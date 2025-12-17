โลกจ้องมองอยู่!ชุมชนเขมรยื่นหนังสือกดดันทรัมป์ ขอหยุดไทยใช้อาวุธสหรัฐฯโจมตีกัมพูชา

ตัวแทนชุมชนกัมพูชาทั่วโลก ยื่นคำร้องเร่งด่วนถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ดำเนินการทันทีทันใด ท่ามกลางคำกล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่จัดหาให้โดยอเมริกาโจมตีในสิ่งที่พวกเขาอ้างว่า "ภายในดินแดนกัมพูชา"
หนังสือร้องเรียนดังกล่าวที่ส่งมอบเมื่อวันอังคาร(16ธ.ค.)ในนามของประชาชนชาวกัมพูชาทั่วโลก เรียกร้องวอชิงตันยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศ ปกป้องพลเรือนและขอให้ช่วยปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 รายที่ถูกควบคุมตัวโดยทหารไทย นอกจากนี้แล้วยังเรียกร้องให้อเมริการะงับความร่วมมือด้านการทหารกับไทย จนกว่าจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาหยุดยิงและกฎหมายมนุษยธรรม
สำนักข่าวเคพีทีของกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชาและไทยลงนามในข้อตกลงหยุดยิงในกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม โดยมี ทรัมป์ และ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นสักขีพยาน ในหนังสือร้องเรียน กล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลงในวันที่ 7 ธันวาคม ด้วยการกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ตามแนวชายแดน และแม้มีถ้อยแถลงริเริ่มการหยุดยิงอีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ปฏิเสธข้อตกลงอย่างเปิดเผย และประกาศเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อไป
ในหนังสือร้องเรียน กล่าวหาว่ากองทัพไทยใช้เครื่องบินขับไล่เอฟ-19 ที่จัดหาให้โดยสหรัฐฯ ในปฏิบัติการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชา ในนั้นรวมถึงโจมตีทางอากาศในจังหวัดเสียมราฐ ห่างจากชายแดนราวๆ 70 กิโลเมตร ก่อความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการละเมิดข้อจำกัดการใช้อาวุธของอเมริกา กฎหมายสิทธิมนุษยชนของสหรัฐฯและอนุสัญญามนุษยธรรมระหว่างประเทศต่างๆนานา
"สิ่งที่เริ่มต้นในฐานะข้อพิพาทชายแดน ลุกลามเข้าสุ่การรุกรานอธิปไตยของกัมพูชาโดยตรง" หนังสือร้องเรียนเน้นย้ำ เตือนว่าการใช้อาวุธอเมริกาในปฏิบัติการต่างๆดังกล่าว เท่ากับเป็นการโยนความรับผิดชอบทางกฎหมายและทางศีลธรรมเข้าใส่วอชิงตัน
เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวอ้างว่ามีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 15 รายและบาดเจ็บมากกว่า 70 คน มีประชาชนต้องไร้ถิ่นฐานหลายแสนรายและโรงเรียนกว่า 900 แห่งต้องปิดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงพยาบาล เจดีย์และพื้นที่ต่าๆงใกล้ที่ตั้งมรดกโลกยูเนสโก
ชุมชนชาวกัมพูชาเรียกร้องสหรัฐฯกดดันไทยให้หยุดปฏิบัติการทางทหาร รับประกันการปล่อยตัวทหาร สนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับพลเรือนที่พลัดถิ่นฐาน และนำตัวทุกฝ่ายมาลงโทษภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
"เมื่อวิกฤตปะทุขึ้น โลกจ้องมองไปที่สหรัฐฯสำหรับความเป็นผู้นำ" หนังสือร้องเรียนระบุ "การรับประกันว่าอาวุธของสหรัฐฯจะไม่ถูกใช้อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเป็นการเน้นย้ำคำมั่นสัญญาของอเมริกาที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำโลก"
(ที่มา:เคพีที)