xs
xsm
sm
md
lg

“พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3” และ “พระราชินีคามิลลา” นำสมาชิกราชวงศ์ทักทายปชช.ระหว่างเสด็จ "โบสถ์ซานดริงแฮม" วันคริสต์มาสแต่ไร้เงา “เจ้าชายแอนดรูว์” ที่โดนถอดยศเป็นสามัญชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ – พระเจ้าชาร์ลสที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและพระราชินีคามิลลาเสด็จนำเหล่าสมาชิกราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ซานดริงแฮมโดยมีเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ เจ้าหญิงแคทเธอรีน เจ้าหญิงแห่งเวลส์ รวมไปถึงพระโอรสและพระธิดาของทั้งสองพระองค์ร่วมเสด็จไปด้วยแต่ไร้เงา แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ (Andrew Mountbatten-Windsor) พระราชอนุชาที่โดนถอดยศกลายเป็นสามัญชนไม่ได้ตามไปด้วย

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(25 ธ.ค)ว่า หลังพิธีทางศาสนาตามธรรมเนียมเนื่องในวันคริสต์มาสที่โบสถ์เซนต์แมรี แม็กดาลีน (St Mary Magdalene Church)ในนอร์ฟอล์ก (Norfolk) พระเจ้าชาร์ลสที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและพระราชินีคามิลลาเสด็จนำเหล่าสมาชิกราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ซานดริงแฮม

เจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ เจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์ รวมไปถึงพระโอรสและพระธิดาของทั้งสองพระองค์เสด็จติดตามพระองค์ไปพร้อมสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นๆรวม เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี ได้ตรัสทักทายต่อประชาชนชาวอังกฤษที่เฝ้ารอคอยการเสด็จอย่างตื่นเต้นที่บริเวณด้านนอกในเช้าวันคริสต์มาส

แต่อย่างไรก็ตาม แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ (Andrew Mountbatten-Windsor) อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ พระราชอนุชาที่โดนถอดยศกลายเป็นสามัญชนไม่ได้เดินทางไปร่วมมีเพียงพระธิดาทั้งสอง เจ้าหญิงเบียทริซและเจ้าหญิงยูเชนีเสด็จมาพร้อมกับพระสวามีทั้งสองพระองค์

พิธีในโบสถ์เช้าวันคริสต์มาสนั้นเป็นหมายกำหนดพระราชพิธีที่ใหญ่ของราชสำนักซึ่งจะเป็นการปรากฎพระองค์ของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษอย่างพร้อมเพรียงต่อสาธารณะพร้อมทั้งประชาชนที่ต่างมารอเข้าเฝ้าอย่างเนืองแน่นและบรรดาตากล้องที่มาคอยจับภาพวินาทีสำคัญ

ประชาชนจากทั่วทั้งอังกฤษ ยุโรป และสหรัฐฯยืนรอเข้าคิวมาตั้งแต่เวลา 21.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันพุธ(24) เพื่อที่จะเพียงแค่มีโอกาสได้เห็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษในเช้าวันคริสต์มาส

ซึ่งก่อนเวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นวันพฤหัสบดี(25) สมาชิกราชวงศ์เสด็จมาถึงด้านนอกโบสถ์ที่มีพระชั้นอาวุโสเฝ้ารอคอยต้อนรับ

และไม่นานก่อนเวลาเที่ยงวันพบว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระราชินีคามิลลาและสมาชิกราชวงศ์ทรงออกมาจากโบสถ์และเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยในระหว่างการเสด็จได้ทรงตรัสทักทายและใช้เวลาร่วมกับประชาชนที่อยู่ในที่นั้น

พบว่าเหล่าสมาชิกราชวงศ์รุ่นเยาว์ได้แก่ เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ และเจ้าชายหลุยส์ทรงมีปฎิสัมพันธ์กับประชาชนที่มารอการถวายต้อนรับด้วยพระองค์เอง

โดยมีภาพเห็นทั้ง 3 พระองค์ต่างทรงรับการถวายบัตรอวยพรคริสต์มาส ของเล่น ช่อดอกไม้ กล่องช็อกโกแลตจากฝูงชน รวมไปถึงตรัสทักทายและสัมผัสพระหัตถ์ทักทาย ขณะที่เจ้าหญิงแคทเธอรีนทรงตรัสซักถามอย่างเป็นกันเองกับคนจำนวนมากระหว่างทรงรับถวายช่อดอกไม้จากประชาชน

บีบีซีรายงานว่าทั้งนี้ในพระราชดำรัสวันคริสต์มาสพบว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงตรัสเรียกร้องความสามัคคีในโลกที่มีการแบ่งแยกเพิ่มมากขึ้น

โดยทรงตรัสว่า “พวกเราไม่ควรละสายตาไปจากคุณค่าที่ซึ่งชุมชนต่างๆมาอยู่ร่วมกันในการเผชิญหน้าที่ท้าทายอย่างใหญ่หลวงเช่นนั้น”































“พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3” และ “พระราชินีคามิลลา” นำสมาชิกราชวงศ์ทักทายปชช.ระหว่างเสด็จ "โบสถ์ซานดริงแฮม" วันคริสต์มาสแต่ไร้เงา “เจ้าชายแอนดรูว์” ที่โดนถอดยศเป็นสามัญชน
“พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3” และ “พระราชินีคามิลลา” นำสมาชิกราชวงศ์ทักทายปชช.ระหว่างเสด็จ "โบสถ์ซานดริงแฮม" วันคริสต์มาสแต่ไร้เงา “เจ้าชายแอนดรูว์” ที่โดนถอดยศเป็นสามัญชน
“พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3” และ “พระราชินีคามิลลา” นำสมาชิกราชวงศ์ทักทายปชช.ระหว่างเสด็จ "โบสถ์ซานดริงแฮม" วันคริสต์มาสแต่ไร้เงา “เจ้าชายแอนดรูว์” ที่โดนถอดยศเป็นสามัญชน
“พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3” และ “พระราชินีคามิลลา” นำสมาชิกราชวงศ์ทักทายปชช.ระหว่างเสด็จ "โบสถ์ซานดริงแฮม" วันคริสต์มาสแต่ไร้เงา “เจ้าชายแอนดรูว์” ที่โดนถอดยศเป็นสามัญชน
“พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3” และ “พระราชินีคามิลลา” นำสมาชิกราชวงศ์ทักทายปชช.ระหว่างเสด็จ "โบสถ์ซานดริงแฮม" วันคริสต์มาสแต่ไร้เงา “เจ้าชายแอนดรูว์” ที่โดนถอดยศเป็นสามัญชน
+9
กำลังโหลดความคิดเห็น