ตัดท่อน้ำเลี้ยง! 'ทรัมป์' สั่งกองทัพสหรัฐฯ เน้น 'กักกันน้ำมัน' ของเวเนซุเอลาตลอด 2 เดือนข้างหน้า

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ทำเนียบขาวได้สั่งให้กองกำลังทหารสหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่การบังคับใช้มาตรการ "กักกัน" (quarantine) น้ำมันของเวเนซุเอลาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้วอชิงตันสนใจที่จะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจมากกว่ามาตรการทางทหารเพื่อกดดันการากัส
"แม้ว่าทางเลือกทางทหารยังคงมีอยู่ แต่เป้าหมายหลักคือการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจโดยการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทำเนียบขาวต้องการ" เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุเมื่อวันพุธ (24) โดยขอไม่เปิดเผยชื่อ
แม้ว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะยังไม่เผยเป้าหมายที่แน่ชัดเกี่ยวกับเวเนซุเอลาให้สาธารณชนทราบ แต่เขาก็ได้กดดันประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลาเป็นการส่วนตัวให้หลบหนีออกนอกประเทศ ตามรายงานของรอยเตอร์
ทรัมป์ ยังกล่าวเมื่อวันจันทร์ (22) ว่าจะเป็นการ "ฉลาด" สำหรับ มาดูโร ที่จะลงจากอำนาจ
เจ้าหน้าที่รายนี้เผยว่า "ความพยายามที่ผ่านมาได้สร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อมาดูโร และเชื่อกันว่าภายในปลายเดือน ม.ค. เวเนซุเอลาจะเผชิญกับหายนะทางเศรษฐกิจ เว้นแต่จะยอมอ่อนข้อให้สหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ"
ทรัมป์ กล่าวหาเวเนซุเอลาว่าลักลอบนำยาเสพติดเข้าสหรัฐฯ และรัฐบาลของเขาก็ได้ทิ้งระเบิดเรือจากอเมริกาใต้ซึ่งอ้างว่าบรรทุกยาเสพติดมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ท่ามกลางเสียงติเตียนจากหลายประเทศที่ประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการสังหารโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม
ทรัมป์ ยังขู่ว่าจะเริ่มทิ้งระเบิดโครงสร้างพื้นฐานด้านยาเสพติดภาคพื้นดิน และได้อนุมัติปฏิบัติการลับของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) ที่พุ่งเป้าไปยังการากัสด้วย
จนถึงตอนนี้ หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ได้สกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำในทะเลแคริบเบียน ซึ่งทั้งสองลำบรรทุกน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาเต็มลำ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธ (24) มีขึ้นหลังจากรอยเตอร์รายงานว่า หน่วยยามฝั่งกำลังรอการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการยึดเรือลำที่ 3 ซึ่งเดิมทีสหรัฐฯ ก็พยายามจะยึดตั้งแต่วันอาทิตย์ (21) โดยเป็นเรือที่ถูกคว่ำบาตรและว่างเปล่าชื่อ เบลลา-1 (Bella-1)
ซามูเอล มอนคาดา เอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำสหประชาชาติ กล่าวเมื่อวันอังคาร (23) ว่า "ภัยคุกคามไม่ได้มาจากเวเนซุเอลา ภัยคุกคามมาจากรัฐบาลสหรัฐฯ"
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่า การที่กองทัพมุ่งเน้น "เกือบทั้งหมด" ไปที่การกักกันน้ำมันของเวเนซุเอลาหมายความว่าอย่างไรแน่ และโดยปกติแล้วสหรัฐฯ ก็ทหารประจำการกระจายอยู่ทั่วโลก ทว่าภารกิจและความสามารถส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นทางทะเล
เพนตากอนได้ระดมกำลังทหารจำนวนมากในทะเลแคริบเบียน โดยมีทหารมากกว่า 15,000 นาย ซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือรบอีก 11 ลำ และเครื่องบิน F-35 มากกว่า 12 ลำ แม้ว่าจะมีทรัพยากรหลายอย่างที่สามารถนำมาใช้เพื่อบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรได้ แต่ก็มีทรัพยากรอีกหลายอย่าง เช่น เครื่องบินรบที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจดังกล่าว
เมื่อวันอังคาร (23) สหรัฐอเมริกาได้แจ้งต่อสหประชาชาติว่า จะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร "อย่างเต็มที่" เพื่อตัดทรัพยากรของ มาดูโร
ที่มา: รอยเตอร์