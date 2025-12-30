ข่มขู่แรง! กองทัพจีนยิงจรวดมุ่งตรงไปยัง 'ไต้หวัน' ในปฏิบัติการซ้อมรบปิดล้อมเกาะ

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ยิงจรวดไปยังทิศทางของเกาะไต้หวันวันนี้ (30 ธ.ค.) และส่งเรือยกพลขึ้นบกรุ่นใหม่พร้อมเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือรบเข้าล้อมเกาะไต้หวันในวันที่ 2 ของการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อฝึกซ้อมมาตรการปิดล้อมไต้หวัน
กองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกแถลงว่า การยิงกระสุนจริงจะดำเนินไปจนถึงเวลา 18.00 น. (1000 GMT) ในทะเลและน่านฟ้า 5 จุดรอบไต้หวันและนอกชายฝั่งจีน ขณะที่หน่วยทหารเรือและกองทัพอากาศฝึกซ้อมโจมตีเป้าหมายทางทะเลและทางอากาศ รวมถึงปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำทางตอนเหนือและตอนใต้ของเกาะที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้
การซ้อมรบครั้งนี้มีชื่อว่า "ภารกิจยุติธรรม 2025" (Justice Mission 2025) เริ่มขึ้น 11 วันหลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศแพกเกจขายอาวุธมูลค่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวัน และยังเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของปักกิ่งจนถึงปัจจุบันทั้งในแง่ของพื้นที่ครอบคลุมและความใกล้ชิดกับเกาะไต้หวัน หลังจากที่สำนักงานความปลอดภัยทางทะเลของจีนได้ประกาศเขตยิงกระสุนจริงเพิ่มอีก 2 เขตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (29)
เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ไทเปกำลังจับตาดูว่า ในการซ้อมรบครั้งใหญ่ครั้งที่ 6 นับตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งเป็นปีที่ แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ในขณะนั้น เยือนไทเป จีนจะมีการยิงขีปนาวุธข้ามเกาะไต้หวันอีกหรือไม่ เหมือนที่เคยทำในครั้งนั้น
แหล่งข่าวระบุว่า ปักกิ่งดูเหมือนจะใช้การซ้อมรบครั้งนี้เพื่อฝึกการโจมตีเป้าหมายบนบก เช่น ระบบจรวด HIMARS ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ซึ่งเป็นระบบปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็วที่มีพิสัยทำการประมาณ 300 กิโลเมตร และสามารถโจมตีเป้าหมายบนชายฝั่งตอนใต้ของจีนได้
ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวันโพสต์บนเฟซบุ๊กว่า การซ้อมรบของจีน "ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ถูกคาดหวังจากมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบ"
ไล่ ยังกล่าวเสริมว่า กองกำลังแนวหน้าไต้หวันเตรียมพร้อมที่จะปกป้องเกาะ แต่ไทเปไม่ได้พยายามที่จะทำให้สถานการณ์บานปลาย
กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ามีการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงทางตอนเหนือของไต้หวันในเช้าวันอังคาร (30) และเศษซากจากการยิงได้ตกลงมาในเขตต่อเนื่องซึ่งกำหนดไว้ที่ 24 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง
รอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าจีนได้ยิงจรวดในเขตอื่นๆ ที่กำหนดไว้สำหรับการซ้อมรบด้วยหรือไม่
ไต้หวันตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเรือและเส้นทางการบินที่สำคัญ โดยมีมูลค่าการค้าผ่านช่องแคบไต้หวันประมาณ 2.45 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และน่านฟ้าเหนือเกาะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก กับตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แม้ว่าเส้นทางบิน 11 จาก 14 เส้นทางของไทเปจะได้รับผลกระทบจากการซ้อมรบ ตามข้อมูลของสำนักงานการบินพลเรือนของไต้หวัน แต่การหยุดชะงักของเที่ยวบินระหว่างประเทศดูเหมือนจะน้อยมาก
หลี่ ฮั่นหมิง นักวิเคราะห์ด้านการบินในสหรัฐฯ กล่าวว่า เที่ยวบินพาณิชย์ส่วนใหญ่หันไปใช้เส้นทางบิน 2 เส้นทางที่ผ่านฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันไปยังญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยกับรอยเตอร์วันนี้ (30) ว่า เรือยามฝั่งจีน 14 ลำยังคงแล่นวนอยู่ในเขตแดนติดกับไต้หวัน โดยบางลำได้เผชิญหน้ากับเรือของไต้หวันด้วย
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า "เราใช้วิธีการเดินเรือแบบคู่ขนาน โดยติดตามเส้นทางของกันและกันอย่างใกล้ชิด" พร้อมเสริมว่าไต้หวันยังใช้ "เทคนิคการสร้างคลื่นและการหลบหลีก" เพื่อบังคับให้เรือจีนถอยกลับ
กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่า เครื่องบินรบของจีน 130 ลำ รวมถึงเรือรบและเรือยามฝั่ง 22 ลำ ได้ปฏิบัติการอยู่รอบเกาะในช่วง 24 ชั่วโมงจนถึงเวลา 6:00 น.
ปักกิ่งยกระดับการกล่าวอ้างเกี่ยวกับดินแดนไต้หวันหลังจากที่ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ออกมาพูดเมื่อเดือนที่แล้วในทำนองว่า การโจมตีไต้หวันโดยจีนอาจกระตุ้นให้โตเกียวต้องตอบโต้ทางทหาร
สื่อของรัฐบาลจีนยังคงเผยแพร่โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อในวันอังคาร (30) รวมถึงโปสเตอร์ชื่อ "ค้อนแห่งความยุติธรรม" ที่แสดงให้เห็นประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ถูกค้อนทุบซ้ำที่ทางใต้ของเกาะ ขณะที่ค้อนอีกอันหนึ่งทุบที่ทางตอนเหนือ
หนังสือพิมพ์ของจีนยังเน้นย้ำถึงการใช้งานเรือยกพลขึ้นบก Type 075 ครั้งแรก โดย จาง ฉือ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศของจีน กล่าวว่าเรือลำนี้สามารถปล่อยเฮลิคอปเตอร์โจมตี เรือยกพลขึ้นบก รถถังยกพลขึ้นบก และยานเกราะได้พร้อมกัน
เมื่อวันจันทร์ (29) กองทัพจีนยังได้เผยแพร่วิดีโอที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แสดงให้เห็นหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์อัตโนมัติ โดรนขนาดเล็ก และสุนัขหุ่นยนต์ติดอาวุธโจมตีเกาะ
กองทัพจีนกล่าวว่าได้ส่งเรือพิฆาต เครื่องบินทิ้งระเบิด และหน่วยอื่นๆ ไปฝึกซ้อมการโจมตีทางทะเล การป้องกันทางอากาศ และปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำในวันอังคาร (30) การฝึกซ้อมดังกล่าวจะ "ทดสอบความสามารถของกองกำลังทางทะเลและทางอากาศในการประสานงานเพื่อการปิดล้อมและควบคุมแบบบูรณาการ"
กองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกแถลงเมื่อวันจันทร์ (29) ว่า การจำลองมาตรการปิดล้อมท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญของไต้หวันอย่างท่าเรือจีหลงทางตอนเหนือของเกาะ และท่าเรือเกาสงทางตอนใต้ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็นหัวใจสำคัญของการฝึกซ้อมในครั้งนี้
รอยเตอร์รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า รายงานฉบับร่างของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่า "จีนคาดว่าจะสามารถต่อสู้และเอาชนะสงครามกับไต้หวันได้ภายในสิ้นปี 2027" ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และเป็นเหตุการณ์สำคัญเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ที่มา: รอยเตอร์