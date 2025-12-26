WW3! "กองทัพจีน" ฝึกซ้อมโจมตีเสมือนจริงใกล้ “เม็กซิโก-คิวบา” ส่งสัญญาณดุให้ “สหรัฐฯ” รู้เตรียมก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของโลก

เอเจนซีส์ – กองทัพจีน PLA ฝึกซ้อมการสู้รบแบบเสมือนจริงในคิวบา อ่าวเม็กซิโก(ที่รู้จักในนามอ่าวอเมริกา) และทะเลแคริบเบียน พร้อมไปกับทะเลโอค็อตสค์(ใกล้ญี่ปุ่น) และไต้หวัน
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวัยพุธ(24 ธ.ค)ว่า เป็นอีเวนท์เกิดขึ้นที่สฺวี่ชาง (Xuchang) มณฑลเหอหนาน ภาคกลางของประเทศจีน อ้างอิงจากสื่อในประเทศจีนเอง
การซ้อมรบกองทัพจีนนี้มีทหารราว 20 หน่วยเข้าร่วม และพบว่ามีภาพจากจอหนึ่งตามการรายงานของสื่อท้องถิ่นจีนเป็นการแสดงให้เห็นของหน่วยรบฝ่ายต่อต้านสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเคลื่อนตัวเข้าหากันใกล้ชายฝั่งคิวบาและชายฝั่งเม็กซิโก(ที่รู้จักในนามอ่าวอเมริกา)
และพบว่ามีหน่วยสีน้ำเงินพบอยู่ใกล้เมืองฮูสตัน รัฐเทกซัส กำลังมุ่งหน้าสู่อ่าวเม็กซิโก(ที่รู้จักในนามอ่าวอเมริกา) ขณะที่หน่วยสีแดงพบอยู่ในทะเลแคริบเบียน
ส่วนอีกจอพบหน่วยสีแดงอยู่ใกล้ชายฝั่งตะวันออกไกลของรัสเซียและหน่วยสีแดงมีพิกัดที่ตั้งเหนือเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นและหมู่เกาะคูริลที่เป็นหมู่เกาะพิพาทระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซีย
เดลีเมลรายงานว่า จอที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ไต้หวันอยู่ใจกลางแผนที่ใช้ในการซ้อมรบ
โดยทีมสีแดงมักจะใช้แสดงเป็นกองทัพจีนและทีมสีน้ำเงินแสดงว่าเป็นของกองกำลังฝ่ายศัตรู
ทั้งนี้กองทัพปลดแอกประชาชนจีน PLA มักจะทำการซ้อมรบรอบไต้หวัน และยังทำการซ้อมรบร่วมกับรัสเซียในทะเลโอค็อตสค์ (Sea of Okhotsk) และทะเลญี่ปุ่น สื่ออังกฤษชี้ว่า แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่ปักกิ่งแสดงในทางสาธารณะถึงความพร้อมปฎิบัติการทางทหารในทวีปอเมริกา
การส่งสัญญาณดุจากปักกิ่งในความทะเยอทะยานทางการทหารเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางสหรัฐฯเตรียมพร้อมขยายความสามารถทางการทหารทางทะเล
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเรือรบชั้นทรัมป์ 'Trump-class'
และผู้นำสหรัฐฯได้อนุมัติให้เริ่มต่อเรือรบ 2 ลำแรกได้ทันทีโดยเรือลำแรกจะมีชื่อว่า 'USS Defiant.'
โดยมีการวางแผนว่าจากเดิมที่จะเริ่มต้นจากเรือรบใหม่ชั้น'Trump-class'จำนวน 2 ลำนี้ตั้งเป้าจะขยายให้ไปอยู่ที่ 10 ลำพร้อมด้วยเป้าหมายสูงสุดที่ 20 ลำ- 25 ลำในที่สุด