งามหน้า!หมออินเดียรัวหมดต่อยคนไข้ไม่ยั้ง ภายในห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาล(ชมคลิป)

พวกเจ้าหน้าที่รัฐหิมาจัลประเทศ ทางเหนือของรัฐอินเดีย สั่งพักงานแพทย์ประจำสูงรายหนึ่งและเปิดการสืบสวนทางอาญา หลังปรากฏคลิปวิดีโอเป็นภาพที่กำลังชกต่อยทุบตีคนไข้รายหนึ่งซ้ำๆภายในห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้ซึ่งเกิดขึ้นที่วิทยาลัยการแพทย์อินทิรา คานธี(IGMC) ในเมืองศิมลา โหมกระพือประเด็นถกเถียงทางการเมือง และกระตุ้นให้รัฐบาลแห่งรัฐต้องประกาศจะดำเนินการกับใครก็ตามที่เป็นคนผิด
ในคลิปวิดีโอ ที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ พบเห็นนายแพทย์รากาฟ นารูลา วัย 31 ปี แพทย์ระดับสูงของแผนกอายุรกรรมโรคปอด คว้ายึดท่อนเหล็กมาจากคนไข้ก่อนตีผู้ป่วยรายดังกล่าว คนไข้รายนี้ชื่อว่า อาร์จุน ปันวาร์ วัย 36 ปี พบเห็นกำลังพยายามเตะถีบหมอให้ถอยห่างออกไป ก่อนจะถูกตีซ้ำๆหลายรอย ขณะกำลังนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล
ปันวาร์ เล่ากับพวกผู้สื่อข่าวจากเตียงโรงพยาบาล อ้างว่าเหตุเผชิญหน้าเริ่มขึ้นจากประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับคำพูดไม่เข้าหู เขาอ้างว่านายแพทย์นารูลา เรียกเขาว่า "tu" ซึ่งในภาษาฮินดีแล้ว ถือว่าเป็นสรรพนามแทนตัวของอีกฝ่ายที่อาจดูไม่สุภาพหรือเป็นการตีสนิทเกินควรเมื่อใช้กับคนที่ไม่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน บ่อยครั้งถูกมองว่าไม่เคารพ หลังจากเสร็จสิ้นการส่องกล้องตรวจหลอดลม
"ผมเพิ่มส่องกล้องตรวจหลอดลมและมีปัญหาหายใจติดขัด พอผมถามหาออกซิเจน หมอถามอาการของผม ผมขอให้เขาพูดกับผมด้วยความเคารพ แต่เขาเริ่มท้าทายมากขึ้น เขาอ้างว่าผมกำลังทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัว และจากนั้นก็ทุบตีผม"
ด้านนายแพทย์นารูลา ซึ่งถูกพักงานนับตั้งแต่เกิดเหตุ ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดและบอกกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ไม่รู้สึกเสียใจกับเหตุกระทบกระทั่งดังกล่าว เขายืนยันว่าใช้คำสรรพนามเรียกคนไข้แบบไม่เป็นทางการและอย่างเป็นกันเอง คนไข้ก็ดูจะคุ้นหน้ากัน แต่ถ้อยคำที่พยายามพูดอย่างเป็นมิตรเหล่านั้นกับเจอกับการด่าทอและความก้าวร้าวทางกาย
"คุณอาจเห็นการลงไม้ลงมือกัน 10 ถึง 15 วินาที แต่การโต้เถียงมันเริ่มมาตั้งแต่ 5 นาที หรือ 10 นาที ก่อนหน้านั้น" นายแพทย์นารูลากล่าว อ้างว่าเขาลงมือเพื่อปกป้องตนเอง หลังจากถูกโจมตีด้วยเหล็กและชกต่อย
สมาคมแพทย์ของ IGMC ส่งเสียงสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน อ้างว่าคนไข้เป็นคนเริ่มการต่อสู้ และใช้ภาษาหยาบคายพูดถึงครอบครัวหมอ ทางสมาคมเรียกร้องการสืบสวนอย่างเป็นกลาง เพื่อตรวจสอบตลอดระยะเวลาของการเผชิญหน้าอย่างครบถ้วน แทนที่จะดูเฉพาะกับคลิปที่แชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น
ตำรวจในศิมลา ยืนยันว่ามีการเข้าแจ้งความเอาผิดทางอาญาอย่างเป็นทางการกับแพทย์รายนี้ และผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่นเผยว่าเวลานี้ทีมสืบสวนกำลังตรวจสอบเวชระเบียนและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกต่างๆ "จะมีการสืบสวนทุกแง่มุมของคดี เราจะดำเนินการต่างๆอย่างเข้มข้นตามกฎหมาย บนพื้นฐานของหลักฐานพยานที่พบ"
บรรดาพวกฝ่ายค้านในหิมาจัลประเทศ ฉวยโอกาสเอาเหตุการณ์นี้กล่าวโจมตีฝ่ายบริหาร โดยให้คำนิยามมันว่าเป็นภาวะเสื่อมถอยอย่างเป็นระบบ ในมาตรฐานของระบบสาธารณสุขของรัฐหิมาจัลประเทศ
(ที่มา:กัลฟ์นิวส์)