"โป๊ปเลโอ" เทศนาวันคริสต์มาสอีฟ การปฏิเสธช่วยคนยากจนเท่ากับปฏิเสธ 'พระเจ้า'

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ตรัสในเทศน์วันคริสต์มาสอีฟเมื่อวันพุธ (24 ธ.ค.) ว่า เรื่องราวการประสูติของพระเยซูในคอกสัตว์เพราะไม่มีที่ว่างในโรงแรม ควรเป็นเครื่องเตือนใจชาวคริสต์ทั้งหลายว่า การปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนยากจนและคนแปลกหน้าในปัจจุบันนั้นเท่ากับเป็นการปฏิเสธพระเจ้าเอง
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลผู้อพยพและคนยากจนในช่วงต้นของการดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาของพระองค์ ตรัสว่า การประสูติของพระเยซูแสดงให้เห็นถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในทุกๆ คน ขณะที่พระองค์ทรงนำชาวคาทอลิก 1,400 ล้านคนทั่วโลกเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสในพิธีมิสซา ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
“บนโลกนี้จะไม่มีที่ว่างสำหรับพระเจ้า หากไม่มีที่ว่างสำหรับมนุษย์ การปฏิเสธสิ่งหนึ่งก็คือการปฏิเสธอีกสิ่งหนึ่ง” โป๊ปตรัสในระหว่างพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 6,000 คนภายในมหาวิหาร
โป๊ปเลโอซึ่งเป็นสันตะปาปาพระองค์แรกที่ประสูติในสหรัฐอเมริกา ทรงฉลองเทศกาลคริสต์มาสครั้งแรกหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งโดยเหล่าพระคาร์ดินัลทั่วโลกให้สืบทอดตำแหน่งต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้ล่วงลับ เมื่อเดือน พ.ค.
โป๊ปเลโอผู้ซึ่งทรงวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามผู้อพยพของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯได้อ้างคำพูดของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ผู้ล่วงลับที่ทรงคร่ำครวญว่า โลกไม่ใส่ใจเด็ก คนยากจน หรือชาวต่างชาติ
“ในขณะที่เศรษฐกิจที่บิดเบี้ยวทำให้เราปฏิบัติต่อมนุษย์ราวกับเป็นเพียงสินค้า พระเจ้ากลับกลายเป็นเหมือนเรา เผยให้เห็นศักดิ์ศรีอันไม่มีที่สิ้นสุดของแต่ละบุคคล” สันตะปาปาเลโอตรัส
“ที่ใดมีที่ว่างสำหรับมนุษย์ ที่นั่นก็มีที่ว่างสำหรับพระเจ้า” พระองค์ตรัส “แม้แต่คอกสัตว์ก็อาจศักดิ์สิทธิ์กว่าวิหารได้”
ภายนอกมหาวิหารมีผู้คนประมาณ 5,000 คนชมพิธีผ่านจอภาพในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ โดยถือร่มและสวมเสื้อกันฝนท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักในกรุงโรม
โป๊ปเลโอ วัย 70 พรรษา เสด็จฯ ออกมาทักทายพวกเขาก่อนเริ่มพิธีมิสซา "ข้าพเจ้าชื่นชม เคารพ และขอบคุณในความกล้าหาญและความตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ในเย็นวันนี้... แม้ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นนี้ก็ตาม”
ในวันพฤหัสบดี (25) สมเด็จพระสันตะปาปาจะประกอบพิธีมิสซาในวันคริสต์มาส และทรงส่งสารและพระพร “Urbi et Orbi” (แด่เมืองและโลก) ซึ่งจัดขึ้นปีละสองครั้ง
ที่มา: รอยเตอร์