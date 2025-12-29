'ทรัมป์' โพสต์ Truth Social ชื่นชมไทย-เขมรหยุดยิง โวสหรัฐฯ ไกล่เกลี่ยยุติสงครามได้ดียิ่งกว่าสหประชาชาติ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม Truth Social ในวันอาทิตย์ (28 ธ.ค.) แสดงความชื่นชมที่ไทยและ กัมพูชา บรรลุข้อตกลงหยุดยิง โดยมีเนื้อหาระบุว่า:
"ผมยินดีที่จะประกาศว่า การสู้รบที่ปะทุขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาจะยุติลงในไม่ช้า และพวกเขาจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตามสนธิสัญญาฉบับเดิมที่เราตกลงกันไว้เมื่อเร็วๆ นี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านในความชาญฉลาดของพวกเขาในการมาถึงข้อสรุปที่รวดเร็วและยุติธรรมนี้ มันรวดเร็วและเด็ดขาด เหมือนกับสถานการณ์ทั้งหมดที่ควรจะเป็น! สหรัฐอเมริกาภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเสมอมา! ด้วยสงครามและความขัดแย้งทั้งหมดที่ผมได้ไกล่เกลี่ยและยุติลงในช่วงสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมา, 8 ครั้ง, บางทีสหรัฐอเมริกาอาจกลายเป็นสหประชาชาติที่แท้จริง ซึ่งให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพียงเล็กน้อยในสงครามเหล่านั้น รวมถึงภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน สหประชาชาติจะต้องเริ่มมีบทบาทและมีส่วนร่วมในสันติภาพโลก!"
ที่มา: Truth Social @realDonaldTrump