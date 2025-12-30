ปักกิ่งรับจบ! สื่อนอกชี้จีนมีส่วนต้องรับผิดชอบ เหตุโดรนเขมรกว่า 250 ลำล่วงละเมิดไทย

Eurasian Times เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีสำนักงานในอินเดีย รายงานพาดพิงจีน กรณีที่ไทยกล่าวหากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่ ด้วยการส่งโดรนกว่า 250 ลำข้ามชายแดนเข้าสู่ดินแดนของไทย ระบุปักกิ่งไม่อาจปฏิเสธความเกี่ยวข้องได้ เนื่องจากจีนเป็นบริจาคและซัพพลายเออร์ทางทหารรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา
คำกล่าวหาของไทยต่อการล่วงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยกัมพูชา มีขึ้นเพียง 1 วันหลังจาก 2 ชาติอาเซียนที่อยู่ติดกัน ลงนามในข้อตกลงหยุดยิง "ในทันที" โดยมีเป้าหมายยุติเหตุปะทะกันหนักหน่วงตามแนวชายแดนที่ลากยาวมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม คร่าชีวิตผู้คนหลายสิบรายและพลเรือนต้องพลัดถิ่นฐานกว่า 1 ล้านคน
สำนักข่าว eurasian times อ้างถ้อยแถลงของกองทัพไทย ระบุว่าโดรนเหล่านั้นที่ถูกตรวจพบ บินมาจากตำแหน่งต่างๆในกัมพูชา และล่วงล้ำเข้าสู่น่านฟ้าอธิปไตยของไทยในช่วงเย็นวันอาทิตย์(28ธ.ค.)
กองทัพไทยประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและไม่สอดคล้องกับถ้อยแถลงร่วมที่ลงนามโดยกระทรวงกลาโหมของทั้ง 2 ชาติ พร้อมเตือนว่ามันคุกคามความปลอดภัยของบุคลากรและพลเรือนไทยตามแนวชายแดน นอกจากนี้แล้วไทยยังบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจบีบให้พวกเขาต้องพิจารณาทบทวนแผนปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของไทย
ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ให้คำจำกัดความเหตุการณ์โดรน ว่าเป็นแค่ประเด็นเล็กๆ เขาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของกัมพูชาในวันจันทร์(29ธ.ค.) ว่าทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือกันในเรื่องดังกล่าวแล้ว และเห็นพ้องสืบสวนและคลี่คลายมันในทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ กัมพูชา, ไทย และ จีน เผยแพร่ถ้อยแถลงร่วม ณ ที่ประชุมไตรภาคี ในมณฑลยูนนานของจีนในวันจันทร์(29ธ.ค.) ระบุพวกเขาได้พูดคุยหารือกันเกี่ยวกับ "การทำงานทีละขั้นตอนผ่านความพยายามร่วมกัน เพื่อคืนสู่การติดต่อแลกเปลี่ยนกันตามปกติ ฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองร่วมกัน ปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคีกัมพูชา-ไทย และรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม Eurasian Times ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่โดรนกัมพูชาละเมิดน่านฟ้าของไทย โดยระบุมีความเป็นไปได้มากที่สุด ที่จีนจะเป็นผู้จัดหาอากาศยานไร้คนขับแก่กัมพูชา เนื่องจากกัมพูชาพึ่งพิงปักกิ่ง ในฐานะผู้จัดหาอาวุธหลักของประเทศ
Eurasian Times ระบุว่าที่ผ่านมา ปักกิ่ง มอบยุทโธปกรณ์ทางทหารเป็นส่วนใหญ่แก่กัมพูชา ในนั้นรวมถึงอาวุธขนาดเล็ก, ยานยนต์, ปืนใหญ่ และกระทั่งอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ทั้งนี้แม้ กัมพูชา ไม่มีฝูงบินโดรนทางทหารขนาดใหญ่และล้ำสมัย แต่โดรนทางพาณิชย์ และโดรนที่สามารถใช้งานได้ 2 ทาง(ทั้งทางพลเรือนและการทหาร) ที่มีต้นทางจากจีน สามารถหาได้อย่างมากมายในประเทศนี้ ในขณะที่มันสามารถดัดแปลงนำมาใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ในนั้นรวมถึงภารกิจโจมตี
รายงานของ Eurasian Times เน้นย้ำว่า จีน คือผู้บริจาคและซัพพลายเออร์ทางทหารรายใหญ่ของกัมพูชา ในนั้นรวมถึงโดรนลาดตระเวนและโดรนติดอาวุธเบา แม้ในเหตุการณ์ล่วงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงล่าสุด กองทัพไทยประเมินว่าโดรนเหล่านั้น มีลักษณะคล้ายโดรนพลีชีพกามิกาเซ ที่พบเห็นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
ทั้งนี้ Eurasian Times รายงานปิดท้ายว่า แม้ดูเหมือนว่า กัมพูชา จะไม่ได้นำเข้าโดรนที่ประกอบสมบูรณ์แล้ว(ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้) สืบเนื่องจากข้อจำกัดการส่งออก แต่ก็มีโอกาสที่ชิ้นส่วนของโดรนอาจมีต้นทางจากห่วงโซ่อุปทานของจีน
(ที่มา:eurasian times)