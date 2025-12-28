ซานต้ามาแล้ว! “ทรัมป์” สั่งยิงมิสไซล์เป็น “ของขวัญวันคริสต์มาส” โจมตีก่อการร้าย IS ใน “ไนจีเรีย” ปกป้องชุมชนคริสต์

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยเป็นคนสั่งยิงมิสไซล์แม่นยำสูงจากเรือรบให้เป็นของขวัญในวันคริสต์มาส(25 ธ.ค)เข้าเป้าหมายโจมตีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่กลุ่มก่อการร้าย IS ต้องการแผ่อิทธิพล
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(27 ธ.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยกับโพลิติโกของสหรัฐฯว่า ตัวเขาสั่งการมิสไซล์โจมตีวันที่ 25 ธ.ค ในฐานะของขวัญวันคริสต์มาส แต่ทว่าเป็นแถลงการณ์ที่ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ไนจีเรีย
กองทัพสหรัฐฯแถลงว่า มิสไซล์ยิงไปที่เป้าหมายค่ายของกลุ่มก่อการร้ายในรัฐโซโกโต(Sokoto)ตั้งใกล้พรมแดนไนเจอร์ แต่ทว่าตัวเลขการสูญเสียยังไม่ชัดเจนแต่ทั้งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและเจ้าหน้าที่ไนจีเรียต่างกล่าวตรงกันว่ามีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิต
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า 1 วันหลังการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางความหวาดกลัวและความสับสนในพื้นที่ โดยมิสไซล์ตกห่างออกไปไม่กี่เมตรจากศูนย์การแพทย์เพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่และคนในหมู่บ้านอ้างว่า ไม่เคยมีประวัติกลุ่มก่อการร้าย ISIS ในพื้นที่
สุไลมาร คาการา(Suleiman Kagara) ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านเป้าหมายแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขตตัมบูวาล (Tambuwal)รัฐโซโกโต ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังมากเมื่อเวลาราว 22.00 น.ของวันพฤหัสบดี(25)ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาส
และไม่นานหลังจากนั้ยพบว่ามิสไซล์ตกลงมาและเกิดระเบิดที่ภาคพื้นหลังตกกระทบทำให้ชาวบ้านรีบหนีออกไปด้วยความกลัว
“พวกเราไม่สามารถนอนหลับได้คืนที่แล้ว” คาการากล่าวและเสริมว่า “พวกเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน”
บีบีซีชี้ว่า อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรีย ยูซุฟ ไมตามา ทักการ์ (Yusuf Maitama Tuggar) เปิดเผยถึงปฎิบัติการทหารวันคริสต์มาสว่า “เป็นปฎิบัติการร่วม” และไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
แต่ทว่ากลับขัดแย้งกับการเปิดเผยของผู้นำสหรัฐฯในการให้สัมภาษณ์กับโพลิติโกของสหรัฐฯในการให้สัมภาษณ์ว่า
“พวกเขากำลังจะทำมันก่อนหน้า” ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวไปถึงการโจมตีทางอากาศในไนจีเรีย และเสริมว่า “และผมกล่าวว่า ‘ไม่ ให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสก็แล้วกัน’”
และผู้นำสหรัฐฯกล่าวต่อว่า “พวกเขาไม่คิดว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นแต่พวกเราโจมตีคนเหล่านั้นอย่างหนัก ทุกค่ายถูกทำลาย”
ทั้งนี้กองทัพสหรัฐฯกล่าวว่า “ในการประเมินเบื้องต้นชี้ไปว่า มีการสูญเสียมากมากในรัฐโซโกโต
ด้านไอซา ซาลิฮู บาชีร์ (Isa Salihu Bashir) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่ตันกาซา(Tangaza)รัฐโซโกโต ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มิสไซล์สหรัฐฯโจมตีค่ายผู้ก่อการร้ายลากูราวา(Lakurawa)จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายเกี่ยวข้องกับเครือข่ายก่อการร้าย IS
บาชีร์เปิดเผยว่า หลังการโจมตีพบมีนักรบติดอาวุธจำนวนมากโดนสังหารแต่ยอดดับไม่แน่ชัด
ด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ แถลงวันคริสต์มาส(25)ว่า เขารู้สึกขอบคุณต่อการสนับสนุนและร่วมมือจากรัฐบาลไนจีเรีย
และในเวลาต่อมาเพนตา่กอนได้โพสต์วิดีโอคลิปที่แสดงปฎิบัติการมิสไซล์ถูกยิงออกจากเรือ
ในแถลงการณ์คืนดึกวันศุกร์(26) กระทรวงการข้อมูลไนจีเรียกล่าวว่า ปฎิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำเกิดขึ้นภายใต้การอนุมัติอย่างชัดเจนจากประธานาธิบดีไนจีเรีย โบลา ตินูโบ(Bola Tinubu)พร้อมกับความเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ของกองทัพไนจีเรีย
ในแถลงการณ์ระบุว่า ระหว่างปฎิบัติการเศษซากจากกระสุนตกลงไปใน 2 ชุมชนได้แก่หมู่บ้านจาโบ รัฐโซโกโต และออฟฟา(Offa)ในรัฐควารา (Kwara) ราว 600 ก.มไปทางใต้ ซึ่งตามรายงานไม่มีพลเรือนเสียชีวิตในทั้ง 2 จุด
โดยในการโพสต์โซเชียลมีเดียในวันคริสต์มาสถึงการยืนยันการโจมตี ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า เขาจะไม่มีวันยอมให้พวกก่อการร้ายมุสลิมหัวรุนแรงเติบโตได้
ซึ่งเป็นที่รู้กันก่อนหน้าว่า ไนจีเรียอยู่ในบัญชีดำของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯโดยผู้นำสหรัฐฯอ้างว่า รัฐบาลไนจีเรียล้มเหลวในการปกป้องชีวิตของชาวชุมชนคริสต์ในประเทศ และมีการอ้างไปถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
บีบีซีเคยรายงานเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนหน้าว่า นักเรียนโรงเรียนประจำคาทอลิกเซนต์แมรี (St Mary's Catholic school)ที่โดนลักพาไปเมื่อวันที่ 21 พ.ย เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 250 คนและหนีกลับมาได้กว่าร้อยคนนั้นล่าสุด เจ้าหน้าที่ไนจีเรียยืนยันว่า นักเรียนโรงเรียนคาทอลิกรวมไปถึงเจ้าหน้าที่โรงเรียนทั้งหมด 130 คนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้ว