เมืองประสูติพระเยซู “เบธเลเฮม” จัดฉลองเทศกาลคริสต์มาสครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามกาซา กระตุ้นการท่องเที่ยวซบเซา

เอพี - เมืองเบธเลเฮมที่เป็นเมืองพระเยซูประสูติเมื่อกว่า 2,000 ปีมาก่อนและในปีนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังต้องหยุดไปนานร่วม 2 ปีนับตั้งแต่เกิดสงครามกาซา ผู้คนจำนวนมากแห่มาที่จตุรัสแมนเกอร์ (Manger Square) ในเขตยึดครองเวสต์แบงก์ของอิสราเอลกลับมามีสีสัน
เอพีรายงานวานนี้(24 ธ.ค)ว่า คนจำนวนมากแห่มาที่จตุรัสแมนเกอร์ (Manger Square) ในวันคริสต์มาสอีฟ ซึ่งจตุรัสแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเบธเลเฮม เขตยึดครองเวสต์แบงก์ของอิสราเอล ระหว่างที่คนในพื้นที่ยินดีการกลับมาอีกครั้งของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่เมืองตามคำภีร์ไบเบิลระบุว่าเป็นเมืองที่พระเยซูเจ้าประสูตินั้นพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก
ซึ่งในวันพุธ(24)ที่เป็นวันคริสต์มาสอีฟนั้นพบว่าต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่เคยหายไปช่วง 2 ปีระหว่างสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์กลับมาตั้งตระหง่านอีกครั้ง
จตุรัสแมงเกอร์ที่ถึงแม้จะหยุดการเฉลิมฉลองระหว่างการสู้รบกระนั้นยังประดับตกแต่งภาพจำลองเหตุการณ์การประสูติของพระเยซูในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นทารกที่ล้อมรอบไปด้วยซากปรักหักพังและลวดขดสนามเพื่อไว้อาลัยต่อสถานการณ์ในกาซา
พระคาร์ดินัล ปิแอร์บาตรติสตา ปิซซาบอลลา (Pierbattista Pizzaballa)ซึ่งเป็นผู้นำโบสถ์คาทอลิกในโฮลีแลนด์เริ่มต้นเทศกาลวันคริสต์มาสตามธรรมเนียมจากเยรูซาเลมมายังเบธเลเฮม ที่รู้จักในชื่อ “คริสต์มาสที่เต็มไปด้วยแสง” (a Christmas full of light)
และเมื่อมาถึงจัตุรัสแมงเกอร์ พิซซาบอลลาได้กล่าวว่า เขาได้รับการแสดงความนับถือต้อนรับเขาจากชุมชนชาวคริสต์เล็กๆของกาซาที่พระคาร์ดินัลได้ทรงประกอบพิธีศีลมหาสนิทก่อนคริสต์มาสที่นั่น ผู้นำแห่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิกได้เห็นความปราถนาของชาวปาเลสไตน์ที่จะเห็นดินแดนถูกฟื้นฟูกลับมาอีกครั้ง
พระคาร์ดินัลตรัสว่า “พวกเราร่วมกันทุกคน พวกเราตัดสินใจที่จะเป็นแสงสว่าง และแสงแห่งเบธเลเฮมคือแสงของโลก” ซึ่งเป็นการตรัสต่อคนหลายพันทั้งชาวคริสต์และชาวมุสลิม
เอพีชี้ว่าถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแต่ผลระทบของสงครามกาซาในเขตยึดครองเวสต์แบงก์นั้นสาหัสโดยเฉพาะที่เมืองเบธเลเฮมที่ราว 80% ของประชากรเมืองที่มีชาวมุสลิมส่วนใหญ่ต้องพึ่งธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อ้างอิงจากรัฐบาลท้องถิ่น
แต่ทว่าถึงแม้ข้อตกลงหยุดยิงกาซาจะเริ่มต้นบังคับใช้มาตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมา ความตรึงเครียดยังคงสูงไปทั่วส่วนใหญ่ของเวสต์แบงก์
ขณะเดียวกันซานตาคลอสจากทั่วโลกยังคงกลับมาร่วมเดินพาเหรดตามประเพณีที่เมืองนาซาเรธในทางเหนือของอิสราเอล ซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์จากการที่เป็นเมืองอัครเทวดากาเบรียลซึ่งเป็นทูตสวรรค์ได้ประกาศสารต่อพระแม่มารีว่าพระเยซูจะทรงจุติมาจากพระองค์