เพิ่งรู้! อดีตทหารปฎิบัติการลับสหรัฐฯบุกช่วย “ฝ่ายค้านคาราคัส” หนีจาก "เวเนซุเอลา" แบบลับลวงพรางมี F-18 บินวนจนสามารถมาโผล่ที่ “นอร์เวย์” คืนแจกรางวัลสันติภาพโนเบลสำเร็จ

เอเจนซีส์ – อดีตทหารปฎิบัติการลับพิเศษสหรัฐฯหักด่านมาดูโรบุกช่วยผู้นำฝ่ายค้านคาราคัส มาเรีย โครินา มาชาโด ในปฎิบัติการ Golden Dynamite ก่อนส่งขึ้นเครื่องบินเข้านอร์เวย์โผล่เฉลียงโรงแรมออสโลคืนวันมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสำเร็จ
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(14 ธ.ค)ว่า เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายและกล่าวขวัญไปทั่วเมื่อผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา มาเรีย โครินา มาชาโด (María Corina Machado) สามารถปรากฎตัวได้ในนอร์เวย์ในคืนวันประกาศมอบรางวัลโนเบลสันติภาพหลังต้องหลบซ่อนการตามล่าตัวจากประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร
ปฎิบัติการ Golden Dynamite ภายใต้หัวหอกที่เป็นอดีตทหารปฎิบัติการลับพิเศษสหรัฐฯ ไบรอัน สเติร์น ( Bryan Stern ) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้ง Grey Bull Rescue Foundation ที่มีฐานอยู่ในเมืองเทมปา รัฐฟลอริดา ที่มีผลงานภารกิจสุดหินมาแล้วทั่วโลกร่วม 800 ภารกิจตั้งแต่ กาซา ยูเครน ซูดาน เฮติ ที่ล้วนเป็นเขตสมรภูมิรบสภาพแวดล้อมเสี่ยงภันสูงแต่ยอมรับว่าการช่วยมาชาโด เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้นั้นเป็นภารกิจที่ยากที่สุดเท่าที่เคยทำมา
เขายืนยันว่า ในปฎิบัติการไม่มีรัฐบาลอเมริกันเข้ามาเกี่ยวข้อง อ้างอิงจากฟ็อกซ์นิวส์
แต่ทว่าดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานอ้างว่า ปฎิบัติการดังกล่าวมีเครื่องบินรบ F-18 ของกองทัพเรือสหรัฐฯประกบและกลุ่มทหารอเมริกันรับจ้าง PMC ที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ช่วยออกมาได้สำเร็จ
พร้อมกับได้เล่าไปถึงความซับซ้อนและเรื่องที่คาดไม่ถึงโดยต้องผ่านทางทางบก ทางเรือ และอากาศ รวมไปถึงการปลอมตัว การตบตาม และการข้ามทะเลแคริบเบียนในตอนกลางคืนที่มืดและการจัดหาความช่วยเหลือทางอากาศ
สเติร์รเปิดเผยว่า ทีมของเขาอยู่ในทั้งแถบทะเลแคริบเบียน เวเนซุเอลา และเกาะอารูบา (Aruba) เพื่อปฎิบัติการในภูมิภาคแดนละติน
“อะไรก็ตามที่พวกเราคิดออกกันว่าจะสามารถช่วยอำพรางใบหน้าเธอได้..จะทำ” และเสริมว่า “เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดพวกเราออกปฎิบัติการตบตาบนบก พวกเราสร้างบางเสียงขึ้นในบางที่เพื่อให้ผู้คนคิดไปว่าอาจจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นแต่จริงๆกลับไม่” รายงานจากฟ็อกซ์นิวส์
อ้างอิงจากดิอินดีเพนเดนท์พบว่า ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาต้องผ่านจุดตรวจถึง 10 จุดก่อนที่จะมาถึงหมู่บ้านชาวประมงที่ชายฝั่งเวเนซุเอลาสำเร็จ
ขณะที่กลางทะเลยังคงมีเรื่องไม่คาดฝันตามมา โดยเรือที่นำผู้นำฝ่ายค้านเวเนฯออกมาเกิดทำเครื่องGPSหล่นน้ำเนื่องมาจากคลื่นแรงและเครื่องยนต์เกิดปัญหาทำให้ต้องล่าช้าออกไปส่งผลทำให้มาชาโดต้องใช้เวลาถึง 3 วันในการเดินทางกว่าจะไปปรากฎตัวที่นอร์เวย์สำเร็จ
พบว่าคลื่นทะเลแรงมากจนทำให้หนึ่งในทีมของสเติร์นเกิดภาวะอ้วกนาน 9 ช.มติดต่อกัน
ฟ็อกซ์นิวส์รายงานและในจุดหนึ่งเขายอมรับรู้สึกวิตกมากที่เห็นเครื่องบินรบ F-18 จำนวน 2 ลำบินอยู่เหนือศีรษะนาน 20 นาทีที่อาจเป็นได้ทั้งมิตรหรือศัตรูแต่เจ้าตัวยอมรับว่าทำให้ล่าช้าออกไป
แต่อย่างไรก็ตามดิอินดีเพนเดนท์รายงานอ้างว่า เครื่องบินรบ 2 ลำนั้นมาประกบในปฎิบัติการ
ความลำบากสุดท้ายหลังเครื่องบินที่เตรียมมาถูกเปลี่ยนโดยฝ่ายมาชาโดในนาทีสุดท้าย แต่มาชาโดได้จัดการหาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวผ่านเครือข่ายของเธอเองบินเข้านอร์เวย์ในท้ายที่สุด