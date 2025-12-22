การสู้รบขัดแย้งไทย-กัมพูชาขยายตัวอย่างน่ากลัวอันตราย จากภาคพื้นดินสู่ท้องทะเล

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2025/12/thai-cambodia-conflict-escalates-perilously-from-land-to-sea/)
Thai-Cambodia conflict escalates perilously from land to sea
by Richard S Ehrlich and Shawn W. Crispin
20/12/2025
อ่าวไทยกำลังกลายเป็นจุดสนใจ เมื่อการสู้รบขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา แผ่ขยายเข้าสู่ท้องทะเล ซึ่งกำลังเพิ่มความเสี่ยงทั้งสำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ, การท่องเที่ยว, ตลอดจนการผลิตพลังงาน
กรุงเทพฯ - กองทัพเรือไทยซึ่งผ่านการฝึกกับสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์ (20 ธ.ค.) ได้ยกระดับความเข้มข้นในการหยุดยั้งไม่ให้เรือไทยทั้งหมดในอ่าวไทย ลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงและยุทธภัณฑ์ไปยังกัมพูชา ถือเป็นการใช้กองเรือนาวีพรักพร้อมด้วยกำลังยิงขนาดใหญ่ครั้งแรกในสงครามชายแดนที่ดำเนินมายาวนาน 5 เดือนแล้วคราวนี้
ที่ผ่านมา กองเรือที่ 7 ของสหรัฐฯ (US Seventh Fleet) มีการใช้อ่าวไทย เมื่อพวกเรือบรรทุกเครื่องบินตลอดจนเรือรบอื่นๆ ของทางกองเรือ จอดทอดสมอใกล้ๆ กับกรุงเทพฯ ณ ท่าเรือสัตตหีบ โดยที่ สัตตหีบ ก็เป็นฐานที่ตั้งของกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ของราชนาวีไทย ซึ่งมีหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่อ่าวไทย อันเป็นน่านน้ำที่ปนเปไปด้วยเกาะต่างๆ ที่มีผู้คนพำนักอาศัยทั้งของไทยและของกัมพูชา และพวกสิ่งปลูกสร้างทางกองทัพเรือทั้งของไทยและของกัมพูชา รวมทั้งพวกฐานขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล
นอกเหนือจากมุ่งที่จะขัดขวางสกัดกั้นเรือไทย โดยหมายรวมไปถึงพวกเรือประมงและเรือพาณิชย์ต่างๆ แล้ว ราชนาวีไทยแถลงว่ายังต้องการหยุดยั้งพวกเรือที่จริงๆ แล้วมีคนไทยเป็นเจ้าของ ทว่าติดธงต่างชาติและจดทะเบียนในต่างประเทศ ถ้าหากเรือเหล่านั้นถูกสงสัยว่ากำลังลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิง, อาวุธ, เครื่องกระสุน, หรืออุปกรณ์ทางทหารอื่นๆ ข้ามอ่าวไทยไปยังชายฝั่งตอนใต้ของกัมพูชา
พวกเจ้าหน้าที่บอกว่า บริษัทเดินเรือของไทยหลายแห่งซึ่งเป็นผู้อำนวยการความสะดวกให้แก่การเดินทางของเรือเหล่านี้ รวมไปถึงพวกเจ้าของเรือ, ซัปพลายเออร์, คนขายอุปกรณ์สัมภาระต่างๆ ให้แก่เรือ, และคนอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับบรรดาเรือไทยที่กำลังละเมิดคำสั่งห้าม ก็จะถูกถือว่าร่วมกระทำความผิดด้วย
คำแถลงของราชนาวีไทย เตือนบรรดาผู้ส่งสินค้าทางเรือ เกี่ยวกับพวก “พื้นที่ความเสี่ยงสูง” ในน่านน้ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวไทย ใกล้ๆ กับเมืองชายฝั่งและท่าเรือซึ่งตั้งกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณภาคใต้ของกัมพูชา ทั้งนี้ พื้นที่ชายฝั่งแถบนี้อุดมไปด้วยพวกลักลอบขนสินค้าเถื่อน, นักค้ามนุษย์, พวกผู้หลบหนีคดีความ, และผู้ทำผิดกฎหมายอื่นๆ ซึ่งใช้เรือเล็กเป็นพาหนะ เดินทางในการหลบหลีกเล็ดรอดข้ามชายแดนทางบกระหว่างไทย-กัมพูชา ที่อยู่ใกล้ๆ กัน
