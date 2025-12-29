ดูท่าเอาตัวไม่รอด!เลขาธิการนาโตตีตกเสียงเรียกร้อง ที่ขอยุโรปเลิกพึ่งด้านการทหารสหรัฐฯ

มาร์ค รุตต์ เลขาธิการนาโต ตีกลับเสียงเรียกร้อง ที่ขอให้ทางยุโรปเลิกพึ่งด้านการทหารจากสหรัฐฯ โดยอ้างว่าวอชิงตันยังคงเป็นคู่หูด้านความมั่นคงที่มีความน่าเชื่อถือ แม้มีข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆภายในอียู
"ผมเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าสหรัฐฯยืนหยัดหนุนหลังนาโตเต็มกำลัง ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้เลย" รุตต์ บอกกับสื่อมวลชนเยอรมนีเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ ปฏิเสธความต้องการของอียู ที่เรียกร้องให้แสวงหาความเป็นความเป็นอิสระในด้านการป้องกันตนเองจากอเมริกาโดยสมบูรณ์
รุตต์ บอกว่ายุโรปจำเป็นต้องรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากกว่าเดิม ในนั้นรวมถึงยกระดับการใช้จ่ายด้านกลาโหม แต่เน้นย้ำว่ามันควรดำเนินการร่วมกับสหรัฐฯ ไม่ใช่อยู่รอบนอกกรอบการทำงานข้ามแอตแลนติก เขาเชื่อว่าอเมริกาจะยังคงมีส่วนร่วมทางทหารในยุโรป และมีพันธสัญญาต่อพันธมิตร
คำพูดของ รุตต์ เป็นการตอบโต้ความเห็นเมื่อเร็วๆนี้ของ แมนเฟรด เวเบอร์ ผู้นำพรรคยุโรป พีเพิลส์ ปาร์ตี ซึ่งตั้งคำถามว่ายุโรปจะสามารถพึ่งพาสหรัฐฯต่อไปได้หรือไม่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในอเมริกา และเขาเรียกร้องให้ยุโรปต้องเตรียมพร้อมสำหรับดำเนินการต่างๆโดยลำพังมากกว่าเดิม
ประเด็นโต้เถียงนี้มีขึ้นท่ามกลางการถกเถียงกันในวงกว้างในยุโรป เกี่ยวกับความเป็นอิสระทางยุทธาสตร์ ในขณะที่อียูกำลังยกระดับการใช้ด้านกลาโหมและเตรียมพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในขณะที่บรรดาผู้นำหลายคนเห็นพ้องกันยุโรปต้องดำเนินการมากกว่าที่เป็นอยู่ในด้านการทหาร แต่ รุตต์ เตือนเกี่ยวกับการวางกรอบความพยายามดังกล่าวในฐานะเป็นการแยกตัวออกจากนาโต
เขาเน้นว่าอียูยังคงไม่ใช่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและทางทหารในพันธมิตรนาโต โดยทั้งหมดทั้งมวลคือสหรัฐฯ ทำให้ความร่วมมือข้ามแอตแลนติกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
(ที่มา:โพลิติโก)