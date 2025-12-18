เอาแล้ว!จีนประกาศกร้าวหนุนเวเนฯปกป้องอธิปไตย คัดค้านการรังแกฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ

จีนคัดค้าน "การรังแกฝ่ายเดียว" และสนับสนุนประเทศต่างๆในการปกป้องอธิปไตยของตนเอง จากคำกล่าวของหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของปักกิ่ง ที่บอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาในวันพุธ(17พ.ค.) ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยกระดับกดดันประเทศแถบอเมริกาใต้แห่งนี้
หวัง ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เน้นย้ำว่าจีนและเวเนซุเอลาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ความไว้วางใจกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาช้านานในความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติ จีนคัดค้านการรังแกฝ่ายเดียวทุกรูปแบบและเดินหน้าสนับสนุนการปกป้องอำนาจอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศชาติ
เมื่อเร็วๆนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เน้นย้ำอีกครั้ง ในไม่ช้านี้ อเมริกาจะเริ่มโจมตีทางภาคพื้นเล่นงานเป้าหมายต่างๆในเวเนซุเอลา ที่กล่าวหาว่าดำเนินการด้านยาเสพติด หลังจากที่ผ่านมา ได้ดำเนินการโจมตีเป้าหมายต่างๆกว่า 20 รอบ เล่นงานเรือที่อ้างว่าเป็นพวกลักลอบขนยาเสพติด สังหารผู้คนไปหลายราย
ทรัมป์อวดอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวช่วยปกป้องชาวอเมริกาหลายหมื่นคน ด้วยการสกัดยาเสพติดจากการไหลบ่าเข้าสู่สหรัฐฯ
ล่าสุดเมื่อวันอังคาร(16ธ.ค.) ประธานาธิบดีทรัมป์ สั่งใช้มาตรการปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดที่เข้าและออกจากเวเนซุเอลา ในความเคลื่อนไหวที่น่าจะยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและการากัสเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลาโดยตรง
ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ปฏิเสธมาอย่างต่อเนื่องต่อคำกล่าวหาของทรัมป์ ต่อกรณีที่ว่าการากัสมีความเชื่อมโยงกับแก๊งค้ายาเสพติด พร้อมชี้ว่าวอชิงตันกำลังหาทางโค่นล้มรัฐบาลของเขา ภายใต้ข้ออ้างยุทธการต่อต้านยาเสพติด
หวัง บอกกับ ไอวาน กิล รัฐมนตรีต่างประเทศซุเอลา ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์ ว่าเวเนซุเอลา มีสิทธิ์พัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับประเทศอื่นๆ และเชื่อว่าประชาคมนานาชาติมีความเข้าใจและสนับสนุนจุดยืนของเวเนซุเอลา ในปกป้องสิทธิความชอบธรรมทางกฎหมายและผลประโยชน์ของตนเอง
กิล ให้ข้อมูลกับ หวัง เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศในปัจจุบันในเวเนซุเอลา เน้นย้ำว่ารัฐบาลและประชาชนชาวเวเนซุลา จะพิทักษ์อธิปไตยและเอกราชของประเทศอย่างแข็งขัน และจะปกป้องอย่างหนักแน่นต่อความชอบธรรมทางกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศ รวมถึงจะไม่ยอมรับคำขู่จากมหาอำนาจอันธพาลใดๆ
(ที่มา:รอยเตอร์/โกลบอลไทม์ส)