันที่ 2 ของปฎิบัติการซ้อมรบจีน Justice Mission 2025 ที่มีเป้าหมายเพื่อล้อมไต้หวันโดยสมบูรณ์
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ปักกิ่งกำลังใช้การซ้อมรบเพื่อโจมตีเป้าหมายบนบกเช่น ระบบอาวุธ Himars ของสหรัฐฯ
GB นิวส์ชี้ว่า รายงานเดือนธันวาคมนนี้ เพนตากอนเปิดเผยว่า "จีน" กำลังรู้สึกอึดอัดมากขึ้นต่อความเป็นพันธมิตรในภูมิภาคของวอชิงตันทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์