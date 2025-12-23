เปิดก่อนแต่งอแง!กัมพูชาไม่หยุดฟ้องนานาชาติ กล่าวหาไทยจงใจวางแผนทำสงคราม

รัฐมนตรีระดับอาวุโสรายหนึ่งของกัมพูชา กล่าวหาไทยวางแผนและจงใจก่อยุทธการทางทหารกับกัมพูชา และเรียกร้องประชาคมนาชาติประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ในจดหมายเปิดผนึกที่เผยแพร่ในช่วงต้นสัปดาห์ Jean François Tain ผู้แทนรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ระบุว่ากัมพูชาตกอยู่ภายใต้ "การรุกรานทางทหารอย่างเปิดเผยและจงใจ" โดยกองทัพไทย มาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม
เขาปฏิเสธข้อบ่งชี้ที่ว่าการสู้รบเป็นอุบัติเหตุ ให้คำจำกัดความว่ามันเป็นการสู้รบที่ "วางแผน รับรองและดำเนินการโดยรัฐไทย"
Tain กล่าวหาว่า ไทย ประจำการกองกำลังทางบก อากาศและทางเรืออย่างพร้อมเพรียงกันตามแนวชายแดนทางตะวันตกของกัมพูชา รุกคืบเข้าสู่ดินแดนของกัมพูชา โจมตีที่ตั้งทางทหาร โครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน และอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ต่างๆนานา
จดหมายได้ระบุถึง 5 ข้อเท็จจริงพื้นฐาน ในนั้นรวมถึงศักยภาพทางทหารที่ด้อยกว่าของกัมพูชา, การพึ่งพากฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในอดีต ที่ยืนยันอธิปไตยของกัมพูชาเหนือพื้นที่ปราสาทพระวิหาร
Tain เน้นย้ำถึงประวัติศาสตร์สงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของกัมพูชา บอกว่าประเทศของเขาไม่สนใจโหมกระพือความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ เขากล่าวหาไทยประกาศสงครามอย่างเปิดเผย อ้างถึงปฏิบัติการต่างๆตามแนวชายแดนระยะทางกว่า 800 กิโลเมตร ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่, โดรน, ปืนใหญ่ และยานเกราะ
"การกระทำเหล่านี้ไม่อาจถูกจัดในฐานะการป้องกันตนเอง" Tain เขียน พร้อมเรียกมันว่า "การรุกรานติดอาวุธโดยจงใจและเป็นที่ประจักษ์" เขาเรียกร้องประชาคมนานาชาติให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เตือนว่าการปิดปากเงียบจะเท่ากับบ่อนทำลายระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกา
