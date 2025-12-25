ระอุ! ระเบิดสังหาร “2 ตำรวจรัสเซีย” ดับกลาง “มอสโก” แค่ 2 วันหลังนายพลปูตินโดนคาร์บอมบ์ลอบสังหารห่างเครมลิน 10 ไมล์

เอเจนซีส์ – ระเบิดโจมตีข้ามคืนที่ผ่านมาสังหาร 3 คนรวมตำรวจรัสเซีย 2 นายกลางกรุงมอสโก ยูเครนอ้างความรับผิดชอบเชื่อเกี่ยวข้องทรมานเชลยศึกยูเครน POW เกิดขึ้น 2 วันหลังปูตินต้องเสียนายพลรัสเซียโดนลอบสังหารด้วยคาร์บอมบ์เช้าวันจันทร์(22 ธ.ค)ห่างเครมลินไปแค่ 10 ไมล์
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันพุธ(24 ธ.ค)ว่า ตำรวจจราจรรัสเซีย 2 นายสังเกตเห็นคนน่าสงสัยใกล้รถตำรวจที่ถนนเยเลตสกายา (Yeletskaya)ในกรุงมอสโก และเมื่อคนทั้งคู่เข้าไปใกล้เพื่อจับกุมกลับกลายเป็นว่าระเบิดได้ถูกจุด คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียแถลง
ทั้งนี้รายงานในรัสเซียกล่าวว่า คนที่ 3 เสียชีวิตเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ทว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
การโจมตีด้วยระเบิดเกิดใกล้กับจุดที่นายพลระดับอาวุโสของรัสเซียโดนลอบสังหารด้วยระเบิดคาร์บอมบ์ในวันจันทร์(22)
บีบีซีรายงานว่า ตำรวจรัสเซีย 2 นายที่เสียชีวิตตามการรายงานของสื่อในประเทศได้แก่ อิลยา คลีมานอฟ (Ilya Klimanov) วัย 24 ปี และ แม็กซิม กอร์บูนอฟ (Maxim Gorbunov) วัย 25 ปี
แหล่งข่าวในสำนักงานการข่าวกรองทัพยูเครน HUR เปิดเผยกับบีบีซีว่า คนในพื้นที่ได้จัดการตำรวจรัสเซีย 2 นายเพื่อเป็นการ “ส่งสัญญาณแสดงความมาเห็นด้วยต่อนโยบายก้าวร้าวของเครมลิน”
และยังกล่าวต่อว่า ชายคนหนึ่งได้ขว้างแพกเก็จระเบิดผ่านกระจกรถเข้าไปทำให้เกิดระเบิด
อ้างอิงจากแหล่งข่าว HUR มีอีก 2 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพบาดเจ็บร้ายแรง
แหล่งข่าวกองทัพยูเครนยังได้เปิดเผยกับบีบีซีในวันพุธ(24)ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรัสเซีย 2 นายที่ถูกสังหารนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นปรปักษ์กับยูเครน
แหล่งข่าวเปิดเผยต่อว่า มีหลักฐานถึงการเข้าร่วมของพวกเขาต่อการทรมานเชลยสงครามยูเครน
และห่างออกไปแค่ 2 วันที่นายพลรัสเซียโดนลอบสังหารในรถคาร์บอมบ์ที่กรุงมอสโก
บีบีซีรายงานว่า คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียแถลงว่า พลโทฟานิล ซาร์วารอฟ (Fanil Sarvarov) เสียชีวิตในเช้าวันจันทร์(22)หลังระเบิดที่ติดไว้ใต้รถถูกจุดขึ้น
ซาร์วารอฟเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพรัสเซียคนที่ 3 ที่โดนลอบสังหารด้วยระเบิดกลางกรุงมอสโก
พลโทซาร์วารอฟวัย 56 ปีเป็นผู้บัญชาการกรมการฝึกซ้อมทางปฎิบัติการกองทัพรัสเซีย และจากตำแหน่งของเขายิ่งสร้างความน่าสงสัยมากขึ้นว่าอาจเป็นฝีมือของเคียฟ
ด้านโฆษกเครมลิน ดมิตรี เพสคอฟ แถลงว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ได้รับแจ้งทันทีต่อการเสียชีวิตของเขา
นายพลรัสเซียหมดลมหายใจที่โรงพยาบาลเนื่องจากทนพิษบาดเจ็บไม่ไหว อ้างอิงจากคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียที่เปิดเผยต่อว่าทางหน่วยงานได้เปิดการสอบสวนเหตุฆาตรกรรมและการลอบขนวัตถุระเบิดผิดกฎหมายเข้ารัสเซีย
โดยภาพที่ออกมาจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นถึงสภาพรถ Kia Sorento ในสภาพพังยับเยินและประตูรถพังออกมาและมีรถราคันอื่นๆอยู่รอบๆจอดไว้