มีรายงานข่าวของไทย (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=G-Mf1JxID1Y) ซึ่งอ้างว่า กัมพูชาได้จัดส่งโดรนออกมาบินใกล้ๆ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะจะก่อกวนหรือโจมตีใส่พวกฐานขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย รวมทั้งฐานขุดเจาะที่ดำเนินการโดย ปตท.สผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยด้วย ขณะที่แหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมนี้รายหนึ่งเผยกับเอเชียไทมส์ว่า พวกฐานขุดเจาะของบริษัทเชฟรอน (Chevron) ก็มีรายงานเรื่องพบเห็นกิจกรรมโดรนใกล้ๆ ทรัพย์สินของพวกเขาเช่นกัน รายงานข่าวระบุว่า ราชนาวีไทยได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์และเรือออกมาคุ้มครองฐานขุดเจาะเหล่านี้แล้ว
“การประกาศพื้นที่ความเสี่ยงสูงนี้ ไม่ได้เป็นการปิดล้อมหรือการปิดอ่าวไทยแต่อย่างใด” เป็นคำแถลงของ นาวาเอก นรา คุณโฑถม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ
“การปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับการสู้รบขัดแย้งทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา และการปฏิบัติการต่างๆ ของเราต้องไม่กระทบประเทศที่สาม เราจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตัดยุทธปัจจัยเหล่านี้” นาวาเอกนรา แถลง
ทางด้านพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีกลาโหมของไทย ก็แถลงกับพวกผู้สื่อข่าวว่า “นี่เป็นวิธีการอย่างสันติเพื่อจำกัดความสามารถของกัมพูชา ในการดำเนินการสู้รบกับประเทศไทย”
รัฐมนตรีกลาโหมของไทยชี้ว่า นอกเหนือจากพวกเรือสินค้า, เรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสาร, และเรืออื่นๆ แล้ว ยังมีเรือประมงมากกว่า 10,000 ลำที่ออกลากอวนจับสัตว์น้ำตามบริเวณเขตน้ำตื้นของอ่าวไทยอีกด้วย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นผู้รับผิดชอบการหยุดยั้งเรือเหล่านี้ โดยที่การสกัดกั้นมีทั้งการเฝ้าติดตามสินค้าทางทะเล ซึ่งครอบคลุมการขนถ่ายขณะอยู่กลางทะเล บวกกับการขนถ่ายสินค้าขณะอยู่บนบก พลเรือตรี จุมพล นาคบัว โฆษกของศูนย์อำนวยการแห่งนี้แถลง
เวลานี้มีคนไทยทั้งพวกแฟนพันธุ์แท้, นักแกะรอย, ผู้เชี่ยวชาญการขนส่งทางเรือ, นักวิจัยทางทหาร, และอื่นๆ ต่างเริ่มต้นติดตามเรือต้องสงสัยต่างๆ ในอ่าวไทยกันแล้ว โดยโพสต์หลักฐานของพวกเขาทางออนไลน์ ทั้งนี้พวกเขาจำนวนมากใช้เว็บไซต์ MarineTraffic.com ในการวินิจฉัยตำแหน่งแห่งที่ของเรือ
พวกเขาโพสต์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือติดธงไทยลำหนึ่ง ที่ถูกกล่าหาว่าได้แล่นไปยังสิงคโปร์เพื่อรับน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม จากนั้นก็ไปเทียบท่าและขนถ่ายสินค้าออกจากเรือที่ท่าเรือกัมพูชาแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
เรืออื่นๆ ที่พวกเขาติดตาม จำนวนมากทีเดียวออกมาจากท่าเรือแหลมฉบังของไทย ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ โดยถูกกล่าวหาว่ากำลังลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังกัมพูชา ยังมีบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือของไทยอีกหยิบมือหนึ่งซึ่งดำเนินการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาเป็นแรมปีแล้ว
อ่าวไทยซึ่งมีพื้นที่ 123,550 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่กว่าอ่าวเปอร์เซีย และพื้นที่ผิวน้ำใกล้เคียงกับขนาดของประเทศโปแลนด์ทีเดียว อ่าวแห่งนี้อยู่ในย่านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีลักษณะเป็นช่องลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ ประเทศซึ่งมีเขตแดนจรดกับอ่าวแห่งนี้ คือ ไทย, กัมพูชา, เวียดนาม, และมาเลเซีย โดยที่อาณาเขตน่านน้ำของไทยในอ่าวไทย ติดต่อกับอาณาเขตน่านน้ำของกัมพูชา
