อังกฤษจับ 'เกรียตา ทุนแบร์ย' ละเมิดกม.ก่อการร้าย หลังชูป้ายหนุน 'องค์กรเพื่อปาเลสไตน์'

ตำรวจอังกฤษปล่อยตัว เกรียตา ทุนแบร์ย (Greta Thunberg) นักเคลื่อนไหวชาวสวีเดน ออกจากห้องขังแล้ว หลังจากถูกจับกุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (23 ธ.ค.) ในกรุงลอนดอน ระหว่างการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์
กลุ่มรณรงค์ Prisoners for Palestine ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ระบุว่า ทุนแบร์ย ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย เนื่องจากเธอถือป้ายที่มีข้อความว่า "ฉันสนับสนุนนักโทษกลุ่ม Palestine Action ฉันต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์"
ทั้งนี้ รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศให้กลุ่ม Palestine Action เป็นองค์กรก่อการร้าย
ตำรวจกรุงลอนดอนแถลงว่า ทุนแบร์ยได้รับการประกันตัวแล้ว โดยมีกำหนดขึ้นศาลในเดือน มี.ค.
ก่อนหน้านี้ ตำรวจกล่าวว่ามีอีก 2 คนถูกจับกุมในข้อหาขว้างปาสีแดงใส่อาคารหลังหนึ่ง ขณะที่โฆษกเผยว่า หญิงสาววัย 22 ปีอีกคนหนึ่งได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุในภายหลัง และถูกจับกุมในข้อหาแสดงป้ายสนับสนุนองค์กรต้องห้าม
Prisoners for Palestine ซึ่งให้การสนับสนุนนักกิจกรรมที่ถูกคุมตัวบางส่วนที่อดอาหารประท้วง ระบุว่า อาคารดังกล่าวตกเป็นเป้าหมายเพราะเป็นที่ตั้งของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ซึ่งให้บริการแก่บริษัท Elbit Systems สาขาอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศของอิสราเอล
บริษัทประกันภัยดังกล่าวยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ
ทุนแบร์ย วัย 22 ปี กลายเป็นที่รู้จักหลังจากจัดการประท้วงเรื่องสภาพภูมิอากาศรายสัปดาห์หน้าอาคารรัฐสภาสวีเดน ในปี 2018
ปีที่แล้ว เธอได้รับการยกฟ้องในข้อหาความผิดเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่สาธารณะในสหราชอาณาจักร เนื่องจากผู้พิพากษาตัดสินว่า ตำรวจไม่มีอำนาจจับกุมเธอและคนอื่นๆ ในการประท้วงที่ลอนดอนเมื่อปีก่อนหน้า
เธอถูกควบคุมตัวพร้อมกับคน 478 คน และถูกเนรเทศออกจากอิสราเอลในเดือน ต.ค. หลังจากเข้าร่วมขบวนเรือของนักกิจกรรม หรือ Global Sumud Flotilla ที่พยายามเดินทางไปยังฉนวนกาซาพร้อมเสบียงช่วยเหลือ
รัฐบาลอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกาซามาโดยตลอด
ที่มา: รอยเตอร์