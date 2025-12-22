ดุเดือด! ภาคประชาสังคมเกาหลีใต้ชูป้ายหน้า 'สถานทูตกัมพูชา' เรียกร้องให้รับผิดชอบปัญหาสแกมเมอร์ จี้รัฐบาลโซลตอบโต้ขั้นเด็ดขาด

สื่อ Nanum News ของเกาหลีใต้รายงาน กลุ่มพลเมืองแนวร่วมเคลื่อนไหวแห่งชาติเพื่อความรักชาติและองค์กรอื่นๆ อีก 37 แห่ง ได้เรียกร้องอย่างหนักแน่นว่า “กัมพูชาอาชญากร จงออกจากเกาหลีใต้” และ “รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด” ที่หน้าสถานทูตกัมพูชาประจำกรุงโซล เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค.
ผู้ประท้วงเหล่านี้ยังแสดงความโกรธเคืองโดยกล่าวว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านไปเยือนกัมพูชา เที่ยวชมอังกอร์ แล้วกลับมาโดยไม่พูดอะไรสักคำในที่ประชุมคณะกรรมการถาวร ทั้งๆ ที่พลเมืองของตนเองติดอยู่ในแหล่งอาชญากรรม” และ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนควรลาออก”
โอห์ ชอนโด ผู้แทนองค์กรและสมาชิกได้เปิดการแถลงข่าว และออกถ้อยแถลงระบุว่า "กัมพูชา ประเทศยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงฉาวโฉ่จากทุ่งสังหารของพอล พต ผู้สังหารหมู่ประชาชน 2 ล้านคน หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้ส่งมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้แก่บุตรชายของเขา ฮุน มาเนต หลังจากปกครองแบบเผด็จการมา 36 ปี มันแตกต่างจากระบอบเกาหลีเหนืออย่างไร?"
"รัฐบาลกัมพูชาเป็นเผด็จการที่สมรู้ร่วมคิดกับ เฉิน จื้อ มิจฉาชีพหลอกลวงทางโทรศัพท์ระดับนานาชาติชาวจีนจากปรินซ์กรุ๊ป เป็นประเทศสุดยอดแห่งการทุจริตและความเน่าเฟะ เห็นได้ชัดว่าเป็นประเทศที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล กองทัพ หรือตำรวจก็ตาม"
"เมื่อรู้ถึงความโหดร้ายของปรินซ์กรุ๊ป และข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาเพิกเฉยต่อการลักพาตัวและฆาตกรรมที่กระทำต่อชาวเกาหลี ประชาชนชาวเกาหลีใต้จึงโกรธแค้นและต้องการกำจัดกัมพูชาให้สิ้นซาก แม้ว่าจะหมายถึงการทำสงครามก็ตาม"
เขายังวิพากษ์วิจารณ์อีกว่า "คุณจะบอกว่าไม่รู้หรือว่า พวกเขานำคนไปกัมพูชาภายใต้ข้ออ้างเรื่องผลกำไรสูง ลักพาตัว กักขัง ทำร้ายร่างกาย และฆาตกรรม? เรื่องนี้ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วนในรายงานข่าวแล้วว่ากระทำโดยได้รับความเห็นชอบโดยปริยายจากรัฐบาลกัมพูชา คุณคิดว่ากัมพูชาไม่มีความรับผิดชอบอย่างหนักต่อการล่อลวงอดีตจ่าสิบเอกกองทัพเกาหลีใต้และนักเรียนที่ไปยังกัมพูชา โดยเชื่อว่าเป็นงานหลอกลวงทางเสียง และขัดขืนหรือไม่? คุณคิดว่ากัมพูชาไม่มีความรับผิดชอบอย่างหนักต่อการกักขัง ทำร้ายร่างกาย และฆาตกรรมที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเขาในที่สุดหรือ?"
ตัวแทน โอห์ ยังเรียกร้องให้ "รัฐบาลกัมพูชาที่น่ารังเกียจต้องตามล่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเฉินจื้อ พลเมืองชาวจีนของปรินซ์กรุ๊ป และรีบส่งชาวเกาหลีและผู้คนจากประเทศต่างๆ กลับบ้าน... และจงระเบิดอาคารทั้งหมดที่เป็นแหล่งซ่องสุมของอาชญากร"
ตัวแทน โอห์ ยังกล่าวโจมตีจีน โดยกล่าวว่า "ผมขอพูดกับชาวจีน ชาวจีนผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงสารพัดรูปแบบ ทั้งการจำคุก การฆาตกรรม การทำร้ายร่างกาย การค้ามนุษย์ การค้าอวัยวะ พวกคุณมีคุณสมบัติที่จะวิพากษ์วิจารณ์การสังหารหมู่ที่นานกิงและการทดลองมนุษย์ของหน่วย 731 หรือไม่?" เขาเตือนว่า "รัฐบาลจีนต้องขอโทษรัฐบาลเกาหลีอย่างเป็นทางการ เราไม่สามารถทนต่อความโหดร้ายที่ชาวจีนก่อขึ้นได้อีกต่อไป"
จากนั้น ตัวแทนโอห์ ได้กล่าวต่อคณะบริหารของประธานาธิบดี อี แจมยอง ว่า "ผมขอเรียกร้องจากรัฐบาลเกาหลีดังนี้:
1) ยุติความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) แก่กัมพูชาโดยสิ้นเชิง
2) ห้ามส่งออกอาวุธจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีไปยังกัมพูชาโดยเด็ดขาด
3) ห้ามการเดินทางไปกัมพูชา และห้ามการส่งคณะกรรมาธิการและการส่งออกทุกประเภท
4) หากทางการกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือ ให้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ส่งเรือลาดตระเวนและเครื่องบินรบ และทำลายประเทศนั้นให้สิ้นซากด้วยขีปนาวุธฮยอนมู 30 ลูก
5) ยกเลิกนโยบายยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวจีนที่เข้าเกาะเชจู"
ที่มา: https://m.nanumnews.com/87756