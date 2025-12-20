ไม่ร้องหาสันติภาพ! สหรัฐฯ จัดชุดใหญ่ถล่มรัง 'ไอเอส' ในซีเรีย แก้แค้นโจมตีเจ้าหน้าที่อเมริกัน

กองทัพสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (ไอเอส) หลายสิบแห่งในซีเรียเมื่อวันศุกร์ (19 ธ.ค.) โดยเป็นการตอบโต้แก้แค้นที่เจ้าหน้าที่อเมริกันถูกโจมตี
ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐฯ ได้ทำการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินในซีเรีย โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยไอเอส และมักมีกองกำลังรักษาความปลอดภัยของซีเรียเข้าร่วมภารกิจด้วย
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่าจะตอบโต้ หลังเกิดเหตุโจมตีต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไอเอส ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เสียชีวิตในซีเรียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายไปที่ "นักรบไอเอส โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งเก็บอาวุธ" ของพวกเขา พร้อมตั้งชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ว่า "ฮอว์คอาย สไตรค์" (Operation Hawkeye Strike)
"นี่ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของสงคราม แต่เป็นการประกาศการแก้แค้น" เฮกเซธ กล่าว "วันนี้ เราล่าและสังหารศัตรูของเราจำนวนมาก และเราจะดำเนินการต่อไป"
ทรัมป์ โพสต์โซเชียลมีเดียว่า รัฐบาลซีเรียสนับสนุนการโจมตีอย่างเต็มที่ และสหรัฐฯ กำลังตอบสนองด้วย "การแก้แค้นที่รุนแรงมาก"
ระหว่างการปราศรัยที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อคืนวันศุกร์ (19) ทรัมป์ เรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็น "การโจมตีครั้งใหญ่" ต่อสมาชิกกลุ่มไอเอสที่สหรัฐฯ กล่าวโทษว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีกองกำลังพันธมิตร เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.
"เราโจมตีพวกอันธพาลไอเอสในซีเรีย... มันประสบความสำเร็จอย่างมาก" ทรัมป์ กล่าวในการปราศรัยที่เมืองร็อกกีเมาท์
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายมากกว่า 70 แห่งทั่วภาคกลางของซีเรีย พร้อมเสริมว่าเครื่องบินรบของจอร์แดนให้การสนับสนุนปฏิบัติการนี้ด้วย
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งให้ข้อมูลว่า สหรัฐฯ ใช้เครื่องบินขับไล่ F-15 และเครื่องบิน A-10 พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ Apache และระบบจรวด HIMARS
รัฐบาลซีเรียย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม และรับรองว่า "จะไม่มีที่หลบภัยใด ๆ (สำหรับพวกเขา) ในดินแดนซีเรีย" ตามคำแถลงของกระทรวงต่างประเทศซีเรีย
ทหารสหรัฐฯ 2 นายและล่ามพลเรือนอีกหนึ่งคนเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ (13) ที่พาลไมราทางตอนกลางของซีเรียจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่พุ่งเป้าไปที่ขบวนรถของกองกำลังอเมริกันและซีเรีย ก่อนที่พวกเขาจะถูกยิงเสียชีวิต
ยังมีทหารสหรัฐฯ อีก 3 นายได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้
ปัจจุบันยังคงมีทหารสหรัฐฯ ประมาณ 1,000 นายประจำการอยู่ในซีเรีย
กระทรวงมหาดไทยซีเรียระบุว่า กลุ่มผู้โจมตีเป็นสมาชิกกองกำลังรักษาความปลอดภัยซีเรียที่ต้องสงสัยว่ามีใจฝักใฝ่กลุ่มไอเอส
ที่มา: รอยเตอร์