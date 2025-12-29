ส่งท้ายปี! จีนเปิดซ้อมรบใหญ่รอบเกาะไต้หวัน โชว์แสนยานุภาพหลังนายกฯ ญี่ปุ่นขู่ 'ตอบโต้ทางทหาร' หากจีนบุกไทเป

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเคลื่อนกำลังพลทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมถึงหน่วยปืนใหญ่ไปรอบๆ เกาะไต้หวันในการฝึกซ้อมรบภายใต้รหัส "ภารกิจยุติธรรม 2025" ( Justice Mission 2025) ขณะที่ทางการไต้หวันให้คำมั่นว่าจะปกป้องระบอบประชาธิปไตย และระดมพลเพื่อฝึกซ้อมรับมือการโจมตีจากจีนที่อาจเกิดขึ้น
กองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกของจีนแถลงว่า ได้ระดมกำลังไปทางเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของช่องแคบไต้หวัน และได้ทำการยิงกระสุนจริงและจำลองการโจมตีเป้าหมายทางบกและทางทะเล โดยการฝึกซ้อมจะดำเนินต่อไปในวันอังคาร (30) รวมถึงการฝึกปิดล้อมท่าเรือหลักของเกาะและปิดล้อมเกาะด้วย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เรือและเครื่องบินรบของจีนหลายสิบลำกำลังปฏิบัติการอยู่รอบเกาะไต้หวัน โดยบางลำ "จงใจรุกเข้ามา" ในเขตแดนติดกับชายฝั่งของไต้หวัน ซึ่งกำหนดไว้ที่ 24 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง
การฝึกครั้งนี้ถือเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ครั้งที่ 6 ของจีนนับตั้งแต่ปี 2022 หลังจากที่ แนนซี เพโลซี อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ไปเยือนเกาะไต้หวัน และเกิดขึ้นในขณะที่จีนยกระดับการอ้างสิทธิเหนือดินแดนไต้หวัน หลังจากนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่นเสนอว่า การโจมตีไต้หวันของจีนที่อาจเกิดขึ้นอาจกระตุ้นให้โตเกียวตอบโต้ทางทหาร
การซ้อมรบเริ่มขึ้น 11 วันหลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศขายอาวุธมูลค่า 11,100 ล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวัน ซึ่งเป็นแพกเกจอาวุธที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับเกาะแห่งนี้ เหตุการณ์นี้ทำให้กระทรวงกลาโหมของจีนออกมาประท้วง และเตือนว่ากองทัพจะ "ใช้มาตรการที่รุนแรง" เพื่อตอบโต้
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า การซ้อมรบของปักกิ่งเริ่มไม่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเป็นเพียงการซ้อมรบทางทหารตามปกติหรืออาจนำไปสู่การเตรียมการโจมตี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งให้สหรัฐฯ และพันธมิตรมีเวลาเตือนภัยน้อยที่สุด
กองทัพจีนกล่าวว่าได้ส่งเครื่องบินรบ เครื่องบินทิ้งระเบิด โดรน และจรวดระยะไกลเข้าร่วมการซ้อมรบ และจะฝึกโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่บนบก พร้อมจำลองการโจมตีเกาะไต้หวันจากหลายทิศทาง
“การซ้อมรบนี้เป็นการเตือนอย่างจริงจังต่อกองกำลังแบ่งแยกดินแดน ‘เอกราชไต้หวัน’ และกองกำลังแทรกแซงจากภายนอก” สือ อี้ (Shi Yi 石毅) โฆษกของกองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออก กล่าว
รัฐบาลไต้หวันประณามการซ้อมรบดังกล่าว ขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันได้โพสต์วิดีโอในเฟซบุ๊กแสดงให้เห็นอาวุธต่างๆ รวมถึงระบบจรวด HIMARS ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ซึ่งเป็นระบบปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็วที่มีระยะทำการประมาณ 300 กิโลเมตรที่สามารถโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในมณฑลฝูเจี้ยนทางตอนใต้ของจีนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามช่องแคบไต้หวัน ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง
หน่วยยามฝั่งไต้หวันประกาศว่า ได้ส่งเรือขนาดใหญ่ออกไปเพื่อตอบโต้กิจกรรมของหน่วยยามฝั่งจีนใกล้กับน่านน้ำของเกาะ และกำลังทำงานร่วมกับกองทัพเพื่อลดผลกระทบของการซ้อมรบต่อเส้นทางเดินเรือและพื้นที่ประมงให้เหลือน้อยที่สุด
หน่วยงานการบินของไต้หวันระบุว่า จีนได้กำหนด "เขตอันตรายชั่วคราว" ในน่านฟ้าของไทเปสำหรับการฝึกซ้อมกระสุนจริงเป็นเวลา 10 ชั่วโมงซึ่งกำหนดไว้ในวันอังคาร (30) และไต้หวันกำลังดำเนินการเพื่อหาเส้นทางบินทางเลือกอื่น
กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่า เครื่องบินรบของจีน 2 ลำ และเรือรบ 11 ลำ ได้ปฏิบัติการอยู่รอบเกาะในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และกองทัพไต้หวันอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมขั้นสูงสุด และเตรียมที่จะดำเนินการ "ฝึกซ้อมตอบโต้ฉับพลัน"
การฝึกซ้อมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเคลื่อนย้ายกำลังทหารอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่จีนเปลี่ยนการฝึกซ้อมรอบเกาะครั้งใดครั้งหนึ่งเป็นการโจมตีอย่างกะทันหัน
"สมาชิกทุกคนของกองทัพของเราจะยังคงเฝ้าระวังอย่างสูง และเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ โดยจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องคุณค่าของประชาธิปไตยและเสรีภาพ" กระทรวงกลาโหมไต้หวัน ระบุ
ไต้หวันปฏิเสธการอ้างสิทธิอธิปไตยของจีน โดยยืนยันว่า มีเพียงประชาชนไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของเกาะได้
กองทัพจีนได้เผยแพร่โปสเตอร์ 2 แผ่นชื่อ "โล่แห่งความยุติธรรม: ทำลายภาพลวงตา" และ "ลูกศรแห่งความยุติธรรม: ควบคุมและปฏิเสธ" พร้อมด้วยภาพกราฟิกอีกภาพหนึ่งที่แสดงตำแหน่ง 4 แห่งทั่วเกาะพร้อมเป้าหมายที่ล็อกไว้ หลังจากที่มีการประกาศซ้อมรบ
สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลจีนรายงานว่า การฝึกซ้อมจะมุ่งเน้นไปที่การปิดล้อมท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญของไต้หวัน คือท่าเรือจีหลง (Keelung) ทางตอนเหนือของเกาะ และท่าเรือเกาสงทางตอนใต้ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน
แม้ว่ากองทัพจีนจะเคยฝึกซ้อมการปิดล้อมท่าเรือรอบไต้หวันระหว่างการซ้อมรบเมื่อปีที่แล้ว ทว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลจีนแถลงต่อสาธารณะว่า การฝึกซ้อมรอบเกาะมีเป้าหมายเพื่อ "ป้องปราม" การแทรกแซงทางทหารจากภายนอก
คำพูดของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกระตุ้นให้จีนส่งข้อความเน้นย้ำถึงการอ้างสิทธิอธิปไตยของตนมากขึ้น และเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ก็ได้กล่าวกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ว่า การ "กลับคืนสู่จีน" ของไต้หวันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็นหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์ของปักกิ่งเกี่ยวกับระเบียบโลก
ที่มา: รอยเตอร์