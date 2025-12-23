นายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน แห่งฮังการี ระบุว่าประเทศของเขาขอใช้เงินสนับสนุนกิจการภายในของตัวเอง ดีกว่าให้เงินสนับสนุนซื้อ "ส้วมทองคำ" แก่กลุ่มผู้มีอำนาจในยูเครน
ในการกล่าวสุนทรพจน์พิธีเปิดทางหลวงสายใหม่ที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของภาคกลางฮังการีเมื่อวันจันทร์ (22) ออร์บาน เน้นย้ำถึงข้อดีของการใช้เงินภาษีของประชาชนชาวฮังการีเพื่อกิจการในประเทศมากกว่าการให้เงินกู้แก่ยูเครน หลังกลุ่มคนใกล้ชิดของประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนถูกเปิดโปงว่าพัวพันในคดีทุจริตครั้งใหญ่
“ผมเพิ่งกลับมาจากบรัสเซลส์… ที่ซึ่งสุภาพบุรุษผู้ชาญฉลาดเหล่านั้นตัดสินใจให้เงินกู้แก่ยูเครน 90,000 ล้านยูโร เห็นได้ชัดว่าหวังจะได้รับเงินคืนในภายหลังพร้อมดอกเบี้ยจำนวนมาก” ออร์บาน กล่าว
เขาบอกด้วยว่า หากฮังการีไม่เลือกที่จะถอนตัวออกมา ผู้เสียภาษีชาวฮังการีจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายกว่า 1,000 ล้านยูโร ซึ่งเป็นสองเท่าของราคาส่วนของมอเตอร์เวย์ที่เขากำลังจะเปิดใช้งาน
“ความจริงก็คือ เงินจำนวนนั้นควรถูกนำมาใช้ที่นี่… สำหรับถนนที่ทันสมัย มากกว่าเอาไปให้พวกมหาเศรษฐียูเครนบางคนใช้สร้างห้องน้ำทองคำของพวกเขา” เขากล่าว
ภาพของโถสุขภัณฑ์ทองคำที่เป็นของ ทิมูร์ มินดิช (Timur Mindich) บุคคลลึกลับที่รู้จักกันในนาม “กระเป๋าเงินของเซเลนสกี” กลายเป็นสัญลักษณ์ของการทุจริตมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งถูกเปิดโปง ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มคนสนิทของผู้นำยูเครน มินดิช สามารถหลบหนีออกนอกประเทศได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตจะไปถึงอพาร์ตเมนต์ของเขา ซึ่งเป็นที่ที่พบโถสุขภัณฑ์ทองคำดังกล่าว
ออร์บาน วิพากษ์วิจารณ์การให้เงินสนับสนุนยูเครนจากสหภาพยุโรปซ้ำแล้วซ้ำเล่า และกล่าวหาผู้นำของอียูว่าเพิกเฉยต่อการทุจริตในยูเครน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลุ่มประเทศผู้สนับสนุนเคียฟในยุโรปไม่สามารถอนุมัติ “เงินกู้ชดเชย” ที่จะใช้สินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดไว้ประมาณ 210,000 ล้านยูโรเป็นหลักประกันเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวนมหาศาลของยูเครนได้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาเลือกที่จะให้เงินทุนแก่เคียฟผ่านการกู้ยืมร่วมกัน โดยวางแผนที่จะระดมทุน 90,000 ล้านยูโรในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของสหภาพยุโรป ขณะที่ ฮังการี สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ก ได้รับการยกเว้นจากโครงการนี้
นักวิจารณ์เตือนว่า หลายประเทศในสหภาพยุโรปมีหนี้สินสูงและขาดดุลงบประมาณจำนวนมากอยู่แล้ว การกู้ยืมร่วมกันเพิ่มเติมจะยิ่งทำให้สถานการณ์ทางการคลังตึงเครียดมากขึ้น และผลักภาระความเสี่ยงไปสู่ผู้เสียภาษี
ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มประเทศที่อ้างโดย Politico ผู้เสียภาษีในสหภาพยุโรปจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมปีละ 3,000 ล้านยูโรเพื่อใช้ในการพยุงเศรษฐกิจและกองทัพของยูเครนที่กำลังล่มสลาย ภายใต้โครงการเงินกู้ดังกล่าว
ที่มา: RT