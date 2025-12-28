“คิม จองอึน” ส่งสารอวยพรปีใหม่ “ปูติน” ประกาศทุ่มสุดตัวขอ “หลั่งเลือด-ชีวิต-ความตาย” ในศึกยูเครนร่วมรัสเซีย

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ส่งสารอวยพรปีใหม่แก่ผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ยืนยันแสดงความเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นในสงครามยูเครนผ่านการแบ่งปันการร่วมเลือด ชีวิต และความตาย ในสนามเพลาะเดียวกันกลางควันปืนระหว่างรบกับยูเครน
CNA ของสิงคโปร์รายงานวันเสาร์(27 ธ.ค)ว่า เปียงยางส่งกำลังทหารจำนวนมากเข้าสู้รบเพื่อมอสโก อ้างอิงจากหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้และของตะวันตกเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียยังคงผลักดันไปข้างหน้าในสมรภูมิรบยูเครนที่ย่างเข้าเกือบ 4 ปีแล้ว
สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานสารอวยพรปีใหม่ปี 2025 ของประธานาธิบดี คิม จองอึนว่า “เป็นปีที่มีความหมายอย่างมาก” ต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่กระชับผ่านการร่วมหลั่งเลือด ชีวิต และความตาย ในสนามเพลาะเดียวกัน”
ที่ผ่านมาเกาหลีหนือยืนยันเมื่อเมษายนต้นปีว่าได้ส่งกำลังทหารไปช่วยรัสเซียรบยูเครนและมีทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตในสมรภูมิ
และเมื่อต้นเดือนธันวาคม เปียงยางยอมรับว่าได้ส่งกำลังทหารเกาหลีเหนือเข้าไปช่วยกู้ทุ่นระเบิดสนามในภูมิภาคคูร์สค์ของรัสเซียเมื่อสิงหาคมก่อนหน้า
และมีทหารไม่ต่ำกว่า 9 นายจากหน่วยทหารช่างถูกสังหารระหว่างการส่งไปประจำการ 120 วัน อ้างอิงจากแถลงการณ์ของประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ในการต้อนรับกองกำลังทหารเกาหลีเหนือกลับบ้านเมื่อวันที่ 12 ธ.ค
คิมส่งสารเนื่องในวันปีใหม่ไปให้ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เกิดขึ้น 1 วันหลังผู้นำเกาหลีเหนือสั่งการให้เจ้าหน้าที่เปียงยางเร่งเพิ่มการผลิตมิสไซล์ให้มากขึ้น
นอกเหนือจากการส่งกำลังทหารเกาหลีเหนือเพื่อช่วยสู้รบให้รัสเซียแล้ว พบว่าเปียงยางได้ส่งกระสุนปืนใหญ่ มิสไซล์ และระบบจรวดพิสัยไกลไปให้มอสโก
และในทางกลับกันพบว่าประธานาธิบดีปูตินส่งความช่วยเหลือทางการเงิน เทคโนโลยีการทหาร ปัจจัยด้านอาหารและการพลังงานกลับไปให้เกาหลีเหนือ อ้างอิงจากนักวิเคราะห์