ทรัมป์เอ่ยปากขอ “สี จิ้ผิง” ให้ปล่อยตัวมหาเศรษฐีเจ้าของแอปเปิลเดลี “จิมมี ไล” ให้เป็นอิสระหลังโดนศาลฮ่องกงตัดสินมีความผิดคดีปลุกปั่น

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า ได้เอ่ยปากร้องขอผู้นำจีน สี จิ้นผิง ให้พิจารณาปล่อยตัวเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง จิมมี ไล หลังโดนพิพากษาจำคุกข้อหาปลุกปั่นในฮ่องกง
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันอังคาร(16 ธ.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ก่อนหน้าเคยให้คำมั่นสัญญาจะทำให้ อดีตเจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี จิมมี ไล พ้นคุก 100% ในวันจันทร์(15) ได้แสดงความเห็นว่า
“ผมรู้สึกแย่มาก ผมได้หารือในเรื่องนี้กับประธานาธิบดีสี และผมขอให้เขาพิจารณาการปล่อยตัวเขา” เป็นการออกมาแสดงความเห็นโดยที่ไม่เปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง เมื่อใด
ผู้นำสหรัฐฯกล่าวต่อว่า “เขาเป็นชายสูงอายุ และมีสุขภาพไม่ดีดังนั้นผมจึงได้ร้องขอออกไป ขอให้รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”
ทั้งนี้ไลวัย 78 ปีถูกตัดสินในวันจันทร์(15)ว่ามีความผิดต่อการสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติเพื่อเป็นอันตรายต่อความมั่นคงจีน สมคบคิดต่อการเผยแพร่บทความการปลุกปั่นผ่านหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลีของตัวเอง การฉ้อโกงละเมิดเงื่อนไขการเช่าเซ้งตึกที่ทำการสำนักงานบริษัทของเขา แต่มหาเศรษฐีฮ่องกงที่ถือสัญชาติอังกฤษปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา
การไต่สวนคดีความผิดความมั่นคงของไลเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิดในในฐานะบาโรมิเตอร์วัดเสรีภาพของสื่อและความเป็นอิสระทางตุลาการในฮ่องกง อดีตอาณานิคมของอังกฤษที่ลอนดอนได้ส่งมอบเกาะคืนไปให้จีนในปี 1997 และปักกิ่งรับปากจะปกครองฮ่องกงตามโมเดล 1 ประเทศ 2 ระบบ
ดิอินดีเพนเดนท์ว่า ทรัมป์ได้เคยกล่าวในสิงหาคมว่า เขาได้เคยหยิบยกคดีจิมมี ไล กับปักกิ่ง อ้างจากรอยเตอร์ เขาได้ร้องขอให้สีปล่อยตัวจิมมี ไล ระหว่างการหารือที่เกาหลีใต้เมื่อตุลาคม และผู้นำทั้ง 2 ชาติได้หารือทางโทรศัพท์ร่วมกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายไปที่ประเด็นการค้าและเรื่องไต้หวัน
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ได้โต้ถึงพิพากษาความผิดของจิมมี ไล ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของปักกิ่งในการเงียบเสียงผู้ต้องการปกป้องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและหลักการสิทธิพื้นฐานอื่นๆ พร้อมกันยังเรียกร้องให้ปล่อยไลออกไปบนพื้นฐานทางมนุษยธรรมโดยชี้ไปถึงปัญหาสุขภาพของไลเป็นเหตุ
ขณะที่รัฐบาลอังกฤษเรียกร้องให้ปล่อยตัว มหาเศรษฐีฮ่องกงชาวอังกฤษทันที พร้อมกับเรียกเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษเพื่อประท้วงคำพิพากษาตัดสินโทษ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ อีเวตต์ คูเปอร์ (Yvette Cooper) ประณามคำพิพากษาว่า เป็นการลงทัณฑ์โดยมีแรงจูงใจทางการเมืองฃ
ส่วนสหภาพยุโรปออกแถลงการณ์ว่า คำพิพากษาลงโทษจิมมี ไล นั้นเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและเสรีภาพพื้นฐานในฮ่องกงที่โดนกัดกร่อน
สื่ออังกฤษชี้ว่า อย่างไรก็ตามปักกิ่งออกมาเตือนโลกตะวันตกต่อการป้ายสีระบบยุติธรรมฮ่องกงและการเข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศ