จ้องกัดทุกทาง!กัมพูชายุผู้โดยสารยุโรปเลี่ยงต่อเครื่องผ่านไทย กล่าวหา'คุกคาม ไม่เป็นมิตรและทำสัมภาระหาย'

สถานทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศส ออกคำเตือนด้านการเดินทาง เรียกร้องพวกผู้โดยสารที่มุ่งหน้าสู่กัมพูชา ให้หลีกเลี่ยงต่อเครื่องบินผ่านกรุงเทพฯ อ้างรายงานข่าวเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับการซักถามมากเกินความพอดี ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุผล และเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสัมภาระ ณ สนามบินนานาชาติหลักของไทย
คำแนะนำเตือนว่า พวกนักเดินทางชาวยุโรป ที่แวะต่อเครื่องผ่านกรุงเทพฯ อาจเผชิญการซักถามเป็นเวลานานก่อนอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินและมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อรายละเอียดการจองที่พักในกัมพูชา
ในหลายกรณี ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ตามมาด้วยการตรวจค้นและจัดการกับสัมภาระ ผลก็คือก่อความสูญเสียและเสียหายเกิดขึ้นกับสัมภาระที่ถูกตรวจเช็กเหล่านั้น ครั้งที่เดินทางถึงพนมเปญ สถานทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศส แนะนำให้นักเดินทางเลือกเส้นทางบินอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อเครื่องผ่านไทย และพิจารณาเลือกสายการบินต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าและมอบการเชื่อมต่อที่เป็นมิตรแก่นักเดินทางที่มุ่งหน้าสู่กัมพูชา
สถานทูตกัมพูชาเน้นย้ำว่ารายงานข่าวต่างๆนานาเกิดขึ้นนอกดินแดนของกัมพูชา และอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กัมพูชา แต่เตือนว่ามันอาจกระทบต่อประสบการณ์การเดินทางของพวกผู้โดยสารอย่างรุนแรง พร้อมยืนยันให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของกัมพูชา "สถานทูตของเน้นย้ำว่ากัมพูชายังคงปลอดภัย ยินดีต้อนรับ และเป็นจุดหมายที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้มาเยือนจากต่างแดน"
ข้อมูลการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา แสดงให้เห็นว่า กัมพูชา ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4.75 ล้านคนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2025 ลดลง 11.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เวียดยามยังคงเป็นบ่อเกิดของผู้มาเยือนรายใหญ่ที่สุด มากกว่า 1 ล้านคน แต่ลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
นักเดินทางขาเข้าจากจีน แตะระดับเกือบ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 44.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนกัมพูชา 990,000 คน ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2025 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 42.3% ขณะที่นักเดินทางขาเข้าจากสหรัฐฯและเกาหลีใต้ ก็ลดลง 2.6% และ 12% ตามลำดับ
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)