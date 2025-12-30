มาดูโรนั่งไม่ติด! สหรัฐฯโจมตีบนบก “เวเนซุเอลา” ครั้งแรก แหล่งข่าวอ้างเป็นโดรนของ CIA

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วานนี้(29 ธ.ค) เปิดเผยว่า สหรัฐฯเปิดฉากโจมตีท่าเรือริมชายฝั่งเวเนซุเอลา ถือเป็นความเคลื่อนไหวแรกของการเริ่มต้นโจมตีบนบกเพื่อกดดันคาราคัส แหล่งข่าวอ้างเป็นปฎิบัติการโดรนของ CIA
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(29 ธ.ค)ว่า แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า CIA ของสหรัฐฯเปิดฉากโจมตีท่าเรือชายฝั่งเวเนซุเอลาเมื่อก่อนหน้าของเดือนนี้ด้วยโดรน และกลายเป็นการโจมตีเป้าหมายภายในประเทศเวเนซุเอลาจากฝ่ายสหรัฐฯ
การโจมตีด้วยโดรนนี้ไม่เคยมีการเปิดเผยรายงานมาก่อนเข้าทำลายท่าเทียบเรือที่สหรัฐฯเชื่อว่าแก๊งยาเสพติด Tren de Aragua ใช้เพื่อเก็บยาเสพติดและเคลื่อนย้ายด้วยเรือสำหรับการขนส่ง แต่ทว่าเป็นการโจมตีที่ไม่มีใครปรากฎตัวที่เป้าหมายส่งผลทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิต
แหล่งข่าว 2 คนเปิดเผยว่ากองกำลังปฎิบัติการพิเศษสหรัฐฯได้ป้อนข่าวกรองลับสนับสนุนแต่ทว่า Col. Allie Weiskopf โฆษกกองบัญชาการปฎิบัติการพิเศษสหรัฐฯแถลงโต้ว่า “ปฎิบัติการพิเศษไม่ได้สนับสนุนในปฎิบัติการนี้รวมไปถึงการสนับสนุนด้านข่าวกรอง
ประธานาสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ดูเหมือนเป็นครั้งแรกยอมรับทางสาธารณะต่อการโจมตีในการให้สัมภาษณ์สัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งการโจมตีสามารถยกระดับความตรึงเครียดครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐฯและประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร ที่ตกเป็นเป้าโจมตีทางการทหารของสหรัฐฯ
โดยในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 ธ.ค พบว่าผู้นำสหรัฐฯยอมรับว่า สหรัฐฯได้ล้ม “สิ่งปลูกสร้างใหญ่ที่เรือเข้ามา” ระหว่างที่ทรัมป์ได้กล่าวถึงแคมเปญเกี่ยวกับเวเนซุเอลาของรัฐบาลสหรัฐฯ
และเมื่อเจ้าตัวถูกถามอีกครั้งในวันจันทร์(29) พบว่าทรัมป์ตอบออกมาว่า สหรัฐฯโจมตีในพื้นที่จอดเรือที่ซึ่งมีเรือขนยาเสพติดเข้ามาจอด แต่ทว่าผู้นำสหรัฐฯไม่ตอบคำถามที่ว่า ปฎิบัติการโจมตีดังกล่าวนี้มาจากกองทัพสหรัฐฯหรือหน่วย CIA
“ดังนั้นพวกเราโจมตีเรือทั้งหมด และเวลานี้พวกเราโจมตีพื้นที่” ทรัมป์เปิดเผยในวันจันทร์(29) และเสริมว่า “มันเป็นพื้นที่ปฎิบัติการที่ซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาใช้และในเวลานี้ไม่มีอีกต่อไป”
หนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวว่า “การโจมตีประสบความสำเร็จและสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างและเรือของพวกมัน แต่อธิบายว่าถูกมองในเชิงสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นหนึ่งในท่าเรือมากมายที่ใช้โดยกลุ่มลักลอบค้ายาเสพติดเพื่อขนออกจากเวเนซุเอลา มันยังดูเหมือนแทบไม่มีใครสนใจแม่กระทั่งภายในประเทศในช่วงเวลาจริง”
เลอมงด์ของฝรั่งเศสรายงานเพิ่มเติมว่า นักข่าวได้สอบถามประธานาธิบดีทรัมป์วันจันทร์(29)ว่า เขาได้พูดคุยร่วมกับประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร เมื่อไม่นานมานี้หรือไม่ ตามหลังการโทรศัพท์เมื่อพฤศจิกายน และผู้นำสหรัฐฯตอบว่า “มีการหารือเมื่อไม่นานมานี้แต่ไม่มีสิ่งใดออกมามากนัก”