เหยื่อสแกมเคลียร์ยัง! กัมพูชาช่างกล้ากดดันเกาหลีใต้ ตรวจสอบไทยใช้เครื่องบิน T-50TH ถล่มเขมร

สมาคมศิษย์เก่าเกาหลีแห่งกัมพูชา เรียกร้องรัฐบาลเกาหลีใต้ สืบสวนคำกล่าวอ้างว่ากองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบินขับไล่T-50TH ที่ผลิตโดยโซล โจมตีข้ามชายแดนภายในดินแดนกัมพูชา เตือนว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงส่งออกอาวุธ
ในหนังสือที่ยื่นถึงสถานทูตเกาหลีใต้ประจำพนมเปญ ทางสมาคมศิษย์เก่าเกาหลีแห่งกัมพูชา ประณามกรณีที่มีข่าวว่าไทยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวเมื่อวันพุธ(24ธ.ค.) ให้คำจำกัดความว่ามันเป็นการรุกรานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
ทางกลุ่มระบุว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการใช้เครื่องบิน T-50TH ที่ผลิตในเกาหลีใต้ อาจละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หลักการของรัฐอธิปไตยและละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ปลายทางของการควบคุมการส่งออกยุทโธปกรณ์ ซึ่งห้ามใช้ยุทโธปกรณ์ก่ออันตายแก่พลเรือนและโหมกระพือความขัดแย้งระดับภูมิภาคให้ลุกลามบานปลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต
สมาคมแห่งนี้เตือนว่ามีรายงานเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ทางทหารล้ำสมัยที่ผลิตโดยต่างชาติ ก่อการบาดเจ็บล้มตายแก่พลเรือน ทำลายล้างทรัพย์สินและจุดชนวนความไม่มั่นคงตามชุมชนต่างๆตามแนวชายแดน พร้อมเรียกร้องอย่าปล่อยให้การกระทำลักษณะดังกล่าวลอยนวล
แม้ในหนังสือจะยกย่องเกาหลีใต้ ต่อคำมั่นสัญญาที่มีต่อสันติภาพและความรับผิดชอบต่อพลเมืองโลก แต่ทางกลุ่มแสดงความกังวลว่าอาวุธที่ผลิตโดยเกาหลีใต้อาจถูกใช้ในทางที่ผิด ที่อาจก่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของโซลในระดับนานาชาติ
หนังสือระบุว่า ทางสมาคมขอเรียกร้องเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ดำเนินการสืบสวนในทันที ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความชอบธรรมทางกฎหมายของการใช้เครื่องบินรบรุ่นนี้ภายใต้ข้อตกลงการส่งออก ดำเนินการแก้ไขถ้าการล่วงละเมิดได้รับการยืนยัน และเน้นย้ำคำมั่นสัญญาต่อสาธารณะว่าเกาหลีใต้จะป้องปรามการใช้ยุทโธปกรณ์กลาโหมของพวกเขาในทางที่ผิด
สมาคมศิษย์เก่าเกาหลีแห่งกัมพูชา กล่าวปิดท้ายว่า การกระทำที่โปร่งใสเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยึดมั่นในค่านิยมร่วมกัน ปกป้องพลเรือน รวมถึงส่งเสริมการลดสถานการณ์ความตึงเครียดและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค
