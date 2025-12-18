โปแลนด์เตรียมผลิต 'ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล' เป็นครั้งแรกหลังยุคสงครามเย็น อาจส่งต่อให้ 'ยูเครน' ด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมโปแลนด์เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า รัฐบาลโปแลนด์ตัดสินใจที่จะเริ่มผลิตทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (anti-personnel mines) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็น และวางแผนที่จะติดตั้งทุ่นระเบิดเหล่านี้ตามแนวชายแดนด้านตะวันออก และอาจส่งออกไปยังยูเครนด้วย
โปแลนด์ต้องการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับชายแดนที่ติดกับเบลารุสและรัสเซีย ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค หลังเกือบทุกประเทศในยุโรปที่มีพรมแดนติดกับรัสเซีย (ยกเว้นนอร์เวย์) ได้ประกาศแผนถอนตัวออกจากสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธดังกล่าว
"เราสนใจที่จะผลิตในปริมาณมากโดยเร็วที่สุด" พาเวช ซาเลฟสกี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมโปแลนด์ กล่าวกับรอยเตอร์
ซาเลฟสกี ชี้ว่า ทุ่นระเบิดเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ "โล่ตะวันออก" (East Shield) ซึ่งเป็นโครงการป้องกันที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับชายแดนของโปแลนด์ที่ติดกับเบลารุส และดินแดนคาลินินกราดของรัสเซีย
เมื่อถูกถามว่า การผลิตทุ่นระเบิดจะเริ่มต้นในปีหน้าได้หรือไม่ หลังจากกระบวนการถอนตัวจากอนุสัญญาออตตาวาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซาเลฟสกีกล่าวว่า "ผมอยากให้เป็นเช่นนั้นมาก... เรามีความต้องการเช่นนั้น"
โปแลนด์เริ่มกระบวนการถอนตัวจากอนุสัญญาออตตาวาในเดือน ส.ค. และก่อนหน้านี้ก็เคยประกาศว่าอาจจะเริ่มผลิตทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหากมีความจำเป็น แต่ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ
คำกล่าวของ ซาเลฟสกี ถือเป็นการยืนยันครั้งแรกจากวอร์ซอว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป
ตามรายงานของ Landmine and Cluster Munitions Monitor โปแลนด์ได้แจ้งต่อองค์การสหประชาชาติในปี 1995 ว่าได้ยุติการผลิตทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในช่วงกลางทศวรรษ 1980 และได้หยุดการส่งออกอาวุธดังกล่าวแล้ว
เบลมา (Belma) บริษัทของรัฐที่จัดหาทุ่นระเบิดประเภทอื่น ๆ ให้กับกองทัพโปแลนด์ ระบุว่าโปแลนด์จะได้รับทุ่นระเบิดหลายล้านลูกภายใต้โครงการโล่ตะวันออก เพื่อปกป้องความปลอดภัยชายแดนด้านตะวันออกซึ่งมีความยาว 800 กิโลเมตร
“เรากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการของโปแลนด์...ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 5-6 ล้านลูกสำหรับระเบิดทุกประเภท” ยาโรสลาฟ ซัคร์เซฟสกี ซีอีโอของเบลมา บอกรอยเตอร์
เขาเอ่ยเสริมว่า แม้กระทรวงกลาโหมจะยังไม่ได้สั่งซื้อ แต่บริษัทจะสามารถผลิตทุ่นระเบิดได้มากถึง 1.2 ล้านลูกทุกประเภท รวมถึงทุ่นระเบิดสังหารบุคคลภายในปีหน้า โดยปัจจุบันเบลมาผลิตทุ่นระเบิดได้ประมาณ 100,000 ลูกต่อปี
รัฐมนตรี ซาเลฟสกี ยังเผยด้วยว่า อาจจะมีการจัดส่งทุ่นระเบิดให้ "ยูเครน" โดยขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต
"จุดเริ่มต้นคือความต้องการของเราเอง แต่สำหรับเราแล้ว ยูเครนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกอย่างแน่นอน เพราะแนวความมั่นคงของยุโรปและโปแลนด์ตั้งอยู่บนแนวรบรัสเซีย-ยูเครน" ซาเลฟสกี ระบุ
ซัคร์เซฟสกี จากบริษัทเบลมากล่าวว่า การส่งออกไปยังยูเครนมีความเป็นไปได้ และรัฐสมาชิกนาโตที่อยู่ติดกับรัสเซีย รวมถึงกลุ่มประเทศบอลติก ต่างก็แสดงความสนใจที่จะซื้อทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
ที่มา: รอยเตอร์