ความพยายามในการสกัดกั้นของกองทัพเรือไทยอาจประสบกับอุปสรรคจากแผนที่แสดงอาณาเขตของไทยและกัมพูชาในอ่าวไทย โดยแผนที่ซึ่งไม่ตรงกันนี้ครอบคลุมถึงพรมแดนทางทะเลที่อ้างทับซ้อนกันและยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ของพวกเขา ในบริเวณรอบๆ พื้นที่ซึ่งมีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันใต้ทะเลอันมีค่า และมีฐานขุดเจาะน้ำมันที่ดำเนินการโดย เชฟรอน และบริษัทอื่นๆ ทั้งของต่างชาติและของไทย
พื้นที่ส่วนของกัมพูชาในอ่าวไทย ยังรวมไปถึงฐานทัพเรือเรียม (Ream Naval Base) ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากอ่าวสีหนุวิลล์ (Sihanoukville Bay) ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นท่าเรือน้ำลึก
วอชิงตันหวาดกลัวว่า ถ้าสงครามระหว่างสหรัฐฯ-จีนปะทุขึ้นมา ฐานทัพเรือเรียมจะถูกใช้โดยพันธมิตรใกล้ชิดของกัมพูชาอย่างประเทศจีน ซึ่งได้ให้ความสนับสนุนทางการเงินและดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ใหม่ล่าสุดของฐานทัพแห่งนี้ รวมทั้งการขุดลอกทะเลอย่างกว้างขวางที่กระทำไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเปิดทางให้พวกเรือน้ำลึกรวมไปถึงเรือรบด้วย สามารถเข้าเทียบท่าและขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ ตลอดจนเข้ารับการซ่อมบำรุง
การที่จีนมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงสถานที่แห่งนี้ จะทำให้แดนมังกรมีศักยภาพที่จะได้พื้นที่ปีกทางด้านใต้ซึ่งทรงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ถ้าหากเกิดการสู้รบขัดแย้งใดๆ ขึ้นมาในทะเลจีนใต้ จากที่จวบจนถึงปัจจุบันจีนยังไม่มีศักยภาพเช่นนี้เลย
กัมพูชา ซึ่งได้ปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับสหรัฐฯให้ดีขึ้นในระยะหลังๆ มานี้ หลังจากสายสัมพันธ์มึนตึงกันถึงขนาดที่ทั้งสองฝ่ายได้ยกเลิกการฝึกรบร่วม “อังกอร์เซนทินัล” (Angkor Sentinel joint exercises) ที่จัดกันอยู่เป็นประจำไปเมื่อปี 2017 กล่าวยืนยันเรื่อยมาว่า เรียมจะยังคงเปิดกว้างให้แก่การเดินเรือระหว่างประเทศจากทุกๆ ฝ่าย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯนั้น ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ของกัมพูชา ระหว่างการประชุมซัมมิตของกลุ่มอาเซียนเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะฟื้นฟูการซ้อมรบ อังกอร์เซนทินัล ขึ้นมาใหม่ในปี 2026 นอกจากนั้นสหรัฐฯยังตกลงที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามขายอาวุธให้แก่กัมพูชาอีกด้วย
ณ การประชุมซัมมิตเดียวกันนี้ ทรัมป์ได้เป็นผู้ดูแลการประกาศให้มีการหยุดยิงกันระหว่างไทยกับกัมพูชา คำแถลงต่างๆ ของสหรัฐฯนับแต่ที่ความเป็นปรปักษ์ได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งนั้น ถูกรับรู้เข้าใจกันในกรุงเทพฯว่าเป็นการแสดงตัวเข้าข้างเรื่องราวเหตุการณ์ในเวอร์ชั่นของกัมพูชา มากกว่าเรื่องเล่าของฝ่ายไทยซึ่งกล่าวหาว่าฝ่ายกัมพูชาได้ลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ๆ ซึ่งสังหารและสร้างความบาดเจ็บให้แก่ทหารไทยหลายนาย และเติมเชื้อเพลิงของความเป็นศัตรูกันขึ้นมาใหม่
ภูมิรัฐศาสตร์ของการสู้รบขัดแย้งครั้งนี้ มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนพอๆ กับการตั้งข้อหาและข้อกล่าวอ้างต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเร็วๆ นี้กองทัพไทยได้เผยแพร่ภาพจรวดต่อสู้รถถังทำในจีนที่ฝ่ายไทยยึดมาได้เมื่อทหารกัมพูชาถอยหนีออกจากเนิน 500 ในจังหวัดอุบลราชธานีของไทย
ปักกิ่งนั้นแถลงว่า “ความร่วมมือด้านกลาโหมตามปกติ” ที่ตนเองมีอยู่กับทั้งกรุงเทพฯและทั้งพนมเปญ ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการปะทะกันทางชายแดนของสองประเทศ ทั้งนี้จีนขายอาวุธให้แก่ทั้งไทยและกัมพูชา
