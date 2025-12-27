xs
สื่อเขมรยืนยัน! ไทย-กัมพูชาลงนามข้อตกลงหยุดยิง-มีผลเที่ยงวันนี้ ไทยจับตาสถานการณ์ 72 ชั่วโมงก่อนส่งคืน 18 ทหารกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อกัมพูชารายงานวันนี้ (27 ธ.ค.) ว่า ไทยและกัมพูชาได้ตกลงหยุดยิงทันทีโดยมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยง (12.00 PM) วันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น โดยเรื่องนี้ได้รับการยืนยันในถ้อยแถลงร่วมที่ลงนามโดย เตีย เซยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา และ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

โดยก่อนนี้ สื่อกัมพูชารายงานว่า เมื่อเวลา 9:30 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. รองนายกฯ และรัฐมนตรีกลาโหมเตีย เซยฮา และ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีกลาโหมของไทย ได้เริ่มการประชุมพิเศษของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) เพื่อเรียกร้องให้มีการกลับมาใช้ข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง

สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานเนื้อหาสาระสำคัญของแถลงการณ์ร่วมซึ่งระบุว่า :

- ไทยและกัมพูชาตกลงหยุดยิงทันที มีผลตั้งแต่เที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่น

- ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะคงกำลังทหารที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเพิ่มเติม

- ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้พลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบ สามารถเดินทางกลับบ้านได้

- ไทยจะส่งทหารกัมพูชา 18 นายกลับประเทศ หากมีการหยุดยิงต่อเนื่องเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

ที่มา: The Phnom Penh Post, Khmer Times, Reuters
