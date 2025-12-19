อย่าแตะคนของข้า!สหรัฐฯคว่ำบาตรเพิ่มผู้พิพากษาศาลอาญาโลก ฐานยังเดินหน้าสืบสวนอิสราเอล

สหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(18ธ.ค.) คว่ำบาตรผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศ(ไอซีซี) เพิ่มเติมอีก 2 คน หลังจากพวกเขาปฏิเสธความพยายามของอิสราเอล ที่หาทางหยุดการสืบสวนความเป็นไปได้ของการก่ออาชญากรรมสงครามในกาซา
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งออกคำสั่งคว่ำบาตรผู้พิพากษาและอัยการของไอซีซีไปแล้วหลายคนในกรณีนี้ โยงมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่กับการโหวตหนึ่งเมื่อวันจันทร์(15ธ.ค.) ที่ทางผู้พิพากษาทั้ง 2 คน เลือกยืนอยู่ข้างเสียงข้างมาก และยืนยันหมายจับสำหรับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และ โยอาฟ กัลแลนท์ อดีตรัฐมนตรีกลาโหม
"เราจะไม่อดทนต่อการใช้อำนาจโดยมิชอบของไอซีซี ที่ละเมิดอธิปไตยของสหรัฐฯและอิสราเอล และบังคับแบบผิดๆให้บุคลากรของอเมริกาและอิสราเอลอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของไอซีซี" รูบิโอ "เราจะเดินหน้าตอบโต้ด้วยผลสนองที่หนักหน่วงและอย่างเป็นรูปธรรม ต่อการทำนิติครามและการกระทำที่เลยเถิดของไอซีซี"
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ทำให้พวกผู้พิพากษาไอซีซี ถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มเป็นอย่างน้อย 8 ราย เช่นเดียวกัยอัยการอย่างน้อย 3 คน ในนั้นรวมถึง คาริม ข่าน หัวหน้าอัยการ
ไอซีซีเผยแพร่ถ้อยแถลงตอบโต้ ระบุขอปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ "มาตรการนี้พุ่งเป้าอย่างโต้งๆเล่นงานความเป็นอิสระของสถาบันศาลที่เป็นกลางหนึ่งๆ"
อิสราเอล ยกย่องความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ "ขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีรูบิโอ สำหรับท่าทีที่ชัดเจนทางศีลธรรมนี้" กิเดออน ซาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ผู้พิพากษาที่ถูกคว่ำบาตรรอบใหม่ได้แก่ โกชา ลอร์ดคิพานิดซ์ อดีตรัฐมนตรียุติธรรมจอร์เจีย และ เออร์เดเนบัลซูเรน ดัมดิน จากมองโกเลีย มาตรการนี้ห้ามพวกผู้พิพากษาทั้งหลายที่ถูกคว่ำบาตร จากการเดินทางเข้าสหรัฐฯ รวมถึงปิดกั้นทรัพย์สินหรือห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับพวกเขา ในชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้
ลอร์ดคิพานิดซ์ อดีตเคยเป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในนิวยอร์ก
คำพิพากษา 44 หน้าเมื่อวันจันทร์(15ธ.ค.) เป็นการพิพากษายืนการตัดสินใจสืบสวนคำกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามโดยอิสราเอลในกาซา โดยทั้ง เนทันยาฮู และ กัลแลนท์ ต่างถูกกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามและก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาติ จากปฏิบัติการโจมตีดินแดนปาเลสไตน์ไม่ลดละ ตามหลังพวกนักรบฮามาสบุกจู่โจมเล่นงานอิสราเอลในวันที่ 7 ตุลาคม 2023
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐฯ ผลักให้พวกเขากลายเป็นแนวร่วมของรัสเซียโดยบังเอิญ หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มอสโก ได้คว่ำบาตรพวกผู้พิพากษาและอัยการคาริม ข่าน ต่อกรณีออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เกี่ยวกับการรุกรานยูเครน
สหรัฐฯ อิสราเอล และ รัสเซีย เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ปฏิเสธขอบเขตอำนาจไอซีซี อย่างไรก็ตามศาลอาญาระหว่างประเทศแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาชาติประธิปไตยตะวันตกเกือบทั้งหมด
(ที่มา:เอเอฟพี)