'ปูติน' ลั่นจะไม่มีสงครามหลังยูเครน หากตะวันตกปฏิบัติต่อรัสเซีย 'ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน'

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย กล่าวในวันศุกร์ (19 ธ.ค.) ว่า จะไม่มีสงครามอีกต่อไปหลังจากยูเครน หากรัสเซียได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ พร้อมชี้ว่าข้อครหาของฝ่ายตะวันตกที่ว่ามอสโกกำลังวางแผนโจมตีประเทศในยุโรปว่าเป็น "เรื่องไร้สาระ"
ระหว่างการแถลงข่าวทางโทรทัศน์ที่กินเวลานานเกือบสี่ 4 ชั่วโมงครึ่ง สตีฟ โรเซนเบิร์ก ผู้สื่อข่าวบีบีซี ได้สอบถาม ปูติน ว่าจะมี "ปฏิบัติการทางทหารพิเศษ" ครั้งใหม่หรือไม่ ซึ่งเป็นคำที่ ปูติน ใช้เรียกการบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
ปูติน เอ่ยตอบว่า "จะไม่มีปฏิบัติการใดๆ หากคุณปฏิบัติต่อเราด้วยความเคารพ หากคุณเคารพผลประโยชน์ของเราเช่นเดียวกับที่เราพยายามเคารพผลประโยชน์ของคุณมาโดยตลอด"
ปูติน เคยออกมากล่าวเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ว่ารัสเซียไม่มีแผนที่จะทำสงครามกับยุโรป แต่ก็พร้อม "ในทันที" หากชาวยุโรปต้องการ
ปูติน ยังบอกกับผู้สื่อข่าวบีบีซีด้วยว่า จะไม่มีการรุกรานจากรัสเซียอีก "หากพวกคุณไม่โกงเรา เหมือนที่พวกคุณโกงด้วยการขยายอิทธิพลของนาโตไปทางตะวันออก"
ปูติน กล่าวหามานานแล้วว่า องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับ มิคาอิล กอร์บาชอฟ ผู้นำสหภาพโซเวียตเมื่อปี 1990 ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมา กอร์บาชอฟ เองได้ปฏิเสธว่าไม่ได้มีคำสัญญาเช่นนั้น
รายการถามตอบแบบมาราธอน "สายตรง" นี้เป็นการรวบรวมคำถามจากประชาชนทั่วไปและนักข่าวจากทั่วรัสเซีย โดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีคำถามถูกส่งเข้ามามากกว่า 3 ล้านคำถาม
ปูติน ยังกล่าวถึงเศรษฐกิจของรัสเซียที่กำลังย่ำแย่ลง โดยราคาสินค้าสูงขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง และภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเก็บเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 22% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปี 2026 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เครมลินมักใช้กิจกรรมส่งท้ายปีเพื่อเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และในขณะที่ ปูติน กำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่ ธนาคารกลางของรัสเซียได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 16%
ปูติน อ้างอีกครั้งว่า "พร้อมและเต็มใจ" ที่จะยุติสงครามในยูเครน "อย่างสันติ" แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีประนีประนอมมากนัก
เขาย้ำหลักการที่เขาได้กล่าวไว้ในสุนทรพจน์เมื่อเดือน มิ.ย. ปี 2024 ซึ่งเขาเรียกร้องให้กองกำลังยูเครนถอนตัวออกจาก 4 ภูมิภาคที่รัสเซียยึดครองบางส่วน และให้เคียฟยุติความพยายามที่จะเข้าร่วมนาโต
ข้อเรียกร้องสำคัญของรัสเซียคือการควบคุมภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ประมาณ 23% ของภูมิภาคโดเนตสก์ที่ปัจจุบันรัสเซียยังไม่สามารถยึดครองได้
คำถามส่วนใหญ่ที่มาจากสื่อรัสเซียหรือจากประชาชนทั่วไปแทบไม่ได้พยายามท้าทาย ปูติน เลย แต่มีผู้สื่อข่าวตะวันตก 2 คนได้รับอนุญาตให้ถาม ได้แก่ เคียร์ ซิมมอนส์ จากสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐฯ และสตีฟ โรเซนเบิร์ก จาก BBC
เมื่อ ซิมมอนส์ ถามว่า ปูติน จะรู้สึกรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของชาวยูเครนและชาวรัสเซียหรือไม่หากเขาปฏิเสธแผนสันติภาพของทรัมป์ ซึ่ง ปูตินได้กล่าวตอบโดยยกย่องความพยายามที่ "จริงใจ" ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการยุติสงคราม แต่ก็ย้ำว่าไม่ใช่รัสเซียที่ขัดขวางข้อตกลง แต่เป็นฝ่ายตะวันตกต่างหาก
"ลูกบอลอยู่ในมือของฝ่ายตะวันตก โดยเฉพาะผู้นำของระบอบเคียฟ และในกรณีนี้ สำคัญที่สุดก็คือ พวกผู้สนับสนุนจากยุโรป" ปูติน ระบุ
ปูตินกล่าวกับบรรณาธิการข่าวรัสเซียของ BBC ว่า "เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคุณ กับสหราชอาณาจักรและกับยุโรปโดยทั่วไป และกับสหรัฐอเมริกา แต่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน"
“เราพร้อมที่จะยุติการสู้รบเหล่านี้ทันที โดยมีเงื่อนไขว่าความมั่นคงในระยะกลางและระยะยาวของรัสเซียจะต้องได้รับการรับประกัน และเราพร้อมที่จะร่วมมือกับท่าน”
ปูติน ยังกล่าวหาตะวันตกว่าพยายามยกรัสเซียให้เป็นศัตรู พร้อมชี้ว่า “พวกคุณกำลังทำสงครามกับเราด้วยมือของพวกนีโอนาซีชาวยูเครน”
หน่วยข่าวกรองของยุโรปเตือนว่า รัสเซียอยู่ห่างจากการโจมตีนาโตเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น ขณะที่ทมาร์ค รึตเตอ เลขาธิการนาโต กล่าวในเดือนนี้ว่า รัสเซียกำลังยกระดับปฏิบัติการลับ และตะวันตกจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงคราม
ที่มา: บีบีซี