อย่างไรก็ดี จีนได้จัดหาจัดส่งระบบจรวดหลายลำกล้องพิสัยทำการไกลแบบ PHL-03 ให้แก่กัมพูชา นับถึงปัจจุบัน ปักกิ่งได้จัดส่งไประบบอาวุธซึ่งสามารถยิงใส่เป้าหมายที่อยู่ไกลออกไป 130 กิโลเมตรนี้ให้ประเทศทั่วโลกเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ถ้าหากกัมพูชาใช้อาวุธชนิดนี้ก็จะถือเป็นหลักหมายของการทำให้สถานการณ์บานปลายอย่างเลวร้ายยิ่ง โดยที่จะขยายการสู้รบขัดแย้งให้เลยไกลออกไปจากเฉพาะแค่พวกจังหวัดชายแดน รวมทั้งทำให้เมืองในจังหวัดใหญ่ๆ ของไทยตกอยู่ในความเสี่ยง
กระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ออกมาระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ว่า “จีนกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อให้มีการลดทอนความตึงเครียดลงมา”
สำหรับกับสหรัฐฯนั้น ไทยมีฐานะเป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรหลักนอกสนธิสัญญานาโต้ และได้ดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีหลายต่อหลายโปรแกรมกับกองทัพของไทย รวมถึงการซ้อมรบร่วมกับกองทัพเรือไทยในย่านอ่าวไทยและทะเลอันดามันด้วย
กำลังหลักของราชนาวีไทย ประกอบด้วยเรือฟริเกตหลายลำที่ติดตั้งปืนเรือขนาด 127 มม. และพวกเรือคอร์เวต ที่ใช้ในการตรวจการณ์ชายฝั่งและโจมตี ซึ่งติดตั้งปืน โบฟอร์ส (Bofors) ขนาด 40 มม. แล้วยังมีเรือบรรทุกอากาศยานอีก 1 ลำ ติดตั้งปืนแก็ตลิง (Gatling) ขนาด 20 มม.
เรือบรรทุกอากาศยานลำนี้ส่วนใหญ่แล้วมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการ และนำมาใช้งานในเวลาเกิดวิกฤตทางมนุษยธรรม อย่างเช่น การดัดแปลงให้เป็นโรงพยาบาลฉุกเฉิน หรือการทำงานบรรเทาทุกข์ภัยน้ำท่วม กองทัพเรือไทยนั้น เข้าร่วมในระหว่างการซ้อมรบทางทหารประจำปีที่นำโดยสหรัฐฯครั้งต่างๆ รวมทั้ง การฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) ตลอดจนการฝึกที่มีหลายชาติเข้าร่วมรายการอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น การฝึกกะรัต (CARAT ย่อมาจาก Cooperation Afloat Readiness and Training การฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือ) ซึ่งเน้นที่พวกชาติหุ้นส่วนทางนาวีของสหรัฐฯในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย การฝึก กะรัต มุ่งยกระดับทักษะด้านต่างๆ ของกองทัพเรือชาติเหล่านี้ในด้านการทำสงครามเรือผิวน้ำ, การดำน้ำและการกู้ภัย, การลาดตระเวนติดอาวุธ, และการฝึกนักบินนาวี การฝึกที่นำโดยสหรัฐฯอีกโปรแกรมหนึ่งคือ SEACAT (Southeast Asia Cooperation and Training การฝึกความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ซึ่งก็รวมศูนย์อยู่ที่เรื่องความมั่นคงทางทะเลเช่นเดียวกัน
ในส่วนของจีนนั้น การซ้อมรบทางทะเลสำคัญที่สุดที่จีนมีอยู่กับไทย มีอาทิเช่น การฝึกทวิภาคี “บลู สไตรค์” (Blue Strike) ระหว่างเหล่านาวิกโยธินของจีน, เหล่านาวิกโยธินของไทย และหน่วยรบพิเศษต่างๆ ของไทย ซึ่งเป็นการฝึกที่มีขนาดเล็กกว่าที่ไทยทำกับทางสหรัฐฯมาก การฝึกนี้มีทั้งการฝึกการโจมตีแบบสะเทินน้ำสะเทินบอก, ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการต่อสู้การก่อการร้าย, การบุกยึดเกาะ, และการเผชิญหน้าทางทะเลอื่นๆ
ปัจจุบันจีนกับไทยยังมีเรื่องระหองระแหงที่ยืดยาวเป็นหนังซีรีส์ติดค้างกันอยู่ เกี่ยวกับแผนการที่ปักกิ่งรับต่อเรือดำน้ำจำนวน 3 ลำจัดส่งมาให้ประเทศไทย ข้อตกลงนี้ในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในอาการติดแหง็กจากปัญหาหลายๆ ด้าน กระนั้นก็ตามที มันก็ทำให้สหรัฐฯเกิดความกังวลจนหยิบยกเรื่องความไม่สบายใจที่จีนอาจจะสามารถอาศัยเรื่องนี้ในการเข้าไปยังสถานที่นาวีแห่งหลักๆ ซึ่งกองทหารอเมริกาใช้งานอยู่ในประเทศไทย
สำหรับการสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งต่างเป็นชาติที่ผู้คนส่วนข้างมากเป็นชาวพุทธกันทั้ง 2 ฝ่ายนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยมากแล้วเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางอากาศของฝ่ายไทย และการถล่มใส่กันและกันด้วยอาวุธยาวตามแนวชายแดนที่พิพาทช่วงชิงกันอยู่ของพวกเขา การปะทะเหล่านี้ตามแนวชายแดนที่โค้งคดไปมาระหว่างไทยกับกัมพูชาความยาวราว 800 กิโลเมตรนี้ ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งบัดนี้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เครื่องบิน F-16 ของไทยที่สหรัฐฯเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายให้ ได้เข้าโจมตีทิ้งระเบิดภูเขาผี (Ghost Mountains) ในจังหวัดพระวิหาร ทางภาคเหนือของกัมพูชา และบริเวณชานเมืองปอยเปต ในจังหวัดบันทายมีชัย ทางภาคตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้ตามคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา นอกจากนั้นไทยยังทิ้งระเบิดทางอากาศใส่พวกอาคารที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์สแกม ดำเนินการหลอกลวงต้มตุ๋นทางออนไลน์ ภายในเขตสถานกาสิโนใหญ่ในเมืองปอยเปต
ทางด้าน พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบกไทยแถลงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ว่า “จรวด BM-21 (ของกัมพูชา) ได้ถูกยิงออกมา ไม่ใช่ใส่ทหาร แต่ใส่พวกพื้นที่ไร่นาและพื้นที่พลเรือน” พร้อมกับย้ำว่า “เรื่องนี้ไม่ถูกต้อง และแน่นอนว่าเราจะต้องตอบโต้”
รายงานข่าวระบุว่า มีผู้ถูกสังหารไปแล้วอย่างน้อย 50 คนแล้ว ในจำนวนนี้เป็นทหาร 21 คน และพลเรือนชาวกัมพูชา 12 คน ในทั้งสองข้างของสงครามชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชาครั้งนี้ ไทยยังจับทหารกัมพูชาเป็นเชลยศึก 18 คน ขณะที่กัมพูชาได้ขัดขวางชาวไทยที่ติดค้างอยู่ในกัมพูชา ซึ่งพยายามหาทางเดินทางข้ามชายแดนกลับประเทศไทย
การสู้รบขัดแย้งคราวนี้ซึ่งรวมศูนย์กันอยู่ตรงแถวพื้นที่แนวชายแดนที่ทั้งสองชาติต่างอ้างกรรมสิทธิ์ เป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายในความพยายามของไทยที่จะพัฒนาจังหวัดชายแดนต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ไปจนถึงทางภาคตะวันออกอย่างจันทร์บุรี, สระแก้ว, และตราด
ทางอีกฟากหนึ่งของชายแดน พวกจังหวัดที่มีการพัฒนาน้อยกว่านักหนาของกัมพูชาก็ถูกโจมตีได้รับความเสียหายระหว่างการปะทะที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีทั้งในจังหวัดพระวิหาร, บันทายมีชัย, พระตะบอง, โพธิสัตว์, เกาะกง และบริเวณชายแดนตอนเหนือของจังหวัดเสียมราฐ อันเป็นที่ตั้งของโบราณสถานนครวัด-นครธม ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก
ริชาร์ด เอส เอห์รลิค เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศชาวอเมริกันที่ตั้งฐานอยู่ในกรุงเทพฯ เขารายงานข่าวจากเอเชียมาตั้งแต่ปี 1978 และเป็นผู้ชนะรางวัลผู้สื่อข่าวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หนังสือสารคดีเล่มใหม่ 2 เล่มของเขา คือ เรื่อง “Rituals. Killers. Wars. & Sex. — Tibet, India, Nepal, Laos, Vietnam, Afghanistan, Sri Lanka & New York” และ เรื่อง “Apocalyptic Tribes, Smugglers & Freaks” สามารถอ่านข้อความบางส่วนที่ตัดตอนมาได้ที่ https://asia-correspondent.tumblr.com/