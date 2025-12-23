วิจารณ์แซด! 'ทรัมป์' เรียกทูตสหรัฐฯ เกือบ 30 คนกลับประเทศ คาดตั้งพวกตัวเองเสียบแทนเพื่อชูนโยบาย 'อเมริกาต้องมาก่อน'

รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีคำสั่งเรียกตัวเอกอัครราชทูตและนักการทูตอาวุโสเกือบ 30 คนกลับประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าสถานทูตในประเทศต่างๆ จะตอบสนองนโยบาย “อเมริกาต้องมาก่อน” (America First) ขณะที่นักวิจารณ์เตือนว่า การทำเช่นนี้อาจลดความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ในสายตานานาชาติ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯทปฏิเสธที่จะให้รายชื่อนักการทูตที่ถูกเรียกตัวกลับ ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกล่าวเมื่อวันจันทร์ (22 ธ.ค.) ว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็น “กระบวนการมาตรฐานในทุกรัฐบาล” ซึ่งนักวิจารณ์เถียงว่าไม่ใช่เช่นนั้น
“เอกอัครราชทูตเป็นตัวแทนส่วนตัวของประธานาธิบดี และเป็นสิทธิของประธานาธิบดีที่จะต้องแน่ใจว่า บุคลากรในประเทศเหล่านั้นที่ส่งเสริมวาระอเมริกาต้องมาก่อน” เจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ระบุ
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า มีนักการทูตอาวุโสเกือบ 30 คนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับคำสั่งให้แพกกระเป๋ากลับวอชิงตัน
แหล่งข่าวเผยด้วยว่า นักการทูตกลุ่มนี้ถูกส่งไปประจำการในประเทศเล็กๆ ที่ผู้แทนระดับสูงสุดของสหรัฐฯ มักมาจากหน่วยงานบริการต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆ
ทั้งนี้ นักการทูตที่ถูกเรียกตัวกลับจะได้รับการสนับสนุนให้บรรจุตำแหน่งงานใหม่ในกระทรวงการต่างประเทศ ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อีกคนหนึ่ง
สมาคมวิชาชีพข้าราชการบริการต่างประเทศอเมริกัน (American Foreign Service Association) ซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่การทูตต่างประเทศ ระบุว่ากำลังดำเนินการเพื่อยืนยันว่าสมาชิกคนใดบ้างที่ถูกเรียกตัวกลับ หลังจากที่บางคนแจ้งว่าได้รับแจ้งทางโทรศัพท์โดยไม่มีคำอธิบาย ซึ่งโฆษกของสมาคมเรียกว่า เป็นกระบวนการที่ "ผิดปกติอย่างมาก"
"การเรียกตัวกลับอย่างกะทันหันโดยไม่มีคำอธิบาย สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบเดียวกันของการบ่อนทำลายสถาบันและการแทรกแซงทางการเมือง ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า กำลังทำลายขวัญกำลังใจ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ในต่างประเทศอยู่แล้ว" นิกกี เกมเมอร์ โฆษก AFSA กล่าวในอีเมล
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ เกมเมอร์
เว็บไซต์ Politico รายงานเมื่อวันศุกร์ (19) ว่า เอกอัครราชทูตมากกว่า 20 คนได้รับแจ้งให้ลาออกจากตำแหน่ง โดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่ง
ทรัมป์ พยายามแต่งตั้งผู้ที่ภักดีกับตนเองให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนับตั้งแต่เริ่มบริหารประเทศเทอม 2 หลังจากที่เคยเผชิญกระแสต่อต้านในช่วงเทอมแรกในการผลักดันนโยบายต่างประเทศจากหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ
ฌานน์ ชาฮีน สมาชิกพรรคเดโมแครตอาวุโสในคณะกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐฯ วิพากษ์วิจารณ์การปลดนักการทูตของรัฐบาลทรัมป์ ในขณะที่ตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ อีกประมาณ 80 ตำแหน่งก็ยังคงว่างอยู่
ชาฮีน โพสต์ข้อความบน X ว่า "ประธานาธิบดี ทรัมป์ กำลังยกความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ ให้กับจีนและรัสเซีย ด้วยการปลดเอกอัครราชทูตมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ไม่ว่าใครจะอยู่ในอำนาจก็ตาม"
"สิ่งนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่ปลอดภัย ไม่เข้มแข็ง และไม่เจริญรุ่งเรือง"
