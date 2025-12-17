ผู้นำเบลารุสลั่นยินดีต้อนรับ 'นิโคลัส มาดูโร' ลี้ภัย หากถูก 'ทรัมป์' บีบพ้นเก้าอี้ผู้นำเวเนฯ

ประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก แห่งเบลารุส กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Newsmax ของสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ (15 ธ.ค.) ว่า ตนยินดีให้ประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา เดินทางไปเบลารุสหากตัดสินใจลงจากตำแหน่ง ทว่ายังไม่เคยหารือกับผู้นำเวเนซุเอลาอย่างเป็นกิจจะลักษณะในเรื่องนี้
ลูคาเชนโก เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับเวเนซุเอลากำลังพุ่งสูงลิ่ว หลังสหรัฐฯ เสริมกำลังทางทหารขนาดใหญ่ในทะเลแคริบเบียนตอนใต้ เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือที่ต้องสงสัยว่าลักลอบขนยาเสพติด และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยังขู่ว่าอาจมีปฏิบัติการทางบกในเวเนซุเอลาเร็วๆ นี้
รัฐบาลเวเนซุเอลาประณามสหรัฐฯ ว่ากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเพื่อเข้าควบคุมแหล่งน้ำมันสำรองขนาดใหญ่ของเวเนซุเอลา
ในการให้สัมภาษณ์กับ Newsmax ลูคาเชนโกกล่าวว่า เบลารุสและเวเนซุเอลามีความสัมพันธ์อันดีกันมายาวนาน และตนยินดีให้ มาดูโร มาเยือนกรุงมินสก์หากเขาต้องการ
“มาดูโร ไม่เคยเป็นศัตรูหรือคู่ปรับของเรา หากเขาต้องการมาเบลารุส ประตูสำหรับเขาเปิดกว้างเสมอ” ลูคาเชนโก กล่าวในส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ในช่องเทเลแกรมของ พุล เพอร์โวโก ซึ่งเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี
“แต่ขอพูดตามตรง เรื่องนี้ไม่เคยมีการพูดคุยกันมาก่อน มาดูโร ไม่ใช่คนประเภทที่จะจากไปหรือหลบหนี เขาเป็นคนแข็งแกร่งมาก”
ลูคาเชนโก กล่าวว่า เขายินดีหารือเกี่ยวกับประเด็นเวเนซุเอลา และเรื่องอื่นๆ ในการเจรจากับ ทรัมป์
“ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่า ทุกปัญหา ทุกความต้องการของสหรัฐอเมริกา สามารถแก้ไขได้ในวันนี้ด้วยวิธีการที่สันติ” ลูคาเชนโก กล่าว
“ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะสามารถหารือเรื่องนี้กับ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ ผมจะบอกเขาหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจ สงครามจะไม่นำไปสู่สิ่งใดเลย”
ลูคาเชนโก เอ่ยว่า สงครามกับเวเนซุเอลาจะมีค่าเท่ากับ “สงครามเวียดนามครั้งที่ 2 คุณต้องการสิ่งนี้หรือ? คุณไม่ต้องการหรอก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำสงคราม คุณสามารถบรรลุข้อตกลงได้”
ลูคาเชนโก กล่าวว่า ความขัดแย้งกับเวเนซุเอลามีแต่จะกระตุ้นให้ชาวเวเนซุเอลายิ่งรวมตัวกันสนับสนุน มาดูโร
เขาอธิบายว่า ชาวเวเนซุเอลาเป็น “คนดี มีเหตุผล ที่คุณสามารถบรรลุข้อตกลงด้วยได้” และตนสงสัยในคำกล่าวของ ทรัมป์ เกี่ยวกับการไหลเข้าของยาเสพติดจำนวนมากจากเวเนซุเอลา
ลูคาเชนโก กล่าวว่า เบลารุสเป็นผู้นำในการต่อสู้กับการค้ายาเสพติดจากเอเชียเข้าสู่ยุโรปตะวันตกเรื่อยมา แต่เขาจะไม่เต็มใจปกป้องยุโรปอีกต่อไป หากยุโรปเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และการที่มินสก์สนับสนุนสงครามของรัสเซียในยูเครน
“ในเมื่อพวกเขากำลังบีบคอผม ผมต้องปกป้องพวกเขาจากยาเสพติดหรือ?” เขากล่าว
“เช่นเดียวกันกับคุณ คุณไม่ควรบีบคอเวเนซุเอลา คุณควรหาทางประนีประนอม ผมไม่เชื่อว่ายาเสพติดจำนวนมากที่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาจะมาจากเวเนซุเอลา ผมไม่เชื่อ ทรัมป์ ในเรื่องนี้... มาดูโรไม่ใช่คนติดยา ผมรู้ดี”
ที่มา: รอยเตอร์