EU ตัดสินใจใช้วิธี 'กู้ยืมร่วม' มาช่วยยูเครน แทนการใช้สินทรัพย์รัสเซียที่ถูกอายัด

บรรดาผู้นำสหภาพยุโรปตัดสินใจเมื่อวันศุกร์ (19 ธ.ค.) ที่จะกู้ยืมเงินสดเพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศของยูเครนจากรัสเซีย แทนที่จะใช้สินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้โดยตรง
“เราบรรลุข้อตกลงแล้ว มติสนับสนุนเงิน 90,000 ล้านยูโรแก่ยูเครนสำหรับปี 2026-2027 ได้รับการอนุมัติแล้ว” อันโตนิโอ คอสตา ประธานการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป โพสต์บนโซเชียลมีเดียในช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์ (19) หลังจากการเจรจานานหลายชั่วโมง
คอสตา ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุน แต่ร่างข้อสรุปของการประชุมสุดยอดที่รอยเตอร์ได้เห็นระบุว่า เงินทุนจะมาจากเงินกู้ในตลาดทุน โดยมีงบประมาณของสหภาพยุโรปเป็นหลักประกัน
ข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันทางการเงินของฮังการี สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการให้เงินทุนแก่ยูเครน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลของสหภาพยุโรปและรัฐสภายุโรปจะยังคงทำงานต่อไปในการจัดตั้งเงินกู้สำหรับยูเครน ซึ่งจะใช้สินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เป็นหลักประกัน
เงินกู้แก่ยูเครนโดยอาศัยการกู้ยืมร่วมกันนั้น ยูเครนจะชำระคืนได้ก็ต่อเมื่อได้รับค่าชดเชยสงครามจากมอสโกแล้วเท่านั้น จนกว่าจะถึงเวลานั้น ทรัพย์สินของรัสเซียจะยังคงถูกอายัดไว้ และสหภาพยุโรปสงวนสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อชำระคืนเงินกู้ ตามข้อความในเอกสาร
“นับว่าเป็นเรื่องดีในแง่ที่ว่ายูเครนจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นเวลา 2 ปี” นักการทูตสหภาพยุโรปคนหนึ่งกล่าว
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้นำได้หารือกันหลายชั่วโมงเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคของเงินกู้โดยใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เป็นหลักประกัน ซึ่งปรากฏว่ามีความซับซ้อน หรือมีความต้องการทางการเมืองสูงเกินกว่าจะจัดการได้ในขั้นตอนนี้ นักการทูตกล่าว
“เราเปลี่ยนจากการช่วยเหลือยูเครน มาเป็นการรักษาหน้าตา อย่างน้อยก็ของคนที่ผลักดันให้ใช้ทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้” นักการทูตสหภาพยุโรปอีกคนกล่าว
ความยากลำบากหลักๆ ในการใช้เงินของรัสเซียก็คือ การให้การรับประกันที่เพียงพอแก่เบลเยียม ซึ่งเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินรัสเซียในยุโรปจำนวน 185,000 ล้านยูโร จากทั้งหมด 210,000 ล้านยูโร เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและทางกฎหมายจากการตอบโต้ของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยเงินให้ยูเครน
สหภาพยุโรปมองว่า สงครามของรัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนเอง และต้องการให้ยูเครนได้รับการสนับสนุนทางการเงินและต่อสู้ต่อไป
เนื่องจากงบประมาณสาธารณะทั่วสหภาพยุโรปตึงเครียดอยู่แล้วจากหนี้สินจำนวนมาก คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเสนอให้ใช้สินทรัพย์ของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เพื่อค้ำประกันเงินกู้ก้อนใหญ่ถึง 90,000 ล้านยูโรให้แก่เคียฟ โดยมีทางเลือกที่ 2 คือการกู้ยืมร่วมกันจากงบประมาณของสหภาพยุโรป
การกู้ยืมร่วมกันนั้นทำได้ยากเพราะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ฮังการีซึ่งเป็นมิตรกับมอสโกได้ประกาศว่าจะคัดค้าน เช่นเดียวกับการคัดค้านการใช้สินทรัพย์ของรัสเซีย
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน แห่งฮังการีจะตกลงที่จะไม่ขัดขวางการกู้ยืม ตราบใดที่ประเทศของเขา สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ก ถูกยกเว้นจากการค้ำประกันหนี้
“ออร์บาน ได้สิ่งที่เขาต้องการ: ไม่มีเงินกู้ชดเชย และการดำเนินการของสหภาพยุโรปโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย” นักการทูตสหภาพยุโรปคนที่ 3 กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์