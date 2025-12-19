เอาที่สบายใจ!ผู้เชี่ยวชาญเขมรเย้ยไทยล้มเหลว ยังไม่อาจยึดดินแดนใดๆของกัมพูชา

พวกนักสังเกตการณ์กัมพูชา บอกว่าจนถึงตอนนี้ไทยยังคงล้มเหลวในการยึดดินแดนใดๆของกัมพูชา แม้มีการสู้รบ 2 รอบในปีนี้ และใช้กำลังทหารไปอย่างมากมาย
คำประเมินดังกล่าว มีขึ้นหลังจากการสู้รบ 5 วันในช่วงปลายเดือนกรกฏษคม ตามด้วยเหตุปะทะรอบใหม่ที่ยังคงสู้รบกันอยู่ในเดือนธันวาคม พวกนักสังเกตการณ์กัมพูชาระบุว่าแม้พยายามกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่ไทยไม่บรรลุเป้าหมายด้านดินแดน
Kang Rithkiry อดีตทนายความของศาลเขมรแดง เขียนบนเฟซบุ๊ก ระบุว่าตามหลังความขัดแย้งเป็นพักๆนานเกือบ 6 เดือน กองทัพไทยยังคงไม่สามารถควบคุมที่มั่นใดๆของกัมพูชา เขาบอกว่าไทยใช้ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ในปฏิบัติการเต็มรูปแบบ ในนั้นรวมถึงรุกรานลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาเกือบ 100 กิโลเมตร โดยปราศจากความสำเร็จใดๆ
โดยทาง Kang Rithkiry กล่าวว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ทางทะเลและปืนใหญ่ มีเจตนาเพื่อเปิดทางทหารราบเข้าควบคุมฐานที่มั่นป้องกันตนเองของกัมพูชา แต่ความพยายามเหล่านี้ประสบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เขาอ้างว่าเวลานี้ไทยเปลี่ยนจากกลยุทธ์จู่โจมเร็วเป็นสงครามบั่นทอนกำลัง มีเป้าหมายเพื่อสร้างความอ่อนแอแก่กองกำลังกัมพูชาผ่านการโจมตีอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน เขาอ้างว่าไทยทุ่มอาวุธและกำลังพลในระดับที่มากมายกว่ากัมพูชากว่า 10 เท่า ในความพยายามให้ได้มาซึ่งชัยชนะ
ทาง Kang Rithkiry เตือนว่าถ้าสงครามลากยาวต่อไป กัมพูชาอาจอ่อนแอลงตามที่พวกวางแผนในไทยตั้งใจไว้ ดังนั้นจึงแนะนำให้กัมพูชาควรยกระดับโจมตีตอบโต้อย่างหนักหน่วง เพื่อผลักดันทหารไทยให้ล่าถอยไปจากฐานที่มั่น และหาหนทางที่จำกัดผลกระทบของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของไทย เพื่อปกป้องทั้งแนวหน้าและระบบทหารในแนวหลัง นอกจากนี้เขาเรียกร้องให้กัมพูชาทบทวนยุทธศาสตร์สงครามระยะยาว เพื่อการต้านทานต่อไปเรื่อยๆและบรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุด
หนังสือพิมพ์แคมโบเดียเดลี ระบุว่าหนังสือพิมพ์เดอะ เนชัน ของไทย อ้างคำกล่าวของพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีกลาโหม บอกว่าความขัดแย้งจะไม่ลากยาว แต่ไทยจะคุมเข้มข้อจำกัดด้านเชื้อเพลิงและซัพพลายทางทหารที่ป้อนสู่กัมพูชา
ขณะเดียวกันแคมโบเดียเดลี อ้างคำกล่าวของ พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ที่บอกว่าเป้าหมายในท้ายที่สุดของกองทัพไทย คือรับประกันว่ากัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแหงชาติของไทยในระยะยาวอีกต่อไป เขาบอกว่ามีความจำเป็นต้องก่อความอ่อนแอแก่ศักยภาพทางทหารของกัมพูชา ทำลายล้างยุทโธปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน
เขียว กัญญาฤทธิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา มองว่าการโจมตีลึกเข้ามาในดินแดนของกัมพูชา อาจไม่ถูกตีความว่าเป็นความพยายามยึดดินแดน เขาชี้ว่าถ้าไทยมีความตั้งใจผนวกดินแดน พวกเขาจะระดมกำลังไปยังจุดพิพาทอย่างเจาะจง แทนที่จะโจมตีทั่วบริเวณกว้าง
ทั้งนี้ เขียว กัญญาฤทธิ์ บอกต่อว่าด้วยที่ศึกเลือกตั้งในไทยกำลังมาถึง กองทัพอาจหาทางสร้างความเชื่อไว้วางใจของประชาชนผ่านยุทธศาสตร์ต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงวาดภาพไทยในฐานะมหาอำนาจในภูมิภาคที่มีความโดดเด่น ลงมือกดดันทางเศรษฐกิจเล่นงานกัมพูชาผ่านกระแสผู้ลี้ภัยที่ก่อความตึงเครียดแก่รัฐบาลกัมพูชา และรุกคืบเข้าสู่ดินแดนของกัมพูชา เพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนของประชาชนชาวไทยที่มีต่อรัฐบาลและกองทัพ
