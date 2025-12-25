“พี่ชายเอปสตีน” ร้อง FBI เชื่อมีมือที่มองไม่เห็น 'สั่งฆ่า' น้องมหาเศรษฐีวอลสตรีทใคร่เด็กตายในคุก “ยุติธรรมสหรัฐฯ” ประกาศขอเวลาเพิ่มพลาดเส้นตายอ้างมีไฟล์ในมือไม่ต่ำกว่าล้าน

เอเจนซีส์ – กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯแถลงล่าสุดว่า พลาดเส้นตายวันที่ 19 ธ.ค ที่ผ่านมาในการเปิดเผยแฟ้มลับเอปสตีนหลังมีไฟล์ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านต้องตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ หลังล่าสุดกลายเป็นเรื่องพบพี่ชาย เจฟฟรีย์ เอปสตีน เคยร้อง FBI ให้ช่วยเชื่อมือที่มองไม่เห็นเป็นคนสั่งการลอบสังหารถึงในคุกนิวยอร์กเมื่อวันที่ 10 ส.ค ปี 2019
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(24 ธ.ค)ว่า ในการโพสต์บนแพลตฟอร์ม X กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯกล่าวผ่านแถลงการณ์ล่าสุดว่า
“พวกเรามีนักกฎหมายทำงานตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบและทำการเซ็นเซอร์เพื่อปกป้องเหยื่อและพวกเราจะเผยแพร่เอกสารโดยเร็วที่สุด (แต่)เนื่องจากเอกสารจำนวนมหาศาล ทำให้กระบวนการนี้อาจต้องใช้เวลาอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ ทางกระทรวงจะยังคงทำตามกฎหมายสหรัฐฯและคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเผยแพร่ไฟล์เหล่านี้”
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการออกมาหลังมีรายงานเมื่อต้นวันพุธ(24)ว่า มีบันทึกอีกหลายแสนไฟล์ที่เกี่ยวข้องเจฟฟรีย์ เอปสตีนที่ต้องตรวจสอบ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้นักวิเคราะห์ของกระทรวงราว 200 คนและต้องใช้เวลานานอีก 1 สัปดาห์ถึงจะเสร็จสิ้น
อ้างอิงจากแอกซิออส(Axios)ของสหรัฐฯที่ได้อ้างแหล่งข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯมากกว่า 1 คนระบุว่ามีบันทึกราว 750,000 ชิ้นที่ตรวจสอบไปแล้วและได้ทำการเปิดเผยและอีก 700,000 ชิ้น แต่ทว่ามีเป็นจำนวนมากของทั้งหมดที่ซ้ำและทำให้ตัวเลขที่แท้จริงอาจเป็นแค่หลายพันเท่านั้น
“มันจะเสร็จในไม่ช้า” แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยกับแอกซิออส และเสริมว่า “แต่พวกทฤษฎีสมคบคิดไม่”
อย่างไรก็ตามในบรรดาไฟล์จากแฟ้มลับเอปสตีนที่เผยแพร่ออกมาในวันอังคาร(23)ที่ถูกเผยแพร่ออกมาราว 8,000 ไฟล์นั้นมีหนึ่งในนั้นเป็นคำร้องจาก มาร์ค เอปสตีน (Mark Epstein) ที่ยื่นไปยัง FBI เมื่อปี 2023 ชี้เบาะแสอ้างว่า เชื่อว่าน้องชายตัวเองที่เสียชีวิตในเรือนจำนิวยอร์กด้วยเหตุฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 10 ส.ค ปี 2019 นั้นแท้จริงเป็นการฆาตรกรรมโดยมือที่มองไม่เห็น
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันอังคาร(23)ว่า ไฟล์ที่ถูกเปิดเผยระบุว่า พี่ชายเอปสตีนอ้างกับ FBI ว่า ตัวเขาเชื่อว่า ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ สั่งเก็บน้องชายที่คุกในปี 2019
โดยในคำร้องเบาะแสมีใจความว่า “เจฟฟรีย์ เอปสตีน ถูกลอบสังหารภายในห้องขังของเขาเอง ผมมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเขาถูกฆ่าเพราะเขากำลังจะเปิดเผยชื่อคนออกมา”
และยังกล่าวต่อว่า “ผมเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งเก็บ(เขา)”
สื่ออังกฤษชี้ว่า เอกสารดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยไปถึงเหตุผลใดๆหรือหลักฐานว่าเหตุใดพี่ชาย มาร์ค เอปสตีน เชื่อว่า ทรัมป์เป็นคนสั่งการ
และในเวลาเดียวกันพี่ชายเอปสตีนยังเปิดเผยว่า เจฟฟรีย์ เอปสตีน รู้เรื่องฉาวของทรัมป์
เขากล่าวว่า “เจฟฟรีย์บอกผมว่าหากเขาพูดว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับบรรดาผู้สมัคร คนเหล่านั้นคงต้องยกเลิกการเลือกตั้ง(การเลือกตั้งสหรัฐฯปี 2016)”
มาร์ค เอปสตีน เผยต่อว่า “เจฟฟรีย์มีเรื่องฉาวของทรัมป์แน่นอน” พร้อมกันนี้ยังอ้างว่า มันสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัมป์เคยไปบ้านของเจฟฟรีย์ เอปสตีน เป็นบางสิ่งที่ผู้นำสหรัฐฯคนปัจจุบันปฎิเสธเสียงแข็ง
และในเอกสารอีกชิ้นที่เปิดเผยโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นก่อนอดีตมหาเศรษฐีอเมริกันจะถูกพบเสียชีวิตในเรือนจำ โดยเอปสตีนเขียนจดหมายที่น่าสะอิดสะเอียนไปยังพวกชอบล่วงละเมิดเด็ก แลร์รี นาสซาร์ (Larry Nassar) โดยอ้างว่า ‘ท่านประธานาธิบดีของพวกเรารักเด็กสาวอายุน้อยที่มีแรงดึงดูดทางเพศ’
เดลีเมลชี้ว่า ในขณะที่เอปสตีนไม่ได้ระบุชื่อในจดหมายแต่ทว่าพบว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังดำรงตำแหน่งสมัยแรกในทำเนียบขาว
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯร่อนแถลงการณ์ออกมาในวันอังคาร(23) อ้างว่าได้รับการยืนยันแล้วว่าจดหมายเอปสตีนที่ส่งถึง แลร์รี นาสซาร์ เป็นของปลอม