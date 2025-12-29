สื่อนอกรายงาน “กองทัพไทย” ยอมรับมีเครื่องบินลำเลียงลึกลับ Ilyushin IL-62MGr ของ “เบลารุส” ซี้ “รัสเซีย” บินเข้าเขมรหลังหยุดยิง

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – กองทัพไทยยืนยันกำลังเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวของเครื่องบินลำเลียงอดีตสหภาพโซเวียต Ilyushin IL-62MGr ของเบลารุสพันธมิตรใกล้ชิดรัสเซียพบเพิ่งลงจอดใกล้กรุงพนมเปญ กัมพูชา ไม่นานหลังข้อตกลงหยุดยิงทำงาน ปลอบขวัญโซเชียลไม่ต้องวิตกมีทางรับมือแน่ถ้ามีผลกระทบกับไทย ด้านนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ไทกร พลสุวรรณ ฟันธง ฮุนเซนสั่งซื้่อโดรนสังหารตัวท็อป Shahed-136 / Geran-2
บลูมเบิร์กของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(28 ธ.ค)ว่า ระหว่างที่ไทยและกัมพูชากำลังเดินหน้าหาทางเข้าสู่หนทางสันติภาพกับกัมพูชาหลังการสู้รบคร่าชีวิตไปกว่าร้อยรายและตัวแทนของทั้ง 2 ชาติเดินทางไปกรุงปักกิ่งที่เสนอตัวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยอยู่นั้น แต่ทว่าในทันทีที่ข้อตกลงหยุดยิงบริเวณพรมแดนเริ่มทำงานกลับพบว่าเบลารุสภายใต้ประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูคาร์เชนโก ใกล้ชิดผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน มีเครื่องบินลำเลียงบินระยะไกลจากเบลารุสมาที่กัมพูชาอย่างน่าสงสัย
อ้างอิงจากสื่อไทยพบว่า เป็นการบินแวะพักที่เคนยาก่อนที่จะบินผ่านน่านฟ้ามาเลเซียเพื่อเลี่ยงไม่เข้าสู่น่านฟ้าไทยแต่ตรงไปที่กัมพูชา ที่อ้างอิงจาก @RonallChersan บนแพลตฟอร์ม X
เครื่องบินลำเลียงอดีตสหภาพโซเวียต Ilyushin IL-62MGr หมายเลขไฟลท์ RPA2275 และเลขจดทะเบียน EW-450TR อ้างอิงจาก flightaware พบว่าบินออกจากสนามบินเคนยาที่แอฟริกาเมื่อเวลา 01.43 น. EAT (เวลามาตรฐานแอฟริกาตะวันออก) ของวันที่ 27 ธ.ค ก่อนเดินทางถึงกรุงพนมเปญ กัมพูชาเมื่อเวลา 15:11 +07 และใช้ระยะเวลาการเดินทางนาน 9 ชั่วโมง 28 นาที
บลูมเบิร์กรายงานว่า กองทัพอากาศของไทยออกแถลงการณ์ในวันอาทิตย์(28) ยืนยันเสียงแข็งว่า ประชาชนชาวไทยไม่ต้องวิตกถึงรายงานเครื่องบินลำเลียงต่างชาติบินเข้ากรุงพนมเปฐจากเบลารุส พร้อมกันนี้ยังยืนยันว่า กองทัพเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างครอบคลุมพร้อมกับมาตรการรับมือหากมีผลกระทบต่อไทย
โดยก่อนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยภาคภาษาอังกฤษได้รายงานว่า โฆษกกองทัพอากาศ นาวาอากาศโท ณัฐนัย จันทร์เปล่ง ยืนยันการเฝ้าติดตาม Ilyushin IL-62MGr
และเสริมว่ากองทัพอากาศไทยใช้มาตรการทางข่าวกรองในการเฝ้าติดตามต้นทางของไฟลท์ จุดทรานซิต จุดหมายปลายทาง และคาร์โก้ต้องสงสัย โดยเฉพาะเครื่องบินลำเลียงมาจากเบลารุส IL-62M
เป็นที่น่าสนใจว่าเครื่องบินลำเลียงอดีตสหภาพโซเวียต Ilyushin IL-62MGr ของเบลารุสบินเข้ามาที่กัมพูชาไล่เลี่ยกับเที่ยวบินโบอิ้ง 747 จากแอร์ไชน่าที่เดินทางเข้ากรุงพนมเปญจากปักกิ่งโดยอ้างว่าเป็นภารกิจทางมนุษยธรรม
โซเชียลมีเดียในไทยต่างพากันตั้งคำถามว่า คาร์โกของ Ilyushin IL-62MGr จากเบลารุสนี้เป็นอะไร หนึ่งในนั้นคือ ไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้คาดการณ์ผ่านเฟซบุ๊กวันอาทิตย์(28) โดยชี้ว่า อาจเป็นไปได้ว่าสมเด็จฮุนเซนสั่งซื้ออาวุธจากเบลารุส เป็นโดรนเทพของรัสเซียคือ โดรน Shahed-136 / Geran-2 ที่เบลารุสผลิต/ส่งออกนอกประเทศภายใต้ชื่อใหม่ Nomad
อ้างอิงจากเดอะวอร์โซน TWZ ของสหรัฐฯรายงานเมื่อวันที่ 1 ธ.คที่ผ่านมา พบว่าปัจจุบัน โดรน Shahed-136 / Geran-2 ของรัสเซียนั้นมีศักยภาพโจมตีแบบอากาศสู่อากาศสำเร็จ มอสโกติดตั้งมิสไซล์ R-60 แบบอากาศสู่อากาศที่มาพร้อมเครื่องค้นหาจากความร้อน เพื่อเข้าโจมตีเครื่องบินแบบปีกไม่เคลื่อนไหว( fixed-wing aircraft) และเฮลิคอปเตอร์สามารถสร้างภัยคุกคามได้แต่ประสิทธิภาพยังไม่เป็นที่แน่ชัด
อย่างไรก็ตามอ้างอิงจาก @MrVop บนแพลตฟอร์ม X ในวันอาทิตย์(28) กล่าวว่า "ภาพจากช่อง TG ของเจ้าหน้าที่สนามบินทางเขมรซึ่งได้ถ่ายอวดเอาไว้ สินค้าภายในเครื่องบินเที่ยวบินขนส่งสินค้าปริศนา RDA2275 ลำนี้" พร้อมกับโชว์ของด้านในมีลักษณะเป็นกล่องเรียงยาวแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไรแน่