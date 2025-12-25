'คิม จองอึน' ควงลูกสาวชมการทดสอบขีปนาวุธ-ตรวจเยี่ยมเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์

ผู้นำ คิม จอง อึน แห่งเกาหลีเหนือเดินทางไปเยี่ยมชมการจัดสร้างเรือดำน้ำพร้อมกับบุตรสาวซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในอนาคต รวมถึงกำกับดูแลการทดสอบยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศพิสัยไกล ตามรายงานของสื่อเกาหลีเหนือวันนี้ (25 ธ.ค.)
สำนักข่าว KCNA รายงานว่า การทดสอบขีปนาวุธเมื่อวันพุธ (24) ใกล้ชายฝั่งตะวันออกมีเป้าหมายเพื่อประเมินเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือในการพัฒนาขีปนาวุธระดับสูงชนิดใหม่ โดยสามารถทำลายเป้าหมายในอากาศได้จากระยะ 200 กิโลเมตร
สำนักข่าว Yonhap รายงานว่า คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ยืนยันว่าการทดสอบขีปนาวุธเกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.00 น. โดยกองทัพเกาหลีใต้รับทราบล่วงหน้า และอยู่ในภาวะพร้อมรับมือ
ผู้นำ คิม ยังไปตรวจเยี่ยมโครงการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขนาด 8,700 ตัน ที่สามารถยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศได้ ณ สถานที่อีกแห่งหนึ่ง โดย KCNA ไม่ได้ระบุวันเวลาและสถานที่ที่ คิม ไปเยือน
โครงการเรือดำน้ำเป็นความพยายามส่วนหนึ่งของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือที่จะปรับปรุงกองทัพเรือให้ทันสมัย โดยเป็น 1 ใน 5 นโยบายสำคัญที่พรรคกำลังผลักดันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของประเทศ
ภาพถ่ายของ KCNA แสดงให้เห็น คิม จองอึน อยู่ที่สถานที่ก่อสร้างเรือดำน้ำกับ คิม จูแอ บุตรสาว โดยมีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ล้อมรอบ ผู้นำ คิม ยังมีสีหน้ายิ้มแย้ม ขณะที่เด็กสาวซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะสืบทอดตำแหน่งผู้ปกครองต่อจากบิดา ยืนอยู่ข้างๆ เขาในอาคารที่เก็บเรือสีแดง
คิม จองอึน กล่าวว่า เกาหลีเหนือกำลังสร้างเรือพิฆาตโจมตีหลายลำและเรือดำน้ำนิวเคลียร์ และกำลังเร่งการก่อสร้างอย่างรวดเร็วเพื่อให้เรือสามารถติดตั้งอาวุธต่างๆ ได้ ตามรายงานของ KCNA
ฮง มิน นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลีในกรุงโซล เขียนไว้ในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี (25) ว่า จากการออกแบบตัวเรือดำน้ำบ่งชี้ว่า เรือลำนี้จะติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และเรืออยู่ในสภาพเกือบพร้อมที่จะปล่อยลงน้ำแล้ว
คิม จองอึน กล่าวว่า การพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบ และการปรับปรุงกองทัพเรือให้ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ "โลกปัจจุบันไม่ได้สงบสุขเลย"
เขายังกล่าวอีกว่า แผนการพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ ซึ่งตกลงกับวอชิงตันแล้ว จะยิ่งทำให้ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีทวีความรุนแรงขึ้น และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุให้เขาต้องลงมือทำบางอย่าง
สื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์กรณีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ เข้าเทียบท่าที่เกาหลีใต้เมื่อเร็วๆ นี้ โดยชี้ว่าเป็นท"การกระทำที่เพิ่มความตึงเครียดทางทหาร" ทั้งบนคาบสมุทรเกาหลีและในภูมิภาค
เมื่อวันอังคาร (23) เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์กรีนวิลล์ได้เดินทางมาถึงท่าเรือปูซานเพื่อให้ลูกเรือได้พักผ่อนและขนถ่ายเสบียง ตามที่กองทัพเรือเกาหลีใต้ระบุ
เกาหลีเหนือกล่าวในสัปดาห์นี้ว่า ญี่ปุ่นเองก็เริ่มแสดงเจตจำนงว่าอยากจะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้ในการพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์
ที่มา: รอยเตอร์