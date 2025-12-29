สกัดลุกฮือ!กัมพูชาจำคุกนักการเมืองฝ่ายค้านอีกคน ฐานใช้เหตุสู้รบไทยปลุกระดมต้านรัฐบาล

ศาลแขวงกัมพูชาในช่วงปลายสัปดาห์ พิพากษาจำคุกอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรค Nation Power Party (NPP) พรรคฝ่ายค้าน เป็นเวลา 2 ปี โทษฐานปลุกระดมชุมชนต่อต้านพวกผู้นำรัฐบาล ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้านชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยรอบแรก เมื่อเดือนกรกฏาคม
ผู้พิากษา เอ่ยชื่อผู้ถูกกล่าวหาได้แก่นาย Soeng Heang วัย 46 ปี อดีตประธานคณะกรรมการบริหารเขตพนมพรึกของพรรค NPP โดนนอกเหนือจากโทษจำคุกแล้ว เขายังถูกปรับเงินอีก 2 ล้านเรียล(ราว 15,000 บาท) สำหรับการยุยงปลุกปั่นให้กระทำผิดทางอาญาอุกฉกรรจ์ ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 494 และ 495
เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม หลังดูหมิ่นพวกผู้นำประเทศบนเฟซบุุ๊ก เกี่ยวกับความขัดแย้งติดอาวุธตามแนวชายแดน ระหว่างกัมพูชาและไทย ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม โดยศาลนี้ว่าคำกล่าวหาต่างๆเหล่านั้นอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
พันโทเฮ็ม ซาเรือน รองผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ ระบุว่าหลังจากเหตุความขัดแย้งในเดือนกรกฏาคม นาย Heang ยังคงโพสต์เฟซบุ๊ก วิจารณ์พวกผู้นำ ว่าขาดความรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆในประเด็นชายแดน และกรณีที่ไทยยังคงควบคุมตัวทหาร 18 นายของกัมพูชา
ต่อมา ครั้งที่กองกำลังไทยรุกเข้าหาพวกชาวบ้านในโจกเจย จนนำไปสู่การปะทะกันกับพวกชาวบ้านและทหารไทย นาย Heang อ้างว่าพวกผู้นำรัฐบาลเพิกเฉยประชาชนของตนเอง ที่ออกมาปกป้องดินแดนของตนเองเพียงลำพัง
นาย Heang ถูกจับกุมต่อถ้อยแถลงต่างๆนานาของเขา เกี่ยวกับการรุกชายแดนของไทย และต่อการเป็นต้นเหตุทำให้ประชาชนเข้าใจผิดๆ และก่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของพวกผู้นำประเทศ จากการเปิดเผยของพันโทเฮ็ม ซาเรือน
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)