ผู้นำออสเตรเลียประกาศนโยบายกวาดล้างพวก 'สร้างความเกลียดชัง' ตามหลังเหตุกราดยิงที่หาดบอนได

นายกรัฐมนตรี แอนโทนี อัลบานีส แห่งออสเตรเลียประกาศว่ารัฐบาลของเขาจะมีมาตรการปราบปรามอย่างเข้มข้นกับบุคคลที่ใช้คำพูดปลุกระดมสร้างความเกลียดชัง หลังเกิดเหตุกราดยิงที่หาดบอนไดเมื่อวันอาทิตย์ (14 ธ.ค.) ซึ่งพุ่งเป้าไปที่งานเทศกาลของชาวยิว
มือปืนสองคนพ่อลูกได้เปิดฉากกราดยิงในงานเฉลิมฉลองวันแรกของเทศกาลฮานุกกะห์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง 15 คน
อัลบานีส กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงแคนเบอร์ราว่า กฎหมายใหม่จะพุ่งเป้าไปที่ "ผู้ที่เผยแพร่ความเกลียดชัง ความแตกแยก และการปลุกระดม"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียจะได้รับอำนาจใหม่ในการยกเลิกหรือปฏิเสธวีซ่าสำหรับผู้ที่เผยแพร่ความเกลียดชัง และจะมีการตั้งคณะทำงานใหม่เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการศึกษา "ป้องกัน รับมือ และตอบสนองต่อลัทธิต่อต้านชาวยิวอย่างเหมาะสม"
กฎหมายใหม่นี้ยังรวมถึงบทลงโทษสำหรับนักเทศน์และผู้นำที่ส่งเสริมความรุนแรง ความผิดทางอาญาใหม่ในข้อหา "การพูดจาแสดงความเกลียดชังอย่างรุนแรง" และการนำความเกลียดชังมาเป็นปัจจัยเพิ่มโทษในการตัดสินคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการข่มขู่และการคุกคามทางออนไลน์
"ชาวยิวออสเตรเลียทุกคนมีสิทธิที่จะรู้สึกปลอดภัย ได้รับการยกย่อง และได้รับการเคารพในคุณูปการที่พวกเขามีต่อประเทศชาติอันยิ่งใหญ่ของเรา" อัลบานีส กล่าว
"ผู้ก่อการร้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) พยายามที่จะทำให้ชาวออสเตรเลียแตกแยกกัน ชาวออสเตรเลียได้ตอบสนองต่อการกระทำแห่งความเกลียดชังนั้นด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่กำลังโศกเศร้า"
อัลบานีส เสริมว่า รัฐบาลของเขาจะสนับสนุนและนำข้อเสนอแนะในรายงานเมื่อเดือน ก.ค. ของ จิลเลียน ซีกัล ทูตพิเศษฝ่ายการต่อต้านลัทธิเกลียดชังชาวยิว "ไปใช้อย่างเต็มที่"
ซีกัล กล่าวว่า ออสเตรเลียกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญมาก ไม่เพียงแต่สำหรับชุมชนชาวออสซี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการต่อสู้กับลัทธิเกลียดยิวทั่วโลกด้วย
รายงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนบางกลุ่มเมื่อเผยแพร่ในเดือน ก.ค. เนื่องจากมีนัยสำคัญต่อเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงมีการเสนอแผนตรวจสอบมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านศิลปะ และระงับเงินทุนหากพบว่าองค์กรเหล่านั้นล้มเหลวในการดำเนินการต่อต้านลัทธิเกลียดชังชาวยิว ทำให้มีความกังวลว่าเงินทุนอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากการประท้วงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์
โทนี เบิร์ก รัฐมนตรีมหาดไทยออสเตรเลีย ยืนยันว่ารัฐบาลกำลัง "ปรับกฎเกณฑ์"
"มีคนบางกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากประเทศที่มีหลักการเสรีภาพในการแสดงออกที่แตกต่างกัน และใช้ภาษาที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ ยอมรับไม่ได้ และไม่สมควรมีที่อยู่ในออสเตรเลียอย่างชัดเจน แต่ยังไม่ถึงขั้นใช้ความรุนแรง" เขากล่าว
ขณะเดียวกัน อัลบานีส ยอมรับข้อกล่าวหาจากชุมชนชาวยิวที่ว่า รัฐบาลของเขาไม่ได้ทำอะไรมากพอที่จะป้องกันการต่อต้านชาวยิว นับตั้งแต่เกิดการโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023 โดยเขายอมรับว่ารัฐบาลควรจะสามารถทำได้มากกว่านี้
“ผมขอน้อมรับความรับผิดชอบในส่วนนั้น ในฐานะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย” เขากล่าว “แต่สิ่งที่ผมยอมรับเช่นกันก็คือ ความรับผิดชอบในการนำพาประเทศและหลอมรวมชาติ เพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการในเวลานี้ไม่ใช่ความแตกแยก”
ที่มา: บีบีซี