อื้ออึง! “ทรัมป์” ออกอาการทุ่มสุดตัวป้อง “คลินตัน” จากภาพลับฉาวร่วมสระน้ำกับเด็กเอปสตีนโผล่ หลังโดนแฉเคยขึ้นเครื่องเจ็ตส่วนตัวของเพื่อนรัก “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” พร้อมเด็กวัย 20

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – แฟ้มลับเอปสตีนเผยแพร่วันอังคาร(23 ธ.ค)มีชื่อทรัมป์โผล่บนเที่ยวบินส่วนตัวยุค 90 เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอดีตมหาเศรษฐีอเมริกัน เจฟฟรีย์ เอปสตีน และเหยื่อสาวรุ่นวัย 20 ปี ระหว่างผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โต้แทนอดีตผู้นำอเมริกัน บิล คลินตัน หลังภาพชื่นมื่นว่อนกลางสระน้ำร่วมอดีตคนรู้ใจ กีเลน แมกซ์เวลล์ และบุคคลที่ 3 ที่ถูกเซ็นเซอร์ไว้ รวมภาพฉาวอื่นโผล่ชี้ เลวร้ายมากประจานคนอื่น
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวานนี้(23 ธ.ค)ว่า เอกสารลับเอปสตีน(Epstein Files)ที่เผยแพร่วันศุกร์(19)นี้ยังรวมถึงภาพถ่ายของอดีตผู้นำสหรัฐฯ บิล คลินตัน ในหลายอริยาบทที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนทั้งกำลังนอนอย่างรีแลกซ์ในอ่างน้ำอุ่นพร้อมบุคคลที่ถูกเซ็นเซอร์ปกปิดใบหน้า รวมไปถึงกลางสระว่ายน้ำที่มีทั้งอดีตผู้นำสหรัฐฯ อดีตคนรู้ใจที่ช่วยมหาเศรษฐีอเมริกันละเมิดทางเพศเด็ก กีเลน แม็กซ์เวลล์ และบุคคคลที่ 3 ที่ถูกเซ็นเซอร์ซึ่งนิวสวีคของสหรัฐฯชี้ว่า ที่สระว่ายน้ำนี้มีผู้หญิงอีกคนปรากฎอยู่ด้วย
นิวสวีคนรายงานว่า ภาพลับของใหม่ที่เผยแพร่ออกมานี้จากรัฐบาลสหรัฐฯไม่มีทั้งข้อมูล วันที่ หรือคำอธิบายภาพถ่าย และไม่ดูเหมือนเชื่อมโยงโดยตรงกับคลินตัน
ล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ คืนวันจันทร์(22)ได้ออกมาปกป้องคลินตันหลังตกเป็นข่าวโดยเขากล่าวกับนักข่าวที่คฤหาสถ์ Mar-a-Lago เมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริดา โดยกล่าวว่า
“ผมไม่ชอบภาพของอดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน ที่ถูกแฉออกมา ผมไม่ชอบภาพของคนอื่นที่ถูกเปิดเผย ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก”
โดยก่อนหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯจะปล่อยเอกสารลับเอสตีนออกมา ผู้นำสหรัฐฯกล่าวว่า “ผมคิดว่า อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตันโตแล้ว เขาสามารถจัดการมันได้ แต่คุณคงมีภาพของคนอื่นๆที่เปิดเผยที่เคยพบ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อย่างใสซื่อเมื่อหลายปีก่อนและคนเหล่านั้นล้วนเป็นนักการธนาคารที่น่าเชื่อถือและนักกฎหมายหลายคนและคนอื่นๆ”
ทรัมป์ที่มีภาพของตัวเองในแฟ้มลับเอปสตีนถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะออกไปเช่นกันกล่าวเสริมว่า
“ทุกคนเป็นมิตรกับชายผู้นี้(เจฟฟรีย์ เอปสตีน) ที่ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือไม่แต่คนเหล่านี้คุณรู้ไหม...เขาอยู่ไปทั่ว เขาไปทั่วปาล์มบีชหรือที่อื่นๆ”
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงาน ประธานาธิบดีสหรัฐฯชี้ว่า มีหลายคนไม่พอใจที่มีภาพของคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตมหาเศรษฐีวอลสตรีทไคร่เด็กถูกเปิดเผยเป็นเพียงเพราะถ่ายภาพร่วมกันในงานปาร์ตี้และกล่าวว่าการเผยแพร่ภาพเหล่านี้เป็นการทำลายชื่อเสียงของคนเหล่านั้น
ทั้งนี้เอปตีนที่เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายในเรือนจำนิวยอร์กเมื่อวันที่ 10 ส.ค ปี 2019 อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์เมื่อวันที่ 20 พ.ยก่อนหน้าที่ได้รายงานว่า เหยื่อของเอปสตีนที่ถูกข่มขืนและล่วงละเมิดมีไม่ต่ำกว่า 1,000 คนโดยมีอายุต่ำสุดแค่ 14 ปี โดยเหยื่อเหล่านั้นมีเพศสัมพันธ์กับตัวเอปสตีน กีเลน แม็กซ์เวลล์ และชายคนอื่นๆ
ขณะเดียวกันเอกสารเอปสตีนล็อตใหม่ที่เผยแพร่วันอังคาร(23) ได้เปิดเผยเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์และเอปสตีนที่ทั้งคู่รู้จักกันมานาน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(23)ว่า เอกสารลับชุดใหม่มีชื่อผู้นำสหรัฐฯแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับนักเศรษฐศาสตร์ แลร์รี ซัมเมอร์ส (Larry Summers)
โดยชื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ปรากฏในอีเมลที่ชี้ไปว่า เขาเดินทางพร้อมเอปสตีนในเครื่องบินส่วนตัวของอดีตมหาเศรษฐีและเด็กสาววัย 20 ปี
อีเมลของอัยการสหรัฐฯประจำเขตใต้นิวยอร์กเมื่อวันที่ 7 ม.ค ปี 2020 โดยมีหัวเรื่องคือ “บันทึกเที่ยวบินของเอปสตีน”
“ในเที่ยวบินหนึ่งเมื่อปี 1993 เขาและเอปสตีนถูกระบุว่าเป็นเพียงผู้โดยสาร 2 คนบนเครื่อง โดยมีผู้โดยสาร 3 คนได้แก่ เอปสตีน ทรัมป์ และบุคคลอายุ 20 ปีที่ถูกเซ็นเซอร์ไว้”
และ “ส่วนอีก 2 ไฟลท์นั้นผู้โดยสาร2 คนที่เป็นผู้หญิงนั้นอาจเป็นพยานในคดี(กีเลน) แม็กซเวลล์”