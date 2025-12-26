ฮือฮา! "โป๊ปลีโอ" ประทานพรวันคริสต์มาสเรียกร้องให้ “ไทย-กัมพูชา” หันมาฟื้นฟูความเป็นมิตรที่เก่าแก่ระหว่างกัน

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ในวันพฤหัสบดี(25 ธ.ค)ทรงประทานพรวันคริสต์มาส เรียกร้องให้ความขัดแย้งทั่วโลกยุติรวม สงครามยูเครน ความขัดแย้งพรมแดนไทย-กัมพูชา ซูดาน และสภาพความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซา
รอยเตอร์รายงานวันพฤหัสบดี(25 ธ.ค)ว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ลีโอที่ 14 ที่เป็นชาวอเมริกันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสหลังจากทรงได้รับเลือกเมื่อพฤษภาคมก่อนหน้า
โป๊ปลีโอทรงประทานสารไปทั่วโลกเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสในวันนี้(25) ที่เป็นการร้องขอตรงไปตรงมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างการประกอบพิธีในวันที่ชาวคริสต์ทั่วโลกเฉลิมฉลองการประสูติพระเยซูเจ้า
โป๊ปทรงตรัสเปรียบการที่พระเยซูทรงประสูติในคอกม้าแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าต้องการแสดงเตนท์ที่บอบบางของพระองค์ท่ามกลางประชาชนของโลก
“พวกเราดังนั้นแล้วจะไม่คิดถึงเตนท์ในกาซาที่ต้องเผชิญมาร่วมหลายสัปดาห์ต่อฝน ลม และความหนาว?”
รอยเตอร์ชี้ว่า สมเด็จพระสันตะปาปาชาวอเมริกันคนแรกนั้นดูจะเงียบเชียบม มีความเป็นนักการทูตมากกว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และทั้งยังมักเลี่ยงในการใช้สัญลักษณ์อ้างอิงทางการเมืองในการเทศนาของพระองค์
โดยในการประทานพรวันคริสต์มาส โป๊ปลีโอที่ในช่วงต้นของการดำรงตำแหน่งพระองค์จะทรงให้ความสำคัญไปที่ผู้อพยพเข้าเมืองนั้นในวันนี้(25)ได้ทรงตรัสถึงสถานการณ์ของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่เดินทางไปทวีปอเมริกา
โดยในพิธี Urbi et Orbi (ต่อเมืองและโลก) เกิดขึ้นวันคริสต์มาส พระองค์ทรงเรียกร้องให้ยุติสงครามทั่วโลกทั้งหมด
จากเฉลียงกลางของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากที่ยืนอยู่ด้านล่างรวมตัวกลางจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงความขัดแย้ง การเมือง หรือการทหาร ทั้งในยูเครน ซูดาน มาลี เมียนมาร และความขัดแย้งไทย-กัมพูชา
โป๊ปลีโอเรียกร้องให้ใช้ความกล้าหาญในการเจรจาที่น่านับถือ ตรงไปตรงมา และจริงใจ
บีบีซีของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า พระองค์ทรงเรียกร้องให้ทั้งยูเครนและรัสเซียหาความกล้าหาญในการเปิดเจรจาทางตรงเพื่อยุติสงครามยูเครน
การอ้อนวอนของพระองค์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่การเจรจาภายใต้การนำของสหรัฐฯเพื่อค้นหาข้อตกลงเพื่อยุติการสู้รบที่ยังคงเกิดขึ้น
รอยเตอร์รายงานว่า โป๊ปยังเอ่ยไปถึงประเทศไทยกลางจตุรัสเซนต์ปีเตอร์หลังการสู้รบบริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชาย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 และมีผู้เสียชีวิตไปกว่า 80 คน
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 เนื่องในวันคริสต์มาสทรงร้องขอให้มีการ “นำความเป็นมิตรที่เก่าแก่” ของชาติทั้งสองฟื้นกลับมาอีกครั้งเพื่อทำงานร่วมกันในเป้าหมายต่อการประนีประนอมและสันติภาพ